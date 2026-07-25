Acasă » Știri » Un jurnalist a fost atacat de urs la Băile Tușnad. Bărbatul s-a salvat în ultimul moment

Un jurnalist a fost atacat de urs la Băile Tușnad. Bărbatul s-a salvat în ultimul moment

De: Denisa Crăciun 25/07/2026 | 11:49
Un jurnalist a fost atacat de urs la Băile Tușnad. Bărbatul s-a salvat în ultimul moment
Un jurnalist maghiar, atacat de urs /Sursă: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un cunoscut jurnalist maghiar a fost atacat de urs. El se afla la Băile Tusnad pentru desfășurarea Universității de Vară „Tusványos”. Bărbatul a reușit să scape după ce a recurs la un gest neașteptat.

András Földes se afla la doar 100 de metri distanță de marginea localității. Reporterul susținuse un interviu cu mai mulți politicieni maghiari, printre care Zsolt Semjén, Balázs Orbán și ministrul pentru Afaceri Europene, János Bóka, cu doar puțin timp înainte de întâmplare. În momentul în care a văzut că ursul îl urmărește la fiecare pas s-a gândit să arunce cu telefonul mobil, iar astfel a reușit să fugă și să ceară ajutor.

András Földes a fost atacat de urs

Celebrul jurnalist este foarte apreciat pentru munca sa. El are un succes impresionant, obținând în anul 2018 Premiul Memorabil Pulitzer din Ungaria. András Földes a povestit de curând prin ce experiență a trecut pe pagina sa de Facebook. Bărbatul a explicat că un urs a traversat prin fața mașinii sale. La un moment dat, el a auzit zgomotul puternic al animalului masiv, care a început să se deplaseze odată cu el.

În desiș se vedea deja corpul uriaș și brun, care pornise în fugă alături de mine, a povestit el.

De asemenea, jurnalistul a relatat cum s-a întors de mai multe ori cu fața spre urs, a strigat după ajutor și a făcut chiar câțiva pași în direcția acestuia. El a mai spus că animalul s-a retras pentru scurt timp, însă revenea de fiecare dată. Ursul s-a ridicat pe membrele din spate, iar capul său a ajuns la nivelul reporterului. Când și-a dat seama că urmează să fie atacat, bărbatul a aruncat cu telefonul mobil spre el și acela a fost momentul în care a luat-o la fugă spre localitate.

Un jurnalist maghiar, atacat de urs /Sursă: Facebook András Földes
Un jurnalist maghiar, atacat de urs /Sursă: Facebook András Földes

Cine l-a ajutat pe jurnalist

După incident, a ajuns la o casă unde un grup de tineri organiza o petrecere. Le-a cerut ajutorul, iar împreună cu un câine ciobănesc au plecat spre locație. Cu ajutorul câinelui și al unor bețe pentru a face zgomot, bărbatul a reușit să își recupereze telefonul.

VEZI ȘI: Ghid turistic, atacat de urs într-o pădure din Mureș! Bărbatul a ajuns la spital cu numeroase răni

Valentin Sanfira a văzut doi urși în apropierea cabanei sale din Valea Doftanei. Cum a reacționat artistul

