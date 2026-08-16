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Greșeala din cauza căreia o pensionară a rămas fără pensie. Mai mult, trebuie să returneze și banii primiți în ultimii ani!

De: David Ioan 16/08/2026 | 13:28
Greșeala din cauza căreia o pensionară a rămas fără pensie. Mai mult, trebuie să returneze și banii primiți în ultimii ani!
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O femeie din Spania a pierdut dreptul la pensia necontributivă de invaliditate după ce autoritățile au stabilit că nu mai îndeplinea condițiile legale pentru acordarea acestei prestații. Instanța a confirmat decizia și a obligat-o să restituie peste 32.000 de euro, sumă considerată încasată nejustificat.

Femeia a început să primească pensia în decembrie 2013, beneficiind lunar de 604,20 euro, la care se adăuga un supliment de aproximativ 36–37 de euro. În paralel, încasa și o pensie din Maroc, de 96,68 euro pe lună. Timp de mai mulți ani, a primit ambele prestații fără probleme, până când Securitatea Socială a verificat situația sa de reședință.

Greșeala din cauza căreia o pensionară a rămas fără pensie

Autoritățile au constatat că între 2018 și 2021 femeia a petrecut 680 de zile în Maroc, depășind cu mult limita legală de 90 de zile pe an permisă pentru beneficiarii pensiilor necontributive.

În 2018 a stat 135 de zile în afara Spaniei, în 2019 – 136 de zile, în 2020 – 260 de zile, iar în 2021 – 149 de zile. Aceste absențe nu au fost comunicate administrației, iar justificările legate de pandemia Covid-19 nu au fost considerate suficiente pentru a acoperi întreaga perioadă.

Pe lângă nerespectarea condiției de reședință, instanța a reținut și depășirea plafonului de venit. În 2021, veniturile familiei au ajuns la peste 73.000 de euro, mult peste limita admisă pentru menținerea pensiei necontributive de invaliditate.

Mai mult, trebuie să returneze și banii primiți în ultimii ani!

În urma acestor constatări, prestația a fost suspendată retroactiv începând din iunie 2018, iar beneficiara a fost obligată să returneze 32.857,20 euro. Tribunalul Superior de Justiție din Catalonia a confirmat integral decizia administrativă, subliniind că atât depășirea perioadei de ședere în străinătate, cât și nivelul veniturilor familiei reprezintă motive suficiente pentru încetarea dreptului la pensie.

Pensia necontributivă de invaliditate din Spania este destinată persoanelor cu un grad de invaliditate de minimum 65% și fără resurse economice suficiente pentru a accesa o pensie contributivă, iar respectarea condițiilor de reședință și venit este obligatorie pentru menținerea acesteia.

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