Ultimul mesaj al pilotului care s-a aruncat din avion. Detalii tulburătoare din anchetă

Leandro Andres Bertazzo, un pilot argentinian în vârstă de 42 de ani, a murit în urma unui gest extrem petrecut în timpul unui zbor de antrenament în zona Toledo, la sud de provincia Córdoba.

Instructorul se afla la bordul aeronavei împreună cu o cursantă de 22 de ani, căreia îi oferea lecții de pilotaj.

Ultimul mesaj al pilotului care s-a aruncat din avion

Primele informații arată că, în timpul zborului, Bertazzo i-a spus tinerei că trebuie să continue manevrele fără el, lăsând impresia că știe exact ce urmează să facă.

„Știi ce ai de făcut. Continuă să mergi înainte”, i-ar fi transmis înainte de a-și scoate căștile, de a-și lăsa telefonul deoparte, de a-și desprinde centura și de a deschide ușa cabinei, aruncându-se în gol de la aproximativ 250 de metri.

Rămasă singură la manșă, cursanta a emis imediat un apel de urgență și a urmat procedurile standard pentru situații critice. A reușit să aducă aeronava la sol fără avarii și fără să fie rănită, deși se afla în stare de șoc. Directorul Flying Parrot Flight School, Eduardo Álvarez, cel care a recepționat apelul, a declarat că tânăra a dat dovadă de un calm remarcabil în ciuda momentului dramatic.

Detalii tulburătoare din anchetă

Inițial, cursanta a crezut că instructorul purta o parașută, însă și-a dat seama rapid că acesta nu avea niciun echipament de salvare. După alertă, Álvarez și mai mulți colegi au decolat pentru a-l căuta pe Bertazzo. Trupul pilotului a fost găsit pe un câmp la aproximativ 15 minute de la incident, iar echipajele de intervenție au confirmat decesul la fața locului.

Directorul școlii a povestit că, în dimineața tragediei, Bertazzo părea perfect normal.

„A venit la școală, ne-am salutat cu o îmbrățișare, ca de fiecare dată. Singurul lucru diferit a fost că, în loc să vină cu mașina lui, a rugat un student să îl ia de acasă, unde locuia împreună cu părinții săi. Au discutat pe drum și totul părea perfect normal”, a spus acesta.

Poliția și autoritățile aeronautice continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele care au dus la gestul fatal al pilotului.

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