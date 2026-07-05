Acasă » Știri » NATO, în alertă aproape de România. Avioanele de vânătoare au decolat de urgență

NATO, în alertă aproape de România. Avioanele de vânătoare au decolat de urgență

De: Elisa Tîrgovățu 05/07/2026 | 10:51
NATO, în alertă aproape de România. Avioanele de vânătoare au decolat de urgență
NATO, în alertă aproape de România. Avioanele de vânătoare au decolat de urgență / Sursa foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Două aeronave de vânătoare ale Ungariei, aflate în misiune de poliție aeriană sub comanda NATO, au decolat sâmbătă, 4 iulie, după ce un avion de pasageri înregistrat în China, aflat pe ruta Hong Kong – Londra, nu a răspuns comunicărilor controlorilor de trafic aerian din România.

Alerta a fost confirmată de ministrul apărării al Ungariei, Romulusz Ruszin-Szendi. El a explicat că intervenția s-a desfășurat în cadrul misiunii NATO de reacție rapidă Quick Reaction Alert (QRA).

Alarma a fost activată în timp ce aeronava se afla în spațiul aerian

Conform oficialului din Ungaria, aeronavele NATO aflate în stare de alertă au fost mobilizate la ora 13:42.

Incidentul viza un avion Airbus A350, înregistrat în China, care opera cursa Hong Kong – Londra. Aparatul de zbor se afla deasupra spațiului aerian al României atunci când nu a mai reușit să comunice prin radio cu serviciile civile de dirijare a traficului aerian.

„La ora 13:42 astăzi, a fost ordonată alarma pentru perechea de avioane standby NATO QRA(I), deoarece un avion chinezesc A350 care zbura pe ruta Hong Kong–Londra, aflat încă în spațiul aerian românesc, nu a reușit să contacteze Controlul Aerian Civil Român”, a transmis ministrul ungar al Apărării într-un mesaj publicat pe Facebook, potrivit Adevărul.ro.

Aeronava a fost interceptată de forțele NATO în zona frontierei dintre România și Ungaria

Cele două aeronave de luptă au decolat de la baza aeriană Kecskemét în jurul orei 13:51.

Conform ministrului apărării din Ungaria, avioanele NATO au interceptat avionul de pasageri în zona frontierei româno-ungare și au transmis echipajului un semnal de avertizare vizual.

„Echipa maghiară a decolat la ora 13:51 și a dat un avertisment vizual avionului chinezesc la granița cu Ungaria, după care aeronava a contactat controlul aerian”, a mai precizat Romulusz Ruszin-Szendi.

Operațiunea s-a încheiat fără incidente

După ce legătura radio dintre echipajul aeronavei de pasageri și controlul traficului aerian a fost restabilită, situația a revenit la normal, iar intervenția s-a încheiat fără alte incidente.

Avioanele de luptă s-au întors ulterior la baza aeriană Kecskemét. Totodată, ministrul apărării din Ungaria a transmis un mesaj de apreciere militarilor implicați în această misiune.

„Sarcina s-a încheiat, aeronava stand-by a revenit la baza sa din Kecskemét. Mulțumim gardienilor!”, a transmis oficialul ungar.

Incidentul a avut loc în contextul misiunii NATO de poliție aeriană, care implică intervenția rapidă a aeronavelor aliate în situații în care apar probleme de comunicare sau alte evenimente ce pot pune în pericol siguranța spațiului aerian.

CITEȘTE ȘI: Avertisment pentru alianță. NATO trebuie să fie pregătită să răspundă militar Rusiei în 30 de minute

