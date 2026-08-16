„Țeapă” de 2.800 euro pentru un cuplu de turiști români în Turcia. Cum arată camera hotelului de 5 stele din Antalya, în care au fost cazați

Turcia este una dintre cele mai populare alegeri ale românilor atunci când vine vorba despre vacanțele de vară. Mulți turiști aleg pachetele cumpărate prin agenții, în speranța că vor avea parte de câteva zile de relaxare și de servicii pe măsura banilor plătiți. Pentru o familie din România, însă, vacanța mult așteptată s-a transformat într-o experiență extrem de neplăcută.

Cei doi adulți au plecat în Turcia împreună cu un copil, iar pentru sejur au plătit aproximativ 2.800 de euro. Pachetul le promitea un hotel de 5 stele, însă realitatea pe care au găsit-o la sosire a fost, potrivit turistei, cu totul diferită de așteptări.

Cum a arătat camera de hotel

Odată ajunși în cameră, românii au descoperit pete de mucegai, murdărie și un miros greu de suportat. Nici salteaua nu ar fi fost într-o stare bună, aceasta fiind pătată. Femeia a fotografiat condițiile găsite și a publicat imaginile pe Facebook, dorind să tragă un semnal de alarmă pentru alți turiști care își planifică vacanțele.

Familia nu s-a mulțumit cu situația și a încercat să rezolve problema direct la recepția hotelului. Turista a cerut schimbarea camerei, sperând că o altă încăpere va avea condiții mai bune. Demersul nu a dus însă la rezultatul pe care îl aștepta, iar nemulțumirea acesteia a fost făcută publică.

„Poftiți la 5 stele și 2800€ 2 adulți și un infant. Mucegai, un miros groaznic, nici nu are rost să mai zic”, este mesajul pe care l-a scris turista.

Postarea femeii a stârnit numeroase reacții pe rețelele de socializare, iar alți turiști care au trecut prin experiențe asemănătoare au încercat să îi ofere câteva soluții. Unii dintre cei care au comentat au recomandat familiei să ia legătura direct cu agenția prin care a fost cumpărat sejurul și să solicite mutarea la o altă unitate de cazare.

„Luați legătura cu agenția de la care ați cumpărat sejurul, să vă mute la alt hotel. Noi am pățit acum 4 ani, am făcut mare scandal și ne- a transferat la alt hotel”, „E un hotel slab! Ați cumpărat acum în sezon biletele cred, ăsta e un hotel care nu valorează mai mult de 1000€ un sejur.” „Este un hotel slăbuț! Nici noi nu am fost mulțumiți anul asta de acest hotel! Trebuia sa cereți să vă schimbe camera!”, se arată o parte din comentarii.

Situația nu s-a rezolvat nici după ce familia a solicitat schimbarea camerei. Turiștii au primit o altă încăpere, însă condițiile întâlnite acolo ar fi fost, potrivit femeii, la fel de necorespunzătoare.

„Ne-au dat o altă cameră care și aia la fel de jegoasa, toate sunt horror, peste tot e groaznic, credeți-mă, este ceva rău de tot… de 13 ani vin în Turcia. Nu mi s-a întâmplat în viața mea așa ceva”, a mai spus aceasta.

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