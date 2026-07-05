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Leo Messi, viral la Cupa Mondială 2026 după ce și-a pupat presupusa amantă în fața camerelor de filmat

De: Irina Maria Daniela 05/07/2026 | 09:30
Leo Messi, viral la Cupa Mondială 2026 după ce și-a pupat presupusa amantă în fața camerelor de filmat
Leo Messi, viral la Cupa Mondială 2026 după ce și-a pupat presupusa amantă. Sursa foto: Profimedia
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Fotbalistul a fost implicat într-un moment viral la Cupa Mondială 2026. Acesta a văzut-o pe Sofia Martinez, jurnalista despre care presa din Brazilia a titrat că i-ar fi amantă, și a pupat-o pe obraz. Află detalii!

Leo Messi, viral la Cupa Mondială 2026

Jucătorul în vârstă de 39 de ani a oferit un moment de senzație după meciul cu Capul Verde, pe care Argentina l-a câștigat cu 3-2. După prelungirile din șaisprezecimile Cupei Mondiale, Lionel Messi s-a oprit în zona mixtă unde jucătorii erau așteptați de presă pentru primele reacții.

Printre reporterii prezenți acolo se afla și jurnalista Sofia Martinez, despre care presa din Brazilia a mai scris că ar fi amanta fotbalistului. Messi s-a oprit și s-a dus direct la ea, a salutat-o și a pupat-o pe obraz, amical. Cei doi au avut și un mic dialog, care a fost înregistrat și s-a viralizat și el instant.

„Dacă mă uit la tine, oamenii zic de ce mă uit la tine. Dacă te salut, oamenii zic de ce te-am salutat”, a spus Messi.

„Apreciez foarte mult ce ai spus și îți mulțumesc”, i-a replicat Sofia Martinez.

Sofia Martinez ar fi amanta lui Messi

După ce s-au aflat zvonuri despre presupusa idilă dintre Lionel Messi și Sofia Martinez, au apărut alte zvonuri și despre soția jucătorului. Antonela Roccuzzo ar fi cerut în mod special ca jurnalista să nu mai fie în jurul echipei naționale a Argentinei.

După ce ea și Messi au devenit virali la Cupa Mondială 2026, Sofia Martinez a ținut să dezmintă zvonurile într-o transmisiune live.

„Apreciez foarte mult ce a spus. Salutul vine după niște porcării apărute în timpul săptămânii. Lucruri care nu au niciun sens. Sunt doar minciuni. Uneori, prefer să nu spun nimic, pentru că am învățat în această meserie că nu trebuie să dezmint mereu și să clarific totul. Evident că nu e nicio problemă, chiar din contră, eu doar îmi fac meseria ca de obicei”, a spus Sofia Martinez, citată de Via Pais.

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