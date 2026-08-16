BANCUL ZILEI | „Nu mai suport crizele tale de gelozie”

Este duminică, iar după o săptămână aglomerată avem nevoie de câteva momente de relaxare și bună dispoziție. Înainte să înceapă din nou zilele pline, merită să lăsăm grijile deoparte și să zâmbim. Așadar, iată o selecție de bancuri amuzante care vă pot schimba instantaneu starea de spirit.

– Nu mai suport crizele tale de gelozie

– Promit că nu îți mai zic nimic, dar descuie ușa să intru în casă și dă-l pe ăla afară.

Un bărbat puțin amețit stând la bar este întrebat de-un alt bărbat:

– De ce bei?

– Pentru a fi frumos.

– Dar ce… băutura te face frumos?

– Desigur! Când ajung acasă de la bar soția mea îmi spune mereu: „Ai apărut frumosule?”

– Ce faci pe 14 februarie ?

– Nu ştiu, da’ ce e pe 14 februarie?

– Valentine’s Day, ziua îndrăgostiților.

– Aaaa, stau acasă. De ce întrebi?

– Vrei să ieşi cu mine în oraș?

– Acum pe 14 nu pot, dar pot să ies cu tine pe 31 octombrie.

– Da’ ce e pe 31 octombrie?

– Halloween-ul.

Un tip la un bar, mort de beat, cu paharul în față, plângea de rupea pământul.

Văzându-l așa de dezamăgit, barmanul îl întreabă:

– Dar ce s-a întâmplat?

– Păi, acum trei luni a murit mama și mi-a lăsat 10.000$…

– Condoleanțele mele…

– Acum două luni a murit tata și mi-a lăsat 25.000$…

– Îmi pare rău, domnule, foarte rău…

– Luna trecută a murit frate-meu și mi-a lăsat 50.000$…

– Vai, trei persoane dragi în așa scurt timp…

– Și luna asta nu mai pică nimic… nimic… fir-ar să fie…

Un motociclist din Brăila, în drum spre Brașov. La Ploiești îl oprește Rutiera.

-Actele la control, ia să vedem semnalizarea, faruri, totul OK.Unde mergeți?

-Cu prietena mea, la Brașov…

-Păi sunteți singur…

Se întoarce speriat motociclistul și vede că polițiștul are dreptate.

-De aia mi-era mie frig la spate de pe la Mizil…

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