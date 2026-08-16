Ce operație a făcut Larisa Uță. Vedeta are nevoie de o perioadă de recuperare: „Momentul de panică”

Larisa Uță trece printr-o perioadă delicată, după ce în urmă cu câteva zile a fost supusă unei intervenții chirurgicale. Fosta concurentă de la Survivor a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat și despre momentul în care a aflat că trebuie să treacă printr-o operație.

Vedeta a fost operată pentru îndepărtarea uterului, intervenție cunoscută sub denumirea de histerectomie. În timpul investigațiilor, medicii au descoperit mai multe formațiuni tumorale, iar pentru stabilirea naturii acestora a fost necesară efectuarea unei biopsii.

Acesta a fost, potrivit Larisei Uță, unul dintre cele mai dificile momente din întreaga experiență. Gândul că tumorile ar putea fi maligne a făcut-o să se teamă de ceea ce ar putea urma. Din fericire, rezultatele analizelor au adus vești bune. Tumorile au fost benigne, astfel că vedeta nu va avea nevoie de tratamente suplimentare.

„A fost o operație de histerectomie. Sunt bine acum, sunt acasă, mă recuperez. Momentul critic și de panică pentru mine a fost acela când mi s-a zis cuvântul «biopsie». A fost momentul când am înțeles că trebuie să fac această analiză pentru a vedea dacă tumorile din uterul meu sunt cancerigene. Din fericire pentru mine, sunt benigne și nu va trebui să fac niciun fel de tratament. Operația a fost un succes”, a povestit Larisa Uță, pe Instagram.

Larisa Uță are nevoie de o perioadă de recuperare

Intervenția chirurgicală a decurs bine, iar Larisa Uță se află acum acasă, unde începe perioada de recuperare. Deși este obișnuită cu un stil de viață activ, aceasta va fi nevoită să ia o pauză de la antrenamente și să îi acorde organismului timpul necesar pentru refacere.

Experiența prin care a trecut a făcut-o să privească lucrurile diferit. Vedeta a vorbit despre importanța sănătății psihice și despre stresul provocat de relațiile cu oamenii din jur. În opinia sa, indiferent cât de sănătos trăiește cineva, nu poate controla comportamentul sau alegerile celorlalți, iar stresul acumulat poate avea consecințe asupra organismului.

„Ce am înțeles eu din această experiență? A fost că, indiferent dacă ai o viață ca a mea, adică nu fumezi, nu bei, te antrenezi în fiecare zi. Sănătatea ta înseamnă să ai grijă de psihicul tău, să înțelegi că nu poți schimba comportamentul și caracterul oamenilor din jurul tău. Tot acest stres îți poate afecta viața și poți ajunge pe masa de operație. Vreau să promit ceva: din momentul în care pot face exercițiile de recuperare, o să le filmez. O să fie o perioadă de una-două luni în care nu voi putea face niciun fel de exerciții. O să le filmez în detaliu, simplificate, pentru toate doamnele care trec prin aceeași situație ca mine. Aveți grijă de dumneavoastră în continuare”, a mai spus fosta concurentă de la Survivor.

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