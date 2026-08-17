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Pensionarii pot primi sute de lei în plus! Cine beneficiază de majorarea punctajului cu până la 28%

De: Simona Vlad 17/08/2026 | 14:53
Pensionarii pot primi sute de lei în plus! Cine beneficiază de majorarea punctajului cu până la 28%
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Anumiți pensionari din România pot beneficia de un punctaj mai mare la calculul pensiei, dacă au lucrat înainte de 1 aprilie 2001 și au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară. Prevederea este menținută de articolul 143 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, însă mecanismul nu înseamnă acordarea unei a doua pensii.

Mai exact, contribuțiile plătite în anumite perioade sunt transformate într-o majorare a punctajului utilizat la stabilirea pensiei. Procentul aplicat diferă în funcție de anii în care au fost achitate contribuțiile și poate ajunge, în anumite situații, până la 28%.

Cine poate beneficia de majorarea punctajului

Prevederea se adresează persoanelor care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară înainte de 1 aprilie 2001. În funcție de perioada în care au fost plătite contribuțiile, acestea puteau avea cote de 2%, 3% sau 5%. Este important de precizat că procentul contribuției nu reprezintă automat procentul cu care crește pensia. Majorarea punctajului este stabilită distinct prin lege.

Există și o categorie distinctă de contribuții de 4%, pentru care majorarea poate ajunge la 26%, în cazul perioadei iulie-decembrie 1977, respectiv la 28% pentru intervalul ianuarie 1978-iunie 1986.

Cum se reflectă majorarea în pensie

Mecanismul poate fi mai ușor de înțeles printr-un exemplu. Dacă un pensionar a obținut un punctaj lunar de 1 punct într-o perioadă pentru care se aplică o majorare de 21%, acelui punct i se adaugă încă 0,21 puncte. Astfel, punctajul pentru luna respectivă ajunge la 1,21 puncte. Pe parcursul mai multor ani de activitate, diferențele se pot aduna.

Într-un exemplu ipotetic în care majorările rezultate pentru mai multe perioade însumează 10,86 puncte suplimentare, iar valoarea punctului de referință este de 81 de lei, rezultatul matematic ar fi de 879,66 lei. Suma este însă doar un exemplu orientativ. Nu înseamnă că fiecare pensionar care a lucrat înainte de 2001 va primi aproape 880 de lei în plus. Valoarea efectivă depinde de punctajele realizate, perioadele lucrate și contribuțiile achitate.

Atenție: o contribuție de 3% nu înseamnă o creștere de 3% a pensiei

Una dintre cele mai importante diferențe care trebuie înțelese este cea dintre procentul contribuției și procentul de majorare a punctajului. Dacă într-un document vechi apare faptul că persoana a contribuit cu 3% la Fondul pentru pensia suplimentară, acest lucru nu înseamnă că pensia actuală va fi majorată automat cu 3%. Cota de 3% reprezenta contribuția plătită la acel moment. Majorarea punctajului este stabilită separat, în funcție de perioada în care a fost achitată contribuția. Astfel, pentru diferite intervale de timp pot fi aplicate procente precum 13%, 14%, 15%, 16%, 17%, 21% sau 22%.

Ce trebuie să verifice pensionarii în dosarul de pensie

Persoanele care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001 și știu că au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară ar trebui să verifice dacă perioadele respective au fost luate în calcul la stabilirea pensiei.

De asemenea, trebuie verificat dacă punctajele aferente acelor perioade au fost majorate potrivit prevederilor legale. Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, veniturile necesare calculării pensiei pot fi dovedite, în condițiile prevăzute de lege, inclusiv prin adeverințe eliberate de foștii angajatori, deținătorii legali ai arhivelor sau operatorii economici autorizați. Prin urmare, simplul fapt că o persoană a lucrat înainte de anul 2001 nu înseamnă automat că va primi o anumită sumă în plus.

Contează perioada exactă în care au fost plătite contribuțiile, cota acestora, punctajul realizat și modul în care respectivele perioade au fost valorificate în dosarul de pensie. Pentru unii pensionari, diferența poate fi redusă, în timp ce în cazul celor cu perioade mai lungi de contribuție și punctaje mai mari, efectul asupra pensiei poate ajunge la câteva sute de lei.

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