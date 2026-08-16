Cum arată viaţa lui Fane Vancică în penitenciar. Interlopul violent, pus să măture curtea după condamnarea definitivă

Liderul interlop Cami Niță, cunoscut ca Fane Vancică, a ajuns recent în Penitenciarul Rahova după ce a fost condamnat definitiv la 4 ani și 3 luni de închisoare.

Sentința, pronunțată inițial de Tribunalul București anul trecut, a fost menținută luna trecută de Curtea de Apel. Condamnarea vizează lipsire de libertate, tulburarea liniștii publice și spălare de bani, iar bărbatul mai așteaptă o decizie într-un dosar de șantaj.

Cum arată viaţa lui Fane Vancică în penitenciar

În ultimii ani, Vancică s-a prezentat în spațiul public ca creator de conținut, însă imaginile în care apărea agresând o femeie au stat la baza unuia dintre dosarele care i-au adus pedeapsa. În paralel, acesta este implicat și într-o anchetă privind spălarea de bani în legătură cu o afacere cu țigări de contrabandă.

Interlopul violent, pus să măture curtea după condamnarea definitivă

Instanța i-a interzis să mai publice fotografii sau materiale video pe rețelele sociale și i-a impus să nu se apropie timp de cinci ani, după executarea pedepsei, la mai puțin de 50 de metri de victima agresiunii.

Conform Gândul, după perioada de carantină de 21 de zile, Vancică a fost transferat în regim de detenție la Rahova. Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor susțin că, fiind considerat un deținut periculos și având legături cu lumea interlopă, opțiunile sale de muncă în penitenciar au fost limitate. În final, acesta a fost repartizat la activități de curățenie.

CITEŞTE ŞI: Fane Văncică, reținut pe Aeroportul Otopeni! Interlopul i-ar fi cerut unui om de afaceri ”taxă de protecție” de 25.000 de lei

E iz de scandal în lumea manelelor! Fane Văncică promite dezvăluiri incendiare despre artiști: „O să vin cu probe”