Acasă » Știri » Cât costă doborârea unei drone în spațiul aerian românesc. Declarațiile ministrului Radu Miruță: „Am comandat tot ce este nevoie”

Cât costă doborârea unei drone în spațiul aerian românesc. Declarațiile ministrului Radu Miruță: „Am comandat tot ce este nevoie”

De: Andreea Stăncescu 25/07/2026 | 17:24
Cât costă doborârea unei drone în spațiul aerian românesc. Declarațiile ministrului Radu Miruță: „Am comandat tot ce este nevoie”
Ce spune Radu Miruță despre costuri necesare doborârii unei drone / Sursa foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

România investește sume uriașe pentru a intercepta dronele care ajung în spațiul său aerian, iar fiecare astfel de intervenție poate costa chiar și aproape un milion de dolari. Ministrul interimar al Apărării a explicat că actualele metode de apărare sunt costisitoare și a anunțat că primele sisteme moderne antidronă, special concepute pentru astfel de amenințări, vor intra în dotarea Armatei în aproximativ 11 luni.

În cazul dronei interceptate în județul Buzău, avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Române au lansat o rachetă AIM-9X Sidewinder, al cărei preț este estimat între 400.000 și 900.000 de dolari. Pentru cea de-a doua dronă, doborâtă în apropiere de Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării, autoritățile nu au precizat ce tip de armament a fost utilizat.

Potrivit ministrului, avioanele F-16 nu au fost concepute pentru a combate drone, iar cea mai potrivită soluție este reprezentată de sistemele antiaeriene dedicate, amplasate la sol. Acestea sunt mai eficiente și implică costuri mult mai mici, însă raza lor de acțiune este limitată. Din acest motiv, aeronavele de luptă sunt folosite doar în zonele unde nu există acoperire suficientă din partea acestor sisteme.

„Cu siguranţă că nu pentru toate dronele care intră în spaţiul aerian românesc ridicăm avioane de vânătoare. Există un mix de soluţii care au fost implementate în zona respectivă. Există apărare antiaeriană şi la sol. Însă raza de acţiune a echipamentelor de apărare antiaeriană de la sol este una limitată. Folosim avioanele de vânătoare pentru zonele în care nu este acoperire din partea sistemelor de la sol. În acelaşi timp am cerut şi sprijin NATO şi am comandat tot ceea ce este nevoie pentru a ajunge la un grad de siguranţă aproape absolut”, a spus ministrul Apărării pentru Cotidianul.

România a solicitat sprijinul NATO pentru apărare

Radu Miruță a precizat că România a solicitat și sprijinul NATO și continuă procesul de întărire a apărării aeriene. Contractele pentru noile echipamente antidronă au fost semnate la sfârșitul lunii mai prin instrumentul financiar SAFE, iar primele livrări sunt programate peste 11 luni. Restul sistemelor vor ajunge treptat în următorii doi până la doi ani și jumătate.

„Am semnat contractele la finalul lunii mai prin acel instrument financiar SAFE şi termenul de livrare pentru primul echipament este 11 luni. Pentru celelalte, până la 2 ani, 2 ani şi jumătate”, a precizat ministrul interimar al Apărării.În ceea ce priveşte drona doborâtă sâmbătă dimineaţă la aproape 10 km de Sfântu Gheorghe, în Deltă, Miruţă a relatat că radarele au detectat un roi de drone în partea ucraineană, dar că nu se ştie dacă drona ajunsă în spaţiul aerian românesc făcea parte din acest roi.

Referitor la incidentul din Delta Dunării, ministrul a declarat că radarele au observat încă de dimineață mai multe drone care evoluau în apropierea graniței cu Ucraina.

„În această dimineaţă am văzut pe radarele Ministerului Apărării, de pe la 5:30, drone care se învârteau, sigur, nu în spaţiul aerian românesc, dar aproape de spaţiul aerian românesc, aşa arată consecinţele unui război”, a adăugat ministrul.

