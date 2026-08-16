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BANCUL ZILEI | „Nu mai suport crizele tale de gelozie”

De: Andreea Stăncescu 16/08/2026 | 09:43
BANCUL ZILEI | Nu mai suport crizele tale de gelozie
Bancul zilei îți va aduce zâmbetul pe buze
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Este duminică, iar după o săptămână aglomerată avem nevoie de câteva momente de relaxare și bună dispoziție. Înainte să înceapă din nou zilele pline, merită să lăsăm grijile deoparte și să zâmbim. Așadar, iată o selecție de bancuri amuzante care vă pot schimba instantaneu starea de spirit.

– Nu mai suport crizele tale de gelozie
– Promit că nu îți mai zic nimic, dar descuie ușa să intru în casă și dă-l pe ăla afară.

Un bărbat puțin amețit stând la bar este întrebat de-un alt bărbat:
– De ce bei?
– Pentru a fi frumos.
– Dar ce… băutura te face frumos?
– Desigur! Când ajung acasă de la bar soția mea îmi spune mereu: „Ai apărut frumosule?”

– Ce faci pe 14 februarie ?
– Nu ştiu, da’ ce e pe 14 februarie?
– Valentine’s Day, ziua îndrăgostiților.
– Aaaa, stau acasă. De ce întrebi?
– Vrei să ieşi cu mine în oraș?
– Acum pe 14 nu pot, dar pot să ies cu tine pe 31 octombrie.
– Da’ ce e pe 31 octombrie?
– Halloween-ul.

Un tip la un bar, mort de beat, cu paharul în față, plângea de rupea pământul.
Văzându-l așa de dezamăgit, barmanul îl întreabă:
– Dar ce s-a întâmplat?
– Păi, acum trei luni a murit mama și mi-a lăsat 10.000$…
– Condoleanțele mele…
– Acum două luni a murit tata și mi-a lăsat 25.000$…
– Îmi pare rău, domnule, foarte rău…
– Luna trecută a murit frate-meu și mi-a lăsat 50.000$…
– Vai, trei persoane dragi în așa scurt timp…
– Și luna asta nu mai pică nimic… nimic… fir-ar să fie…

Un motociclist din Brăila, în drum spre Brașov. La Ploiești îl oprește Rutiera.
-Actele la control, ia să vedem semnalizarea, faruri, totul OK.Unde mergeți?
-Cu prietena mea, la Brașov…
-Păi sunteți singur…
Se întoarce speriat motociclistul și vede că polițiștul are dreptate.
-De aia mi-era mie frig la spate de pe la Mizil…

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