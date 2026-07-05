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Câți lei primește un profesor supraveghetor la Bacalaureat 2026, pe zi

De: Anca Chihaie 05/07/2026 | 08:55
Câți lei primește un profesor supraveghetor la Bacalaureat 2026, pe zi
Profesor supraveghetor
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Profesorii implicați în organizarea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi remunerați după aceleași tarife aplicate în 2024, conform ordinului nr. 4088 din 8 iunie 2026, care stabilește plata personalului implicat în desfășurarea examenelor naționale din acest an.

Pe lângă profesorii supraveghetori, ordinul stabilește și indemnizațiile pentru personalul care face parte din comisiile de organizare din centrele de examen.

Câți lei primește un profesor supraveghetor la Bacalaureat

În cazul profesorilor care asigură supravegherea candidaților în sălile de examen, remunerația este de 210 lei pentru fiecare zi de activitate. Această sumă este acordată cadrelor didactice care au rol de asistenți în centrele de examen și participă la desfășurarea probelor scrise ale Bacalaureatului.

Președinții comisiilor din centrele de examen vor încasa 1.900 de lei atunci când comisia gestionează până la 100 de candidați inclusiv. Pentru centrele cu peste 100 de candidați, indemnizația crește la 2.030 de lei.

Vicepreședinții, secretarii și membrii comisiilor beneficiază de o indemnizație de 1.300 de lei, cu excepția persoanelor care au atribuții privind utilizarea aplicațiilor informatice dedicate evaluării digitalizate.

Secretarii și cadrele didactice responsabile de operarea aplicațiilor informatice utilizate în procesul de evaluare digitalizată vor primi 1.800 de lei pentru activitatea desfășurată în cadrul examenului.

De asemenea, personalul desemnat pentru scanarea și încărcarea lucrărilor în platforma destinată evaluării digitalizate va fi plătit cu 250 de lei pentru fiecare zi de activitate.

Ordinul stabilește separat și remunerațiile pentru comisiile organizate în centrele zonale de evaluare. În aceste structuri, președinții comisiilor vor primi 2.900 de lei dacă sunt arondate până la 750 de lucrări sau candidați și 3.030 de lei în situația în care pragul de 750 este depășit.

Pentru profesorii care îndeplinesc rolul de supraveghetori în sălile de examen, plata rămâne de 210 lei pe zi, indiferent de numărul candidaților repartizați în centrul de examen.

Sistemul de plată este aplicabil personalului implicat în organizarea probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat 2026 și păstrează nivelul indemnizațiilor acordate în urmă cu doi ani, fără modificări față de grila utilizată în sesiunea din 2024.

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