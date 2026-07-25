Tragedie în Dolj! O ieșire la pescuit i-a adus moartea unui bărbat. Alarma a fost dată imediat

Tragedie în județul Dolj! O ieșire la pescuit i-a adus sfârșitul unui bărbat. Din primele informații, acesta ar fi intrat în balta din comuna Caraula pentru a-și recupera lansetele, însă nu a mai ieșit. Alarma a fost dată imediat, iar o amplă misiune de căutare a fost demarată. Operațiunea de salvare a fost îngreunată de vizibilitatea extrem de redusă cauzată de solul mâlos de pe fundul apei.

Incidentul a avut loc vineri, 24 iulie. Un bărbat ar fi ieșit la pescuit pe balta din comuna Caraula, județul Dolj. La un moment dat, bărbatul ar fi intrat în apă pentru a-și recupera lansetele, însă nu a mai ieșit la mal.

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După ce pescarul a dispărut în apă, alarma a fost dată imediat și o amplă misiune de salvare a fost demarată. La fața locului au fost mobilizate forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului de Pompieri Calafat, cu o autospecială de primă intervenţie şi comandă, un echipaj de prim ajutor calificat şi o barcă pneumatică.

De asemenea, au fost alertaţi şi scafandrii din cadrul Detaşamentului 1 de Pompieri Craiova, care s-au deplasat de urgenţă către locul intervenţiei.

„Conform informaţiilor primite de la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Caraula, un bărbat intrase în apă pentru a recupera lansetele aflate în baltă, însă, după câteva minute, persoanele aflate în apropiere au constatat că acesta nu mai era la suprafaţă. După sosirea echipajelor operative, barca pneumatică a fost lansată la apă, fiind începute imediat operaţiunile de căutare. Ulterior, echipa de scafandri a intrat în apă şi a continuat misiunea în condiţii dificile, vizibilitatea fiind extrem de redusă din cauza solului mâlos de pe fundul apei”, a transmis IPJ Dolj.

Deși misiunea s-a desfășurat în condiții grele, în cele din urmă pescarul a fost găsit și adus la mal. Medicii prezenți la fața locului au început imediat manevrele de resuscitare, însă, din păcate, pentru acesta nu s-a mai putut face nimic și a fost declarat decesul.

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