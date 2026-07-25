Andreea Raicu a apărut cu un ochi bandajat! Ce a pățit vedeta: „E ceva îngrozitor. E al naibii de dureros”

Recent, Andreea Raicu și-a speriat fanii din mediul online. Aceasta a apărut cu un ochi bandajat și a spus că se confruntă cu dureri mari. Internauții au fost curioși să afle ce s-a întâmplat, iar vedeta a povestit de ce a ajuns de urgență la medic. Ce a pățit Andreea Raicu?

Andreea Raicu a avut parte de un accident nefericit vineri dimineață, 24 iulie. Vedeta și câinele ei se jucau, iar patrupedul i-a băgat, din greșeală, gheara în ochi. Andreea Raicu a simțit imediat o durere aproape insuportabilă și a mers de urgență la medicul oftalmolog.

Ei bine, se pare că incidentul a avut urmări destul de dureroase pentru Andreea Raicu. Aceasta s-a ales cu corneea zgâriată.

„Asta se întâmplă când dimineața ai un moment de tandrețe cu intensitate, în care câinele tău încearcă să te iubească foarte mult și nu își mai dă seama ce face și îți bagă o gheară în ochi. De curând, îmi spunea cineva că a zgâriat-o câinele în ochi, adică în cornee și eram: Cum să se poată întâmpla? E ceva îngrozitor”, a povestit Andreea Raicu, în mediul online.

„E al naibii de dureros”

De asemenea, Andreea Raicu a mărturisit că acum se confruntă cu dureri destul de mari. Deși rana nu este neapărat una gravă, locul este extrem de sensibil. Vedeta a primit îngrijirile medicale necesare și este în afara pericolului.

Însă, durerile pe care le resimte sunt mari, iar acum Andreea Raicu trebuie să poarte un bandaj peste ochi, căci și cea mai mică rază de lumină îi provoacă un disconfort mare.

„Da, este îngrozitor, nu are sens să vă spun cât de dureros a fost, noroc că m-am dus la clinică, m-au pus câteva picături, mi-a pus o lentilă de contact ca să fie un pansament și mi-am pus eu acum un pansament pentru că mă deranja lumina, dar trebuie să aveți mare grijă când vă jucați cu animalele pentru că în toată euforia aia, nu îți mai dai seama ce se întâmplă și e al naibii de dureros”, a mai spus Andreea Raicu.

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