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Andreea Raicu a trecut printr-o perioadă grea. Vedeta a povestit cum a ajuns la epuizare

De: Denisa Crăciun 08/07/2026 | 12:20
Andreea Raicu a trecut printr-o perioadă grea. Vedeta a povestit cum a ajuns la epuizare
Andreea Raicu, despre epuizare/ sursa foto: social media
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Andreea Raicu și-a deschis sufletul și a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat în ultima perioadă. Ea a recunoscut că epuizarea și-a spus cuvântul și că a avut nevoie de o pauză binemeritată pentru a-și reveni. 

Andreea Raicu are o comunitate impresionantă pe rețelele de socializare, acolo unde postează din diverse ipostaze. Despre viața personală nu a oferit prea multe detalii, mai ales atunci când nu totul a fost roz. Însă, de curând, prezentatoarea TV a împărtășit cu fanii ei că a trecut printr-o perioadă dificilă. Deși este mereu ocupată cu diferite proiecte, oboseala și-a spus cuvântul, astfel că a ajuns la epuizare totală.

Cum a ajuns Andreea Raicu la epuizare

Andreea Raicu este una dintre cele mai cunoscute personalități din showbizul românesc. Aceasta a considerat mereu că succesul este cel mai important, până când a ajuns la epuizare. Ea s-a suprasolicitat atât de mult, încât organismul ei a avut de suferit.

Ani la rând am confundat epuizarea cu succesul. Credeam că o viață împlinită înseamnă să am agenda plină, să rezolv mereu ceva și să fiu ocupată din momentul în care mă trezeam până când adormeam. Și nu eram doar eu.

Am ajuns să admirăm oamenii care sunt mereu ocupați, ca și cum valoarea noastră s-ar măsura în cât de mult muncim și cât de puțin ne oprim. Problema este că poți să-ți păcălești mintea o vreme. Corpul, niciodată, a spus Andreea Raicu, în mediul online.

Vedeta și-a dat seama de acest stil de viață nesănătos atunci când pleca în vacanțe, pentru că de fiecare dată ajungea să se odihnească, în loc să se bucure de diverse activități relaxante sau de plajele la care ajungea.

Mi se întâmpla foarte des ca, după luni întregi în care mergeam cu accelerația la maximum, să plec în vacanță convinsă că, în sfârșit, o să mă odihnesc. Îmi imaginam dimineți liniștite, plimbări, o carte bună și zile în care să nu mă grăbesc nicăieri.

Numai că, de multe ori, primele două zile ajungeam să dorm aproape continuu sau chiar mă îmbolnăveam. Și mă întrista enorm, pentru că așteptasem vacanța aceea luni întregi. În sfârșit aveam timp să mă bucur de locul în care eram, dar corpul meu nu mai avea energie pentru nimic. Pur și simplu cedase. Abia mai târziu am înțeles de ce, a mai adăugat ea.

 

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De ce consideră Andreea Raicu că organismul are nevoie de timp să se recupereze?

După ce s-a confruntat ani la rând cu suprasolicitare și și-a dat seama că organismul ei transmite un semnal de alarmă, a înțeles că are nevoie de timp pentru a se adapta unui stil de viață liniștit. Mai mult, spune că pauzele nu ar trebui să existe doar în vacanțe.

Dacă ai condus luni întregi cu 180 km/h, nu poți să apeși brusc frâna și să te aștepți ca motorul să intre imediat în ralanti. Are nevoie de timp. La fel și sistemul nostru nervos.

Cred că asta facem foarte multe dintre noi. Trăim cu accelerația la maximum, iar când ajungem în vacanță realizăm că nu reușim să ne relaxăm imediat, nu putem să stăm fără să facem ceva. Mintea este tot la ce am lăsat acasă, mâna caută telefonul aproape fără să-și dea seama, iar corpul încearcă, în sfârșit, să recupereze lunile în care a fost ignorat, a explicat ea.

În final, Andreea a spus că semnele sunt cu mult înainte și a lansat o întrebare deschisă fanilor ei. Aceasta este curioasă să afle dacă urmăritorii ei au trecut printr-o experiență similară.

Nu suntem făcute să alergăm sprinturi toată viața. Suntem făcute pentru maraton. Iar un maraton nu se termină bine dacă alergi în fiecare zi ca și cum ar fi ultimii o sută de metri. Corpul nu cedează dintr-odată. El îți spune ce are nevoie luni întregi. Noi îl auzim abia când începe să strige.

Sunt curioasă câte dintre voi ați trăit asta. Ați plecat vreodată în vacanță convinse că acolo, în sfârșit, o să vă odihniți și ați descoperit că organismul era atât de epuizat, încât tot ce putea să facă era să doarmă sau să se îmbolnăvească?, a încheiat prezentatoarea TV.

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Ce dietă are Andreea Raicu? Meniul ei zilnic are doar 1200 de calorii

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