Avertismentul Comisiei Apărării din Suedia: ”Rusia ar putea lovi un stat NATO”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Turiștii, surprinși de prețurile de pe plajă. Taxa la WC depășește prețul unei beri
Știri
Turiștii, surprinși de prețurile de pe plajă. Taxa la WC depășește prețul unei beri
Secretul siluetei Irinei Fodor! Preparatul care nu îi lipsește niciodată din meniu
Știri
Secretul siluetei Irinei Fodor! Preparatul care nu îi lipsește niciodată din meniu
80 de ani de la apariția bikiniului. Cum a schimbat LUMEA un costum de baie
Mediafax
80 de ani de la apariția bikiniului. Cum a schimbat LUMEA un costum...
Bătrânii ținuți în „azilele groazei” de la Bihor ar fi fost botezați cu forța. Cum câștiga bani Viorel Pașca pe spinarea „fraților” penticostali
Gandul.ro
Bătrânii ținuți în „azilele groazei” de la Bihor ar fi fost botezați cu...
Imagini unice: Gigi Becali, în șlapi, discută cu preoții cărora le-a dat un Bentley de peste 300.000 de euro. EXCLUSIV
Prosport.ro
Imagini unice: Gigi Becali, în șlapi, discută cu preoții cărora le-a dat un...
Povestea româncei care a devenit „doulă de moarte”, o meserie tot mai căutată: „Vin în calitate de reprezentant al morții, încercând să aduc lumină”
Adevarul
Povestea româncei care a devenit „doulă de moarte”, o meserie tot mai căutată:...
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi timp de o oră și jumătate
Digi24
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi...
PUTIN și Trump, convorbire de 90 de minute. Ce au discutat
Mediafax
PUTIN și Trump, convorbire de 90 de minute. Ce au discutat
Parteneri
Sora malefică a lui Sue Ellen din „Dallas” a ajuns la 66 de ani. Cum arată azi actrița Mary Crosby
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Sora malefică a lui Sue Ellen din „Dallas” a ajuns la 66 de ani. Cum...
FOTO. Imagini hot cu Monica Roșu. Campioana olimpică, în costum de baie, la 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Monica Roșu. Campioana olimpică, în costum de baie, la 39 de...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce a însemnat pentru Mario Fresh despărțirea de Alexia Eram. Mărturisirea artistului la aproape doi ani de la separare. „Sunt relaxat și singur”
Click.ro
Ce a însemnat pentru Mario Fresh despărțirea de Alexia Eram. Mărturisirea artistului la aproape doi...
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în contact cu un foc de artificii
Digi 24
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în...
O stație de autobuz în formă de sardină pusă pe frigăruie va costa 1,5 milioane de euro
Promotor.ro
O stație de autobuz în formă de sardină pusă pe frigăruie va costa 1,5 milioane...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
go4it.ro
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Descopera.ro
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Bătrânii ținuți în „azilele groazei” de la Bihor ar fi fost botezați cu forța. Cum câștiga bani Viorel Pașca pe spinarea „fraților” penticostali
Gandul.ro
Bătrânii ținuți în „azilele groazei” de la Bihor ar fi fost botezați cu forța. Cum...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Turiștii, surprinși de prețurile de pe plajă. Taxa la WC depășește prețul unei beri
Turiștii, surprinși de prețurile de pe plajă. Taxa la WC depășește prețul unei beri
Secretul siluetei Irinei Fodor! Preparatul care nu îi lipsește niciodată din meniu
Secretul siluetei Irinei Fodor! Preparatul care nu îi lipsește niciodată din meniu
Alexandra Stan, în lacrimi de bucurie la baby shower. Mesajul emoționant publicat după petrecere
Alexandra Stan, în lacrimi de bucurie la baby shower. Mesajul emoționant publicat după petrecere
BANCUL ZILEI | Cât face 2+3? Nevastă VS ChatGPT
BANCUL ZILEI | Cât face 2+3? Nevastă VS ChatGPT
Leo Messi, viral la Cupa Mondială 2026 după ce și-a pupat presupusa amantă în fața camerelor de ...
Leo Messi, viral la Cupa Mondială 2026 după ce și-a pupat presupusa amantă în fața camerelor de filmat
TOP 3: Cele mai „tocilare” vedete din România. Care sunt celebritățile care au luat cele ...
TOP 3: Cele mai „tocilare” vedete din România. Care sunt celebritățile care au luat cele mai mari note la Bacalaureat
Vezi toate știrile