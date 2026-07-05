E duminică, ceea ce înseamnă un moment ideal pentru relaxare și voie bună. Pentru a menține atmosfera de weekend și vibe-ul de vară, CANCAN.RO le propune cititorilor un banc savuros. De data aceasta, totul pornește de la un simplu calcul matematic, însă adevărata surpriză vine din răspunsurile oferite de soție și de ChatGPT.

– Cât face 2+3?

– 2 + 3 = 5

– Soția mea spune ca 6.

– Poate soția ta glumește sau încearcă să te tachineze un pic! Din punct de vedere matematic, 2 + 3 este 5. Dar, dacă are vreo logică ascunsă sau un context special în care rezultatul e 6, poate ar merita să întrebi cum a ajuns la acel răspuns. S-ar putea să fie o poveste amuzantă!

– Dar soția mea mereu are dreptate.

– Atunci, clar 2 + 3 = 6! Dacă soția ta are mereu dreptate, cine sunt eu să contest? În viață, unele adevăruri sunt mai importante decât matematica!

Alte bancuri amuzante

O brunetă și o blondă decorează bradul de Crăciun

O brunetă și o blondă decorează bradul de Crăciun. Bruneta bagă în priză instalația electrică pentru pom și o întreabă pe blondă:

– Funcționează?

Blonda răspunde:

– Da, nu, da, nu, da, nu…

Bulă și amanta

– Bulă, îți stă ok cu barbă, dar tare aș vrea să te bărbierești, ca să-ţi pot admira frumosul chip în voie!

– Nu pot, draga mea! Nevastă-mea adoră barba asta!

– Te rog, Bulă, te rog! Fă-o pentru mine.

În cele din urmă, Bulă cedează și îi face pe plac amantei. Ajunge noaptea acasă, se bărbierește, după care se strecoară în patul soției, în timp ce ea dormea, și își lipește fața proaspăt bărbierită de fața ei. La care Bubulina se trezește și îi spune, speriată:

– Nu trebuia să vii în seara asta, Ștrulă! Bulă al meu trebuie să vină din clipă în clipă!

Aseară am fost la întâlnire cu o tipă la un restaurant

I-am spus că femeile nu ar trebui lăsate să facă toate treburile în gospodărie: curăţenie, spălat, călcat, gătit şi toate alea.

– Cred că rolurile ar trebui inversate, îi zic, bărbaţii ar trebui să facă toate lucrurile pe care le fac femeile, iar femeile să facă toate lucrurile pe care le fac bărbaţii.

– Sunt perfect de acord, îmi zice ea zâmbind.

– Minunat, îi răspund, întinzându-i nota de plată.

Bubulina la oftalmolog

Bubulina se întoarce de la oftalmolog și îi zice lui Bulă:

– Iubitule, mi-a zis oftalmologul că, de acum înainte, trebuie să port ochelarii ăștia de vedere.

– Nu îți face griji, Bubulino, îți stă foarte bine cu ei.

– Merci, dar mi se pare că sunt mai urâtă cu ei.

– Știi de ce te vezi mai urâtă, Bubulino?

– De ce, Bulă?

– Pentru că deja vezi mai bine…

CITEȘTE ȘI: BANC | De ce a rupt Bulă logodna cu Bubulina

Bancul de weekend | Mama își ceartă fiica de 16 ani