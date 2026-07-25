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Mădălina Crețan spune cum a început, de fapt, povestea cu Nosfe. Artistul n-a avut nicio șansă la început: „Aproape că era să-mi iau bătaie”

De: Raluca Bădică 25/07/2026 | 14:01
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Mădălina Crețan surprinde cu o mărturisire neașteptată despre începutul relației cu Nosfe: „Nu-mi plăcea deloc!”. Ba chiar spune că a vrut să scape de bilețelul de la Secret Santa după ce l-a nimerit fix pe el. Soția regretatului artist povestește, în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV, cum prima impresie a fost departe de dragoste la prima vedere și cum, în doar câteva luni, totul s-a schimbat complet.

Nosfe, pe numele său real Darius Crețan, a fost unul dintre membrii trupei Șatra B.E.N.Z., iar alături de Mădălina a trăit o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au cunoscut pe vremea când lucrau împreună, s-au căsătorit și au devenit părinții unei fetițe, Iris. În perioada în care artistul era în viață, Mădălina se descria cu mândrie în mediul online drept „soție de artist”, fiind una dintre cele mai mari susținătoare ale carierei lui Nosfe. În octombrie 2022, artistul s-a stins din viață, la doar 37 de ani, în urma unui stop cardio-respirator, la scurt timp după ce susținuse un concert. De atunci, Mădălina a continuat să îi păstreze vie amintirea și a vorbit deschis despre durerea pierderii și despre provocările de a-și crește singură fiica. Interviul integral poate fi urmărit duminică, 26 iulie, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube CANCAN.

„Nu-mi plăcea de el. Era chel și avea ochii albaștri”

La aproape trei ani de la moartea lui Nosfe, Mădălina Crețan și fiica lor, Iris, au urcat pe scena de la Arenele Romane, într-un moment emoționant dedicat memoriei artistului. Alături de colegii lui din Șatra B.E.N.Z., acestea au asistat la un moment special, în care Nosfe a fost readus simbolic în fața publicului prin intermediul unei holograme. Apariția artistului pe scenă a emoționat fanii și familia, fiind un omagiu adus lui Darius Crețan, omul din spatele numelui Nosfe.

De la prima impresie la marea iubire: Nosfe, soțul și tatăl
De la prima impresie la marea iubire: Nosfe, soțul și tatăl

CANCAN: A fost dragoste la prima vedere?

Mădălina Creţan: Nu.

CANCAN: De ce?

Mădălina Creţan: Nu-mi plăcea de el. Era chel și avea ochii albaștri.

CANCAN: L-ai văzut și ai zis că nu-ți place?

Mădălina Creţan: Nu. Aproape că era să-mi iau bătaie de la una dintre prietenele mele, pentru că l-am tras pe el la Secret Santa, la bilețele. Noi lucram împreună, într-o corporație. În fiecare an organizam Secret Santa, iar eu l-am nimerit pe el și am vrut să schimb imediat bilețelul.

CANCAN: Dar ce te respingea?

Mădălina Creţan: Nu știu. El era prea bărbat, iar eu eram prea mică și prea fraieră. Așa, să revenim. L-am tras pe el, iar prietena mea mi-a zis: „Dar nu ești sănătoasă la cap? Toate femeile îl vor pe Darius, iar tu nu?” Atunci m-am uitat la ea și s-a activat în mine concurența feminină. Am zis: „OK.” I-am luat niște cadouri amuzante: o casetă cu manele produsă în Galați, un claxon de bicicletă, deși el nici măcar nu mergea cu bicicleta, și un fular. La petrecere ne-am amuzat destul de mult pe tema asta. După aceea am ieșit noi doi în oraș și, timp de cinci ore, am stat cu mâna în falcă și îl ascultam. Mă întrebam dacă este real.

CANCAN: Trecuseși peste chelie? Îl vedeai și tu frumos?

Mădălina Creţan: Încă nu. Eram curioasă să-l descopăr, pentru că mi se părea ireal. Era ceva ce eu nu mai văzusem până atunci. Era natural, blând, sincer, deștept. Foarte direct și fără perdea.

„Când mi-a dat inelul de logodnă, îmi încăpea doar pe degetul mic”

CANCAN: Și mai departe?

Mădălina Creţan: De aici, totul a decurs destul de repede. În nouă luni ne-am mutat împreună, iar după un an și două luni am rămas însărcinată. Ne-am căsătorit civil când eu nu mai încăpeam nici în haine, nici în inel. Când mi-a dat inelul de logodnă, îmi încăpea doar pe degetul mic.

CANCAN: În cât timp erai gravidă?

Mădălina Creţan: În opt luni. Știi de ce ne-am căsătorit? Pentru că trebuia să o declarăm pe Iris, iar dacă nu eram căsătoriți, trebuia să merg și eu la primărie. Eu eram proaspăt ieșită din cezariană și am zis: „Eu nu fac așa ceva. Du-te, declară copilul. Hai să ne căsătorim.”

NU RATA: ȘATRA BENZ I-A ADUS UN OMAGIU LUI NOSFE, PE SCENA DE LA BEACH, PLEASE!: „EL E MEREU ÎN INIMILE NOASTRE”

CITEŞTE ŞI: CUM A REUȘIT MĂDĂLINA CREȚAN SĂ ÎȘI GĂSEASCĂ LINIȘTEA, LA PATRU ANI DE LA MOARTEA LUI NOSFE: „AU UN LOC SPECIAL ÎN VIAȚA MEA. AU DARUL DE A-MI SCHIMBA INSTANT STAREA”

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