Fosta iubită a lui Azteca, în tandrețuri cu portarul Nigeriei! Trapperul e istorie! Dana s-a aruncat în brațele celui mai râvnit fotbalist

Showbizul este plin de surprize, iar când cel românesc se intersectează cu nume mari din lumea muzicii și a sportului mondial, lucrurile devin și mai picante. Dar, să vă introducem în poveste și să începem cu personajele de pe meleagurile noastre. Trapperul Azteca și Dana s-au despărțit după opt ani de relație, iar artistul a fost văzut( pentru o scurtă perioadă, ce-i drept) la brațul influenceriței Yasmin Awad. În acest timp, Dana, cunoscută în online ca Stellar Rhapsody, nu a fost surprinsă în nicio companie masculină. Asta până de curând când bomba a explodat. Fosta lui Azteca s-a filmat alături de un celebru fotbalist căruia nu a vrut să-i dezvăluie identitatea! CANCAN.RO a aflat cine este bărbatul care, atenție, a avut o relație și cu faimoasa Cardi B!

Dana, fosta iubită a lui Azteca, a luat pe toată lumea prin surprindere după ce s-a afișat la brațul unui tatuat musculos. Bruneta nu a vrut să-i dezvăluie identitatea bărbatului, dar tatuajele l-au dat de gol. Și, se pare că Dana a pus mâna bine de tot ( acum să vedem pentru cât timp)! Spunem asta pentru că bărbatul cu care s-a afișat a fost denumit unul dintre cei mai sexy fotbaliști ai lumii!

Fosta lui Azteca, la brațul celui mai sexy portar al Campionatului Mondial

Nu lungim misterul și vă dezvăluim în exclsuivitate că Dana Scintei s-a afișat cu nimeni altul decât portarul Nigeriei, Maduka Okoye. Indiciul care ne-a dus direct la fotbalist sunt tatuajele de pe brațul său.

Acum putem spune clar că fosta lui Azteca joacă în altă ligă, căci starul nigerian este unul dintre cei mai râvniți fotbaliști. Cu fizicul care a făcut furori printre fanele fotbalului și cu statutul de internațional, Okoye este fix genul acela de bărbat care atrage imediat atenția. Mai mult, portarul nigerian a fost votat unul dintre cei mai sexy fotbaliști de la Campionatul Mondial, chiar dacă Naționala Nigeriei nu a reușit să meargă mai departe în competiție. Iar acum, după ce a atras atenția la nivel internațional, Okoye a intrat și pe „teritoriul” nostru.

Pentru moment, Dana nu a oferit nicio explicație după filmare bombă pe care a postat-o. Cert este însă un lucru: Fosta lui Azteca a făcut o mare pasiune pentru portarul nigerian, căci îi dă like-uri la majoritatea postărilor. Dar, bruneta are competiție serioasă! Iată ce artistă de rang internațional a avut o relație cu el!

Starul internațional a fost acuzat de infidelitate după ce a fost văzut cu Cardi B

Viața amoroasă a portarului nigerian nu este nici pe departe liniștită, dimpotrivă. În urmă cu nici două luni, Maduka Okoye a fost văzut la prezentarea colecției toamnă-iarnă 2026 a lui Jean Paul Gaultier, în cadrul săptămânii modei de la Paris, care a avut loc la începutul lunii iulie. La scurt timp după, au apărut zvonuri despre o posibilă relație dintre el și rapperița Cardi B după ce, cei doi au fost văzuți petrecând timp împreună în Veneția, Italia.

La scurt timp după asta, mama copilului lui Okoye, Jelicia Westhoff a ieșit public și l-a acuzat pe fotbalistul profesionist de infidelitate și de violență fizică. Jelicia, care are un băiat de trei ani cu fostbalistul, l-a acuzat pe acesta că ăși neglijează băiatul și că a înșelat-o în repetate rânduri, inclusiv cu celebra artistă Cardi B.

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