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine este pilotul-erou care a doborât două drone în doar 24 de ore. Va primi o decorație națională pentru modul în care a executat misiunile
Știri
Cine este pilotul-erou care a doborât două drone în doar 24 de ore. Va primi o decorație națională…
Ex-concurenta Insula iubirii și-a uimit fanii după ce s-a operat: ”S-a transformat în Michael Jackson”
Știri
Ex-concurenta Insula iubirii și-a uimit fanii după ce s-a operat: ”S-a transformat în Michael Jackson”
„Nu-mi pasă că ești primar”: un șofer a bătut un ales local după ce i-a cerut să încetinească
Mediafax
„Nu-mi pasă că ești primar”: un șofer a bătut un ales local după...
MApN precizează că a doua dronă a fost doborâtă de același pilot român care a distrus primul aparat de zbor din județul Buzău
Gandul.ro
MApN precizează că a doua dronă a fost doborâtă de același pilot român...
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
Prosport.ro
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile...
Cine este bărbatul căruia Simona Halep „i-a dat papucii” prin SMS. Tatăl sportivei a intervenit în relație
Adevarul
Cine este bărbatul căruia Simona Halep „i-a dat papucii” prin SMS. Tatăl sportivei...
Când s-a schimbat relația lui Zelenski cu Trump: „A fost un moment istoric”
Digi24
Când s-a schimbat relația lui Zelenski cu Trump: „A fost un moment istoric”
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut aceasta
Mediafax
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut...
Parteneri
Heidi Klum, topless pe plajă, la 53 de ani! Apariția incendiară care a tăiat răsuflarea fanilor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Heidi Klum, topless pe plajă, la 53 de ani! Apariția incendiară care a tăiat răsuflarea...
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
Prosport.ro
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Revedere după 40 de ani! Prin câte a trecut Oana Sîrbu, în liceu, în „Epoca de Aur”: „Directoarea ne mai altoia cu un băț!”
Click.ro
Revedere după 40 de ani! Prin câte a trecut Oana Sîrbu, în liceu, în „Epoca...
Rușii golesc băncile de bani cash de teama situației economice. Sumele astronomice pe care le retrag în fiecare lună
Digi 24
Rușii golesc băncile de bani cash de teama situației economice. Sumele astronomice pe care le...
„Vor mai muri copii”. Avertismentul sumbru al medicului Cîrstoveanu
Digi24
„Vor mai muri copii”. Avertismentul sumbru al medicului Cîrstoveanu
MApN: O nouă dronă a fost doborâtă de un F-16 românesc lângă granița cu Ucraina. Este al doilea incident în mai puțin de 24 de ore
Promotor.ro
MApN: O nouă dronă a fost doborâtă de un F-16 românesc lângă granița cu Ucraina....
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
go4it.ro
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
Cât poate să trăiască un om? Un studiu ar fi elucidat misterul!
Descopera.ro
Cât poate să trăiască un om? Un studiu ar fi elucidat misterul!
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
Go4Games
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
MApN precizează că a doua dronă a fost doborâtă de același pilot român care a distrus primul aparat de zbor din județul Buzău
Gandul.ro
MApN precizează că a doua dronă a fost doborâtă de același pilot român care a...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cine este pilotul-erou care a doborât două drone în doar 24 de ore. Va primi o decorație națională ...
Cine este pilotul-erou care a doborât două drone în doar 24 de ore. Va primi o decorație națională pentru modul în care a executat misiunile
Ex-concurenta Insula iubirii și-a uimit fanii după ce s-a operat: ”S-a transformat în Michael Jackson”
Ex-concurenta Insula iubirii și-a uimit fanii după ce s-a operat: ”S-a transformat în Michael Jackson”
Încă o dronă a pătruns în România! Momentul în care avionul F-16 o doboară a fost filmat
Încă o dronă a pătruns în România! Momentul în care avionul F-16 o doboară a fost filmat
Refuzată de iubitul încornorat, Ella Vișan nu a putut accepta eșecul. Cu ochii în lacrimi, în fața ...
Refuzată de iubitul încornorat, Ella Vișan nu a putut accepta eșecul. Cu ochii în lacrimi, în fața lui Radu Vâlcan
Ce a pățit familia Ellei Vișan, după ce au văzut imaginile cu Teo din baie: ”Nu au știut să ...
Ce a pățit familia Ellei Vișan, după ce au văzut imaginile cu Teo din baie: ”Nu au știut să gestioneze”
Fotbalistul Ferran Torres, tot mai apropiat de Ana Mena, fosta iubită a lui Oscar Casas: „Există ...
Fotbalistul Ferran Torres, tot mai apropiat de Ana Mena, fosta iubită a lui Oscar Casas: „Există imagini și martori”
Vezi toate știrile