CITEȘTE ȘI: Prefectul județului Buzău, primele informații depre drona doborâtă: „E o zonă unde oamenii au recolte de grâu”

S-a aflat originea dronelor care au pătruns în România. Provin din Iran

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât costă divorțul secolului? Suma colosală pe care un magnat trebuie să o achite fostei soții, după ce a fost infidel
Știri
Cât costă divorțul secolului? Suma colosală pe care un magnat trebuie să o achite fostei soții, după ce…
A fost cutremur în România, sâmbătă. Ce magnitudine a avut seismul din Buzău
Știri
A fost cutremur în România, sâmbătă. Ce magnitudine a avut seismul din Buzău
Viiturile au lovit Ankara. Urmează noi precipitații
Mediafax
Viiturile au lovit Ankara. Urmează noi precipitații
PSD merge în Parlament cu un pachet de urgență pentru piața carburanților. Firea: Propunem reducerea TVA de la 21% la 19%, eliminarea temporară a accizei și plafonarea adaosului
Gandul.ro
PSD merge în Parlament cu un pachet de urgență pentru piața carburanților. Firea:...
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
Prosport.ro
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile...
Averea de 36 de milioane de euro a unei foste mari campioane din tenis s-a evaporat peste noapte. A ajuns la închisoare din cauza fostului soț: „Sunt o victimă!”
Adevarul
Averea de 36 de milioane de euro a unei foste mari campioane din...
Când s-a schimbat relația lui Zelenski cu Trump: „A fost un moment istoric”
Digi24
Când s-a schimbat relația lui Zelenski cu Trump: „A fost un moment istoric”
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut aceasta
Mediafax
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut...
Parteneri
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la...
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
Prosport.ro
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce a pățit Andreea Raicu la ochi. A ajuns de urgență la oftalmolog după un incident neașteptat. „Este îngrozitor”
Click.ro
Ce a pățit Andreea Raicu la ochi. A ajuns de urgență la oftalmolog după un...
Rușii golesc băncile de bani cash de teama situației economice. Sumele astronomice pe care le retrag în fiecare lună
Digi 24
Rușii golesc băncile de bani cash de teama situației economice. Sumele astronomice pe care le...
„Vor mai muri copii”. Avertismentul sumbru al medicului Cîrstoveanu
Digi24
„Vor mai muri copii”. Avertismentul sumbru al medicului Cîrstoveanu
MApN: O nouă dronă a fost doborâtă de un F-16 românesc lângă granița cu Ucraina. Este al doilea incident în mai puțin de 24 de ore
Promotor.ro
MApN: O nouă dronă a fost doborâtă de un F-16 românesc lângă granița cu Ucraina....
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
go4it.ro
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
Meta brevetează o tehnologie pentru detectarea stării de spirit prin analizarea constantă a tonului vocii
Descopera.ro
Meta brevetează o tehnologie pentru detectarea stării de spirit prin analizarea constantă a tonului vocii
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
Go4Games
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
PSD merge în Parlament cu un pachet de urgență pentru piața carburanților. Firea: Propunem reducerea TVA de la 21% la 19%, eliminarea temporară a accizei și plafonarea adaosului
Gandul.ro
PSD merge în Parlament cu un pachet de urgență pentru piața carburanților. Firea: Propunem reducerea...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cât costă divorțul secolului? Suma colosală pe care un magnat trebuie să o achite fostei soții, ...
Cât costă divorțul secolului? Suma colosală pe care un magnat trebuie să o achite fostei soții, după ce a fost infidel
A fost cutremur în România, sâmbătă. Ce magnitudine a avut seismul din Buzău
A fost cutremur în România, sâmbătă. Ce magnitudine a avut seismul din Buzău
Accident aviatic, fără supraviețuitori. Un avion s-a prăbușit peste o casă, în Germania
Accident aviatic, fără supraviețuitori. Un avion s-a prăbușit peste o casă, în Germania
Moment emoționant pentru familia Minune la Nibiru. Surpriza pregătită pentru Adrian Jr
Moment emoționant pentru familia Minune la Nibiru. Surpriza pregătită pentru Adrian Jr
Războaiele Marinei Almășan cu foștii șefi din TVR au costat-o scump! Ce s-a întâmplat după ce ...
Războaiele Marinei Almășan cu foștii șefi din TVR au costat-o scump! Ce s-a întâmplat după ce i-a făcut plângere penală unei directoare: „Mi-a adus destule belele”
Andrew Tate, luat peste picior de o celebră actriță din SUA după ce s-a plâns de condițiile din ...
Andrew Tate, luat peste picior de o celebră actriță din SUA după ce s-a plâns de condițiile din închisoare: „Țipă toată noaptea”
Vezi toate știrile