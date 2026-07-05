Alexandra Stan, în lacrimi de bucurie la baby shower. Mesajul emoționant publicat după petrecere

Alexandra Stan traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, pregătindu-se să devină mamă pentru prima dată. Artista, care în ultimele luni și-a împărtășit cu admiratorii bucuria de a fi însărcinată, a avut parte recent de un moment special, organizat în cel mai mare secret de partenerul său și de persoanele apropiate.

Fără să bănuiască ceea ce urma să se întâmple, cântăreața a fost întâmpinată cu o petrecere dedicată viitoarei veniri pe lume a fiicei sale. Evenimentul, pregătit cu atenție până la cel mai mic detaliu, a reunit familia și cercul restrâns de prieteni ai artistei, care au dorit să marcheze această etapă importantă printr-o întâlnire plină de emoție și momente memorabile.

Alexandra Stan, în lacrimi de bucurie la baby shower

În ultima perioadă, Alexandra Stan a vorbit deschis despre schimbările pe care le trăiește odată cu apropierea nașterii. După ani în care cariera sa muzicală a fost în prim-plan, artista se pregătește acum pentru un rol complet nou, cel de mamă, iar fiecare etapă a acestei experiențe pare să fie trăită cu entuziasm și recunoștință.

„Cea mai frumoasă surpriză! Eva’s baby shower! Vă mulțumesc din suflet tuturor celor prezenți și celor care au > cu Ștefan, cu sora mea, cu Monica și cu Elenuș! Ați reușit să creați un moment memorabil pentru mine și Eva! Vă iubesc! Cred că, oficial, putem spune că am intrat în my >! See you soon! Hihi”, a transmis Alexandra Stan, pe Instagram.

Baby shower-ul a fost organizat într-o locație elegantă, amenajată într-un stil delicat, cu numeroase elemente decorative în nuanțe pastelate. Atmosfera a fost una caldă și intimă, iar fiecare detaliu a fost ales astfel încât să reflecte emoția momentului și apropierea de venirea pe lume a micuței.

Florile au ocupat un loc central în decor, trandafirii roz fiind prezenți atât pe mesele invitaților, cât și în aranjamentele realizate special pentru eveniment. Spațiul a fost completat de accesorii tematice dedicate viitorului copil, iar întreaga amenajare a creat cadrul perfect pentru o sărbătoare discretă, dar plină de eleganță.

Unul dintre punctele de atracție ale petrecerii a fost tortul pregătit special pentru această ocazie. Realizat într-un design minimalist, desertul a respectat tema evenimentului și a completat decorul într-o manieră rafinată. Simplitatea aleasă pentru acest moment a pus accent pe semnificația întâlnirii, mai degrabă decât pe opulență.

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