Șeful Ryanair neagă incidentul în care un bărbat ar fi fost apirat pe geamul spart al avionului

Incidentul petrecut în data de 10 iulie, în care un geam s-a spart în timpul zborului, a devenit viral în mediul online. Un bărbat a fost aspirat pe geam, însă șeful companiei Ryanair contestă relatările privind pasagerul. Cu toate acestea, el a transmis un mesaj prin care își cere scuze.

Michael O’Leary, directorul executiv al companiei Ryanair, a comentat pentru prima dată incidentul periculos. Totul s-a produs la bordul unei aeronave cu zborul FR1879, operat de subsidiara Malta Air, pe ruta Grecia-Germania. Invitat în cadrul unui podcast, oficialul a vorbit despre asta și susține că după spargerea geamului, echipajul a urmat procedurile de urgență și neagă cele întâmplate cu pasagerul.

Șeful Ryanair neagă incidentul

Michael O’Leary a fost prezent la podcastul The Travel Expert, acolo unde a explicat ce s-a întâmplat, de fapt. El a spus că într-adevăr, geamul s-a spart, însă echipajele de urgență au intervenit imediat. De asemenea, bărbatul a subliniat că a fost o experiență tulburătoare.

Geamul s-a spart, măștile de oxigen au căzut, iar piloții au coborât imediat aeronava la o altitudine la care cabina nu mai trebuia presurizată. A fost o experiență foarte tulburătoare și traumatizantă pentru toți cei aflați la bord, a declarat Michael O’Leary.

În cadrul aceleiași discuții, șeful companiei a spus că toate informațiile apărute în mediul online potrivit cărora pasagerul a fost aspirat prin geamul spart nu au niciun sens, astfel că le neagă. Cu toate acestea, el a transmis scuze publice bărbatului care a avut parte de situația neplăcută.

Ne pare foarte rău pentru pasagerul care era așezat pe locul 11F. Totuși, el nu a fost aspirat pe geam. Toate aceste afirmații sunt lipsite de sens, a mai spus el.

Ce spune pasagerul afectat

Pe de altă parte, pasagerul de origine sârbă, Ljubiša Karović, în vârstă de 61 de ani, are o altă versiune. Acesta a precizat atunci că dormea în momentul în care s-a spart geamul, iar zgomotul puternic l-a trezit. De asemenea, a spus că mai multe obiecte au zburat pe fereastră. Ulterior, el a fost tras parțial în afara aeronavei, însă a fost salvat datorită celorlalți pasageri.

Explozia este ceea ce îmi amintesc. Este zgomotul care îmi revine în minte de fiecare dată când închid ochii să dorm, a relatat pasagerul.

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