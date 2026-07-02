Unde se afișează rezultatele la BAC. Elevii vor fi nevoiți să aștepte până pe 7 iulie

Numărătoarea inversă a început pentru absolvenții care au trecut prin focul examenului de Bacalaureat 2026. După zile întregi de așteptare și calcule făcute „din ochi”, marți, 7 iulie, elevii vor afla dacă au trecut cu bine peste unul dintre cele mai importante examene din viața lor. Primele rezultate vor fi publicate înainte de soluționarea contestațiilor, iar emoțiile sunt la cote maxime.

Ca și în anii trecuți, notele vor putea fi consultate atât online, pe platforma oficială a Ministerului Educației, cât și la centrele de examen unde candidații au susținut probele scrise.

La ce oră se afișează rezultatele la Bacalaureat

Ministerul Educației va publica primele rezultate marți, 7 iulie, până la ora 12:00. Pentru protejarea datelor personale, numele candidaților nu vor apărea pe liste. Fiecare absolvent își va putea identifica rezultatul folosind codul unic primit la prima probă scrisă.

Pe listele afișate vor fi trecute codul candidatului, liceul absolvit, județul, promoția, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media finală și statutul examenului – promovat sau respins. Obținerea unei medii mari nu este singura condiție pentru promovarea Bacalaureatului. Candidații trebuie să bifeze toate cerințele prevăzute de regulament.

Pentru a promova examenul, absolvenții trebuie:

să fi echivalat sau promovat toate probele de evaluare a competențelor;

să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă;

să încheie examenul cu o medie de minimum 6 la probele scrise.

să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă; să încheie examenul cu o medie de minimum 6 la probele scrise. În cazul în care una dintre aceste condiții nu este îndeplinită, examenul este considerat nepromovat.

Ce faci dacă nu ești mulțumit de nota primită

Și în sesiunea din acest an, elevii au posibilitatea să își vadă lucrarea înainte de a decide dacă depun contestație. În data de 7 iulie, după afișarea rezultatelor, lucrările pot fi consultate în intervalul orar 14:00 – 18:00. După vizualizare, candidații pot depune contestații în aceeași zi, iar procedura continuă și pe 8, respectiv 9 iulie.

Pentru ca solicitarea să fie validă, fiecare candidat trebuie să completeze și să semneze declarația prin care confirmă că știe că nota poate fi modificată atât în plus, cât și în minus după reevaluare.

După încheierea perioadei de contestații și reevaluarea lucrărilor, rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate luni, 13 iulie.

Și de această dată, listele vor fi anonimizate, iar accesul la rezultate se va face folosind codul unic atribuit fiecărui candidat. Rezultatele vor rămâne disponibile pe platformele oficiale și pe site-urile inspectoratelor școlare pentru o perioadă de doi ani.

Elevii care nu reușesc să promoveze examenul în sesiunea de vară vor avea posibilitatea să se înscrie la sesiunea de toamnă, programată în luna august 2026, pentru o nouă șansă de a obține diploma de Bacalaureat.

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