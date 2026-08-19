Strângerea de mână spune mai multe decât crezi. Ce transmite despre personalitatea ta

Strângerile de mână pot lua cele mai diverse forme și variante. Strângerea ta de mână reprezintă adesea prima impresie pe care o lași cuiva. Este acea primă legătură care dă tonul întregului interviu sau întâlniriiî. Din păcate, cu toții am fost victime ale unei strângeri de mână neplăcute, ceea ce poate însemna un singur lucru: mulți dintre noi o facem complet greșit.

Studiu după studiu sugerează că primele impresii contează când vine vorba de a crea o impresie de durată. Un număr la fel de mare de cercetări sugerează adesea că, odată formate, primele impresii sunt extrem de greu de schimbat. Vei fi ținut minte încă din primele minute ale întâlnirii inițiale — întrebarea este: cum vrei să fii ținut minte?

Strângerea de mână transmite mult mai mult decât un simplu salut inițial. În mediul de afaceri, aceasta reprezintă prima ta legătură cu un client sau un candidat și poate schimba radical întregul curs al unei întâlniri.

Ce poate spune o simplă strângere de mână despre personalitatea ta

Stabilirea acestei legături înainte de a intra în dezbateri permite clientului sau candidatului să simtă un sentiment de încredere și de primire încă din momentul în care pășește în încăpere. Este, de asemenea, prima impresie pe care ți-o lasă un candidat sau un client – strângerile de mână sunt un proces reciproc, iar ambele părți sunt la fel de importante.

Un studiu realizat de experți în management de la Universitatea din Iowa a analizat interacțiunile candidaților în cadrul interviurilor de angajare. Ceea ce au descoperit a fost că strângerea de mână este „unul dintre primele indicii nonverbale pe care le primim despre personalitatea generală a persoanei, iar acea impresie este cea pe care o reținem”.

Oamenii sunt adesea instruiți cum să ne îmbrăcăm pentru un interviu și sfătuiți ce să spună și cum să o spună, însă aproape niciodată nu se vorbește despre ceea ce este, foarte probabil, cel mai important pas dintre toate.

Pe scurt, strângerea de mână este foarte importantă. Mai ales în domeniul vânzărilor, o strângere de mână adecvată poate decide soarta unei tranzacții, iar pentru un candidat la un loc de muncă ar putea schimba întregul parcurs al carierei sale. Și când te gândești că totul începe cu acest singur gest simplu.

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