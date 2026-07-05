NATO, în alertă aproape de România. Avioanele de vânătoare au decolat de urgență

Două aeronave de vânătoare ale Ungariei, aflate în misiune de poliție aeriană sub comanda NATO, au decolat sâmbătă, 4 iulie, după ce un avion de pasageri înregistrat în China, aflat pe ruta Hong Kong – Londra, nu a răspuns comunicărilor controlorilor de trafic aerian din România.

Alerta a fost confirmată de ministrul apărării al Ungariei, Romulusz Ruszin-Szendi. El a explicat că intervenția s-a desfășurat în cadrul misiunii NATO de reacție rapidă Quick Reaction Alert (QRA).

Alarma a fost activată în timp ce aeronava se afla în spațiul aerian

Conform oficialului din Ungaria, aeronavele NATO aflate în stare de alertă au fost mobilizate la ora 13:42.

Incidentul viza un avion Airbus A350, înregistrat în China, care opera cursa Hong Kong – Londra. Aparatul de zbor se afla deasupra spațiului aerian al României atunci când nu a mai reușit să comunice prin radio cu serviciile civile de dirijare a traficului aerian.

„La ora 13:42 astăzi, a fost ordonată alarma pentru perechea de avioane standby NATO QRA(I), deoarece un avion chinezesc A350 care zbura pe ruta Hong Kong–Londra, aflat încă în spațiul aerian românesc, nu a reușit să contacteze Controlul Aerian Civil Român”, a transmis ministrul ungar al Apărării într-un mesaj publicat pe Facebook, potrivit Adevărul.ro.

Aeronava a fost interceptată de forțele NATO în zona frontierei dintre România și Ungaria

Cele două aeronave de luptă au decolat de la baza aeriană Kecskemét în jurul orei 13:51.

Conform ministrului apărării din Ungaria, avioanele NATO au interceptat avionul de pasageri în zona frontierei româno-ungare și au transmis echipajului un semnal de avertizare vizual.

„Echipa maghiară a decolat la ora 13:51 și a dat un avertisment vizual avionului chinezesc la granița cu Ungaria, după care aeronava a contactat controlul aerian”, a mai precizat Romulusz Ruszin-Szendi.

Operațiunea s-a încheiat fără incidente

După ce legătura radio dintre echipajul aeronavei de pasageri și controlul traficului aerian a fost restabilită, situația a revenit la normal, iar intervenția s-a încheiat fără alte incidente.

Avioanele de luptă s-au întors ulterior la baza aeriană Kecskemét. Totodată, ministrul apărării din Ungaria a transmis un mesaj de apreciere militarilor implicați în această misiune.

„Sarcina s-a încheiat, aeronava stand-by a revenit la baza sa din Kecskemét. Mulțumim gardienilor!”, a transmis oficialul ungar.

Incidentul a avut loc în contextul misiunii NATO de poliție aeriană, care implică intervenția rapidă a aeronavelor aliate în situații în care apar probleme de comunicare sau alte evenimente ce pot pune în pericol siguranța spațiului aerian.

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