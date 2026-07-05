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Alexandra Stan, în lacrimi de bucurie la baby shower. Mesajul emoționant publicat după petrecere

De: Anca Chihaie 05/07/2026 | 10:12
Alexandra Stan, în lacrimi de bucurie la baby shower. Mesajul emoționant publicat după petrecere
Alexandra Stan urmează să devină mamă / sursă foto: social media
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Alexandra Stan traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, pregătindu-se să devină mamă pentru prima dată. Artista, care în ultimele luni și-a împărtășit cu admiratorii bucuria de a fi însărcinată, a avut parte recent de un moment special, organizat în cel mai mare secret de partenerul său și de persoanele apropiate.

Fără să bănuiască ceea ce urma să se întâmple, cântăreața a fost întâmpinată cu o petrecere dedicată viitoarei veniri pe lume a fiicei sale. Evenimentul, pregătit cu atenție până la cel mai mic detaliu, a reunit familia și cercul restrâns de prieteni ai artistei, care au dorit să marcheze această etapă importantă printr-o întâlnire plină de emoție și momente memorabile.

Alexandra Stan, în lacrimi de bucurie la baby shower

În ultima perioadă, Alexandra Stan a vorbit deschis despre schimbările pe care le trăiește odată cu apropierea nașterii. După ani în care cariera sa muzicală a fost în prim-plan, artista se pregătește acum pentru un rol complet nou, cel de mamă, iar fiecare etapă a acestei experiențe pare să fie trăită cu entuziasm și recunoștință.

„Cea mai frumoasă surpriză! Eva’s baby shower! Vă mulțumesc din suflet tuturor celor prezenți și celor care au > cu Ștefan, cu sora mea, cu Monica și cu Elenuș! Ați reușit să creați un moment memorabil pentru mine și Eva! Vă iubesc! Cred că, oficial, putem spune că am intrat în my >! See you soon! Hihi”, a transmis Alexandra Stan, pe Instagram.

Baby shower-ul a fost organizat într-o locație elegantă, amenajată într-un stil delicat, cu numeroase elemente decorative în nuanțe pastelate. Atmosfera a fost una caldă și intimă, iar fiecare detaliu a fost ales astfel încât să reflecte emoția momentului și apropierea de venirea pe lume a micuței.

Alexandra Stan, în lacrimi de bucurie la baby shower

Florile au ocupat un loc central în decor, trandafirii roz fiind prezenți atât pe mesele invitaților, cât și în aranjamentele realizate special pentru eveniment. Spațiul a fost completat de accesorii tematice dedicate viitorului copil, iar întreaga amenajare a creat cadrul perfect pentru o sărbătoare discretă, dar plină de eleganță.

Unul dintre punctele de atracție ale petrecerii a fost tortul pregătit special pentru această ocazie. Realizat într-un design minimalist, desertul a respectat tema evenimentului și a completat decorul într-o manieră rafinată. Simplitatea aleasă pentru acest moment a pus accent pe semnificația întâlnirii, mai degrabă decât pe opulență.

 

Foto: Instagram

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