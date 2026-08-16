Record pe piaţa auto! Primul Ferrari Luce a fost vândut la licitaţie cu 40.000.000 de dolari

Ferrari Luce, primul model electric din istoria constructorului italian, a ajuns să fie vândut la o licitaţie RM Sotheby’s pentru suma de 40 de milioane de dolari, în ciuda criticilor dure primite la momentul prezentării oficiale.

Modelul, desenat de Jony Ive, a fost contestat de fani, de pasionaţi auto, de autorităţi italiene şi chiar de fostul preşedinte Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, care a catalogat designul drept o dezamăgire. Cu toate acestea, interesul pentru primul exemplar produs, cu şasiu 000, a depăşit orice aşteptare.

Record pe piaţa auto

Preţul de pornire a fost de 600.000 de dolari, însă ofertele au crescut rapid, licitaţia transformându-se într-un duel intens între colecţionari. Suma finală de 40 de milioane de dolari plasează modelul în topul celor mai scumpe maşini vândute vreodată la licitaţie, alături de Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe, Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen şi două exemplare Ferrari 250 GTO, considerate repere istorice ale mărcii.

Intrarea lui Luce în această zonă de preţ îl apropie de modelele clasice Ferrari din seria 250 GTO, care domină topul licitaţiilor cu valori între 36 şi 38 de milioane de dolari. Diferenţele de poziţionare în clasament depind de moneda în care au fost vândute şi de cursul valutar din momentul tranzacţiei, însă Luce se situează clar în segmentul ultra‑exclusiv al pieţei.

Primul Ferrari Luce a fost vândut la licitaţie cu 40.000.000 de dolari

Exemplarul vândut a fost personalizat prin programul Tailor Made, cu o vopsea Madreperla semi‑mată ce îşi schimbă nuanţa în funcţie de lumină, putând ajunge până la reflexe violet. Interiorul este realizat din piele provenită de la bovine crescute în condiţii speciale în Elveţia, cu o textură deosebit de fină, iar combinaţiile cromatice sunt unice pentru acest şasiu.

Ferrari a anunţat că întreaga sumă obţinută va fi direcţionată către fundaţia proprie, pentru programe educaţionale dedicate tinerilor care vor să urmeze cariere în industria auto. Tranzacţia marchează un moment important pentru Ferrari, demonstrând că primul său model electric poate atinge valori comparabile cu cele mai rare şi apreciate maşini din istoria mărcii.

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