De la „Este un dezastru” la „superb”! Elena Udrea, mesaj nou despre litoralul românesc

Elena Udrea a dat verdictul după escapada de la Sulina, iar schimbarea de ton este radicală! După ce, în urmă cu câteva luni, fostul ministru al Turismului a criticat dur condițiile întâlnite pe litoral, acum a ajuns la o concluzie cu totul diferită. A mers cu Adrian Alexandrov și fiica lor, Eva, la Sulina și a plecat de acolo cu o mulțime de laude pentru plajă.

Și nu s-a rezumat la câteva fotografii din vacanță. Elena Udrea a făcut o adevărată radiografie a locului și a explicat de ce consideră că Sulina poate rivaliza fără probleme cu alte destinații de la malul mării.

Elena Udrea a dat verdictul!

În mesajul publicat online, Elena Udrea a pus față în față două lumi: o plajă amenajată pentru turiști și zonele în care natura încă domină peisajul. Aceasta a spus că Sulina le combină pe amândouă și că ar trebui să fie mult mai promovată.

„Plajă la Sulina. De la an la an mai frumoasă! Și amenajată, mai bine chiar decât multe de pe litoral, și sălbatică, așa cum era odată Corbu, înainte să fie ocupată de construcții și manele. Și atât de potrivită pentru familii cu copii: apă mică până în larg, valuri cat să te distrezi de minune sărind peste ele, jucăriile de apă, caiace, plăci de surf, sunt puse la dispoziție de cei care au amenajat plaja, iar șezlongurile, 30 de lei! Mâncarea, exact ce te aștepți în Deltă: cel mai bun pește, mult și proaspăt! M-am pozat cu Eva chiar și pe Stânca Iubirii, unde patru veri la rând s-a pozat doar cu Adrian! Ce păcat ca nu mai exista niciun sprijin pentru operatorii de turism de aici și niciun interes, niciun plan pentru revitalizarea și dezvoltarea Sulinei, acest oraș de la Dunăre și mare, un loc atât de frumos și, unic în România!”, este mesajul publicat pe Facebook, de Elena Udrea.

Nu se aștepta să fie atât de ieftin

Unul dintre detaliile care i-au atras atenția a fost prețul șezlongurilor: 30 de lei. În plus, Elena Udrea a remarcat oferta de activități disponibile pe plajă, de la caiace și plăci de surf până la diverse echipamente pentru distracția copiilor. Pentru familiile care fug de stațiunile aglomerate, un alt avantaj ar fi apa puțin adâncă pe o porțiune mare. Tocmai acest aspect pare să fi făcut impresie asupra fostului ministru.

Vacanța de la Sulina nu a însemnat însă doar fotografii și relaxare. Elena Udrea a ridicat și o problemă importantă: în opinia sa, zona nu beneficiază de suficientă susținere pentru a-și valorifica adevăratul potențial turistic.

Cu toate acestea, experiența personală pare să fi fost una cât se poate de bună. Ea a lăudat inclusiv mâncarea, în special preparatele din pește, și a insistat asupra frumuseții locului. În imaginile din escapadă apare și Eva, fiica Elenei Udrea și a lui Adrian Alexandrov. Cele două au petrecut timp pe plajă, iar fostul ministru a profitat de ocazie pentru a păstra în imagini câteva dintre momentele vacanței.

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