Pâinea care îngrașă mai puțin, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: „Citiți etichetele și faceți diferența”

Când vine vorba despre menținerea unei siluete armonioase sau despre procesul de slăbire, pâinea este, de cele mai multe ori, primul aliment la care renunță cei care își schimbă stilul de viață. Mulți o consideră principalul „vinovat” pentru acumularea kilogramelor în plus, motiv pentru care o elimină complet din alimentație. Totuși, Mihaela Bilic spune că lucrurile nu sunt chiar atât de simple și că există un detaliu mai puțin cunoscut care poate face diferența.

Specialista spune că multe persoane privesc cu scepticism pâinea congelată, fiind convinse că prin acest proces își pierde calitățile nutritive sau că devine mai puțin sănătoasă. În realitate, majoritatea sortimentelor de pâine sunt preparate din aluat proaspăt, coapte în ziua respectivă și ulterior congelate pentru a-și păstra prospețimea.

Mai mult, congelarea nu afectează în mod semnificativ proprietățile produsului, spune Mihaela Bilic, iar în anumite condiții acest tip de pâine poate reprezenta chiar o alegere mai avantajoasă decât cea consumată imediat după coacere.

„Singura categorie de pâine care se congelează este cea care, ulterior, va fi coaptă în supermarket, la restaurante sau la cafenele sau la domiciliul consumatorilor. Culmea este că și această pâine este făcută din aluat proaspăt, care apoi a fost porționat, modelat, copt parțial, în proporție de 30-50% și congelat ulterior. Nu vă temeți de frig, prin congelare pâinea își păstrează toate calitățile nutriționale, iar noi putem să ne bucurăm de mirosul de pâine proaspăt scoasă din cuptor”, a afirmat Mihaela Bilic.

Trucul care face pâinea mai prietenoasă cu silueta

De asemenea, Mihaela Bilic a mai spus despre pâinea congelată că ne poate ajuta în lupta cu kilogramele în plus. Potrivit Mihaelei Bilic, pâinea congelată nu este doar o soluție practică pentru a evita risipa alimentară, ci poate fi și un aliat pentru cei care își doresc să slăbească.

Aceasta a explicat faptul că, în timpul procesului de congelare, structura amidonului se modifică, acesta recristalizându-se. Astfel, organismul îl digeră diferit, iar impactul asupra aportului caloric și al glicemiei este mai redus comparativ cu pâinea consumată imediat după coacere.

„Inclusiv acasă, dacă ați cumpărat prea multă pâine băgați surplusul la congelator. Frigul îi păstrează prospețimea și o parte din amidon se recristalizează, deci îngrașă mai puțin. Citiți etichetele și faceți diferența. Când avem ingrediente de calitate nu e nevoie de aditivi. Și chiar dacă e feliată și pusă în pungă, tot sănătoasă rămâne”, a mai spus nutriționistul.

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