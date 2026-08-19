Românii cu panouri fotovoltaice pot primi bani de la stat. Sprijin de până la 15.000 de lei pentru baterii

Românii care au investit deja în panouri fotovoltaice ar putea primi un ajutor financiar suplimentar din partea statului. Ministerul Mediului propune un program prin care proprietarii acestor sisteme să poată obține finanțare pentru achiziția de baterii destinate stocării energiei produse. Sprijinul ar putea ajunge până la 15.000 de lei pentru fiecare beneficiar, potrivit proiectului aflat în consultare publică.

Programul este propus în contextul extinderii rapide a numărului de prosumatori, pentru care stocarea energiei a devenit o necesitate tot mai evidentă. În timpul zilei, când panourile produc cel mai mult, energia care nu este consumată imediat ajunge de multe ori în rețeaua electrică.

Situația se schimbă însă seara, când producția solară scade. Necesarul de energie al gospodăriilor crește, astfel îi determină pe proprietari să apeleze din nou la energia din rețea.

Prin această măsură, autoritățile urmăresc să reducă diferența dintre energia produsă și cea consumată și să stimuleze utilizarea sistemelor de stocare. Bateriile ar permite gospodăriilor să păstreze surplusul de electricitate generat de panourile fotovoltaice pe parcursul zilei, pentru ca acesta să poată fi folosit în orele în care producția solară este redusă.

Cum se va desfășura programul pentru bateriile destinate sistemelor fotovoltaice

Programul ar urma să fie gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu. Pentru această măsură este prevăzut un buget de 400 de milioane de lei. Potrivit proiectului pus în dezbatere de Ministerul Mediului, statul ar putea suporta cel mult 75% din valoarea cheltuielilor eligibile. Prin urmare, diferența de minimum 25% ar urma să fie achitată de beneficiar.

Valoarea sprijinului va fi stabilită în funcție de capacitatea bateriei instalate. Finanțarea poate ajunge la 1.250 de lei pentru fiecare kWh. Însă suma acordată unui beneficiar nu poate depăși 15.000 de lei, TVA inclus.

Pentru a putea primi finanțare, sistemul de stocare trebuie să îndeplinească și o anumită capacitate minimă. Condiția este prevăzută în proiectul programului.

Cine poate beneficia de finanțare

Programul se adresează persoanelor fizice care au deja statutul de prosumator. Un aspect important este faptul că nu se va face nicio diferențiere între beneficiarii care și-au instalat panourile fotovoltaice prin programul Casa Verde și cei care au realizat investiția din fonduri proprii.

Practic, persoanele care produc energie electrică prin intermediul unui sistem fotovoltaic și dețin deja statutul de prosumator vor putea solicita finanțare pentru instalarea unor sisteme de stocare a energiei, cu condiția îndeplinirii criteriilor prevăzute în ghidul final.

Totodată, proiectul permite participarea tuturor instalatorilor autorizați care dețin un atestat ANRE de tip B sau un document echivalent emis de autoritățile competente dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene.

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