Acasă » Știri » Strângerea de mână spune mai multe decât crezi. Ce transmite despre personalitatea ta

Strângerea de mână spune mai multe decât crezi. Ce transmite despre personalitatea ta

De: Irina Vlad 19/08/2026 | 14:48
Strângerea de mână spune mai multe decât crezi. Ce transmite despre personalitatea ta
Strângerea de mână spune mai multe decât crezi. Ce transmite despre personalitatea ta/ sursă foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Strângerile de mână pot lua cele mai diverse forme și variante. Strângerea ta de mână reprezintă adesea prima impresie pe care o lași cuiva. Este acea primă legătură care dă tonul întregului interviu sau întâlniriiî. Din păcate, cu toții am fost victime ale unei strângeri de mână neplăcute, ceea ce poate însemna un singur lucru: mulți dintre noi o facem complet greșit.

Studiu după studiu sugerează că primele impresii contează când vine vorba de a crea o impresie de durată. Un număr la fel de mare de cercetări sugerează adesea că, odată formate, primele impresii sunt extrem de greu de schimbat. Vei fi ținut minte încă din primele minute ale întâlnirii inițiale — întrebarea este: cum vrei să fii ținut minte?

Strângerea de mână transmite mult mai mult decât un simplu salut inițial. În mediul de afaceri, aceasta reprezintă prima ta legătură cu un client sau un candidat și poate schimba radical întregul curs al unei întâlniri.

Ce poate spune o simplă strângere de mână despre personalitatea ta

Stabilirea acestei legături înainte de a intra în dezbateri permite clientului sau candidatului să simtă un sentiment de încredere și de primire încă din momentul în care pășește în încăpere. Este, de asemenea, prima impresie pe care ți-o lasă un candidat sau un client – strângerile de mână sunt un proces reciproc, iar ambele părți sunt la fel de importante.

Un studiu realizat de experți în management de la Universitatea din Iowa a analizat interacțiunile candidaților în cadrul interviurilor de angajare. Ceea ce au descoperit a fost că strângerea de mână este „unul dintre primele indicii nonverbale pe care le primim despre personalitatea generală a persoanei, iar acea impresie este cea pe care o reținem”.

Oamenii sunt adesea instruiți cum să ne îmbrăcăm pentru un interviu și sfătuiți ce să spună și cum să o spună, însă aproape niciodată nu se vorbește despre ceea ce este, foarte probabil, cel mai important pas dintre toate.

Pe scurt, strângerea de mână este foarte importantă. Mai ales în domeniul vânzărilor, o strângere de mână adecvată poate decide soarta unei tranzacții, iar pentru un candidat la un loc de muncă ar putea schimba întregul parcurs al carierei sale. Și când te gândești că totul începe cu acest singur gest simplu.

NU RATA: Nu mai spăla puiul crud înainte să îl gătești. Motivul pentru care acest obicei poate fi periculos

Oamenii de știință au aflat de ce inima nu se poate repara singură după un infarct. Descoperirea ar putea duce la noi tratamente

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Schimbare importantă pentru pensionari! Când vor fi virați banii pe card în septembrie
Știri
Schimbare importantă pentru pensionari! Când vor fi virați banii pe card în septembrie
Thassos nu mai e chiar ieftină. Cât ajunge să coste o singură zi la plajă
Știri
Thassos nu mai e chiar ieftină. Cât ajunge să coste o singură zi la plajă
Șefa CCR rupe TĂCEREA după întâlnirea cu Bolojan! Ce spune Simina Tănăsescu despre acuzațiile din spațiul public
Mediafax
Șefa CCR rupe TĂCEREA după întâlnirea cu Bolojan! Ce spune Simina Tănăsescu despre...
Guvernul se întruneşte în şedinţă de urgenţă ca să aprobe finanţarea pentru sectorul feroviar. Sindicaliştii ameninţă cu oprirea trenurilor
Gandul.ro
Guvernul se întruneşte în şedinţă de urgenţă ca să aprobe finanţarea pentru sectorul...
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Prosport.ro
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
„Mama mea este postac AUR”. Povestea unui tânăr care și-a descoperit mama într-un grup de partid
Adevarul
„Mama mea este postac AUR”. Povestea unui tânăr care și-a descoperit mama într-un...
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri de 50%. „Pare că a fost vizitat de o tornadă”
Digi24
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri...
Gară imensă de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează orice așteptare
Mediafax
Gară imensă de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează...
Parteneri
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent. Unde a ajuns să muncească
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă...
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Prosport.ro
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cătălin Scărlătescu a făcut furori la brațul iubitei, la lansarea noului sezon MasterChef: „Nu rămân burlac”
Click.ro
Cătălin Scărlătescu a făcut furori la brațul iubitei, la lansarea noului sezon MasterChef: „Nu rămân...
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Digi 24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au...
Cum a ajuns un medic din Tulcea, specializat în oncologie şi hematologie pediatrică, să lucreze în construcţii, ca muncitor necalificat
Digi24
Cum a ajuns un medic din Tulcea, specializat în oncologie şi hematologie pediatrică, să lucreze...
Licitație pentru mașini electrice la Onești. Cum arată cerințele tehnice pentru cele șapte vehicule?
Promotor.ro
Licitație pentru mașini electrice la Onești. Cum arată cerințele tehnice pentru cele șapte vehicule?
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Top 5 cele mai accesibile televizoare din oferta Altex
go4it.ro
Top 5 cele mai accesibile televizoare din oferta Altex
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Guvernul se întruneşte în şedinţă de urgenţă ca să aprobe finanţarea pentru sectorul feroviar. Sindicaliştii ameninţă cu oprirea trenurilor
Gandul.ro
Guvernul se întruneşte în şedinţă de urgenţă ca să aprobe finanţarea pentru sectorul feroviar. Sindicaliştii...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Schimbare importantă pentru pensionari! Când vor fi virați banii pe card în septembrie
Schimbare importantă pentru pensionari! Când vor fi virați banii pe card în septembrie
Thassos nu mai e chiar ieftină. Cât ajunge să coste o singură zi la plajă
Thassos nu mai e chiar ieftină. Cât ajunge să coste o singură zi la plajă
Românii cu panouri fotovoltaice pot primi bani de la stat. Sprijin de până la 15.000 de lei pentru ...
Românii cu panouri fotovoltaice pot primi bani de la stat. Sprijin de până la 15.000 de lei pentru baterii
Cine este Eda Csoregi de la Burlacii: Foc în Paradis. La ce emisiune ai mai văzut-o înainte? „Am ...
Cine este Eda Csoregi de la Burlacii: Foc în Paradis. La ce emisiune ai mai văzut-o înainte? „Am acceptat”
Cu ce se ocupă fratele Alexandrei Căpitănescu și cum s-a schimbat relația lor. Mărturisirile artistei
Cu ce se ocupă fratele Alexandrei Căpitănescu și cum s-a schimbat relația lor. Mărturisirile artistei
Alina Pușcaș, vacanță atipică. A ajuns pe o insulă părăsită! „Sunt doar 14 locuitori”
Alina Pușcaș, vacanță atipică. A ajuns pe o insulă părăsită! „Sunt doar 14 locuitori”
Vezi toate știrile