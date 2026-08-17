Facturi mai mici la curent cu panouri pe balcon! Cât costă un kit fotovoltaic în 2026

Panourile fotovoltaice nu mai sunt o soluție rezervată exclusiv proprietarilor de case, deoarece pe piață au apărut kituri mici, gândite special pentru balcoanele apartamentelor. Aceste sisteme promit să reducă parțial consumul de energie preluat din rețea, iar prețul lor, de câteva mii de lei, îi face mult mai accesibili decât instalațiile clasice montate pe acoperișurile locuințelor.

Înainte de achiziție, trebuie luate în calcul regulile impuse de autorități. ANRE avertizează că aceste echipamente nu pot fi tratate ca niște aparate obișnuite, deoarece montarea incorectă poate afecta instalația electrică și poate crește riscul de scurtcircuit sau incendiu. În 2026, instituția a publicat clarificări dedicate sistemelor fotovoltaice sub 800 W, tocmai pentru a evita utilizarea improprie.

Facturi mai mici la curent cu panouri pe balcon

Costul unui kit variază în funcție de putere și componente. Un sistem de aproximativ 400 W se situează în zona 2.000–3.000 de lei, iar un exemplu analizat, de circa 2.600 de lei, include panoul, microinvertorul, sistemul de prindere și accesoriile necesare. Puterea instalată nu reflectă însă producția constantă, aceasta depinzând de orientarea balconului, numărul orelor de soare, anotimp și eventualele obstacole care pot umbri panoul.

Un balcon bine orientat și fără umbriri poate genera rezultate mult mai bune decât unul expus limitat la lumină directă. În condiții favorabile, un sistem de 400 W poate produce aproximativ 1,5–2 kWh pe zi. Economia lunară depinde de producție și de câtă energie reușește locuința să consume în intervalele în care panoul funcționează.

Estimările indică economii de 60–80 de lei pe lună, însă acestea nu sunt garantate pentru fiecare apartament. Dacă media ar fi 70 de lei, economia anuală ar ajunge la aproximativ 840 de lei, dar producția diferă în funcție de sezon și de particularitățile fiecărei locuințe.

Momentul consumului este esențial. Dacă panoul produce ziua, iar locuința are un consum redus în acel interval, beneficiul scade. În schimb, o familie care folosește constant aparate electrice în timpul zilei poate valorifica mai bine energia produsă.

Deși denumirile comerciale precum „kit la priză” pot sugera o instalare simplă, ANRE subliniază că operatorul de distribuție trebuie informat înainte de punerea în funcțiune. Notificarea permite verificarea respectării cerințelor tehnice și a protecțiilor necesare, astfel încât sistemul să nu genereze perturbații în rețea. Dacă instalarea nu modifică soluția de racordare, operatorul poate actualiza certificatul de racordare conform procedurii.

Cât costă un kit fotovoltaic în 2026

Pentru locuințele de la bloc apare și problema montării. ANRE precizează că instalarea pe balcon sau pe fațada clădirii trebuie să respecte legislația de urbanism, ceea ce înseamnă că este necesar acordul asociației de proprietari și, de regulă, avize de urbanism și autorizație de construire. Faptul că sistemul este mic nu înseamnă că poate fi montat pe exteriorul clădirii fără formalități.

Riscurile apar în special atunci când echipamentele sunt montate sau utilizate necorespunzător. Componentele neconforme, improvizațiile sau lipsa protecțiilor electrice pot provoca incidente.

Datele IGSU arătau că, în primele opt luni din 2025, au fost raportate 25 de incendii asociate exploatării defectuoase a panourilor fotovoltaice, față de 20 în tot anul anterior. ANRE avertizează că utilizatorul poate fi responsabil pentru incidentele provocate de nerespectarea cerințelor tehnice.

Situația se schimbă dacă proprietarul vrea să livreze energie în rețea și să devină prosumator. În acest caz, trebuie urmată procedura completă de racordare, montarea sistemului de către personal autorizat, transmiterea documentației către operatorul de distribuție, actualizarea certificatului de racordare și obținerea calității de prosumator, urmate de semnarea contractului pentru energia livrată.

CITEŞTE ŞI: Ce a pățit o turistă care s-a cazat în garsoniera lui Mihai Trăistariu din Mamaia. Când a văzut cum arata camera, a scos telefonul, a făcut poze și a vrut să plece

Bragadiru, surpriza verii. Nepalezii au transformat zona într‑un punct de atracție. Imaginile s-au viralizat!