TOP 3: Cele mai „tocilare” vedete din România. Care sunt celebritățile care au luat cele mai mari note la Bacalaureat

Examenul de Bacalaureat reprezintă unul dintre cele mai importante momente din parcursul educațional al oricărui elev, iar de-a lungul timpului numeroase personalități din România au demonstrat că succesul în carieră poate merge mână în mână cu performanțele școlare. Înainte de a deveni artiști cunoscuți, unii dintre cei mai apreciați cântăreți din țară s-au remarcat prin rezultate excelente la examenul maturității, obținând medii care i-ar face mândri pe mulți absolvenți și în prezent.

În topul vedetelor cu cele mai mari medii la Bacalaureat se află Mihai Trăistariu, Dorian Popa și Anda Adam, fiecare dintre ei reușind să încheie examenul cu rezultate impresionante.

Locul 1 – Mihai Trăistariu, media 9,88

Pe primul loc în acest clasament se află Mihai Trăistariu, artistul care a demonstrat încă din perioada liceului că este un elev foarte bine pregătit. Acesta a absolvit Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Piatra Neamț și a obținut la examenul de Bacalaureat o medie generală de 9,88.

Rezultatele sale au fost aproape perfecte la toate probele. Artistul a primit nota 10 la Matematică, nota 10 la Educație Fizică și nota maximă la proba orală de Limba și literatura română. De asemenea, la Limba engleză a fost evaluat cu 9,80, iar la proba scrisă de Limba română a obținut 9,62.

Media de 9,88 îl plasează în fruntea clasamentului vedetelor din România care au excelat la examenul maturității, confirmând faptul că înainte de succesul din muzică a avut rezultate academice deosebite.

Locul 2 – Dorian Popa, media 9,83

Foarte aproape de primul loc se situează Dorian Popa, care a încheiat Bacalaureatul cu media generală 9,83. Artistul și creatorul de conținut a obținut note foarte mari la aproape toate disciplinele evaluate.

La Biologie a fost notat cu 10, la Educație Fizică a primit tot 10, iar la Limba engleză a obținut, de asemenea, nota maximă. Și la proba orală de Limba română a fost evaluat cu 10. La examenul scris de Limba și literatura română a primit nota 9,60, iar la Matematică a obținut 9,40.

Rezultatele demonstrează că, înainte de a deveni unul dintre cei mai cunoscuți influenceri și artiști din România, Dorian Popa s-a remarcat și prin performanțele sale școlare. Media de 9,83 îl plasează pe locul al doilea într-un clasament al vedetelor cu cele mai bune rezultate la Bacalaureat.

Locul 3 – Anda Adam, media 9,66

Podiumul este completat de Anda Adam, care a obținut media 9,66 la examenul de Bacalaureat. Artista a absolvit Liceul „George Călinescu” din București și s-a remarcat încă din perioada școlii prin rezultatele foarte bune la învățătură.

Puțini știu că înainte de debutul în muzică, Anda Adam a avut o pasiune pentru matematică și chiar a participat la olimpiade școlare la această disciplină. Performanțele din liceu au fost confirmate și de rezultatul obținut la Bacalaureat, unde a încheiat examenul cu o medie de 9,66.

Ulterior, artista și-a construit o carieră de succes în industria muzicală, lansând numeroase piese care au devenit populare și rămân apreciate de public.

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