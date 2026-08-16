Curaj, Alina Pușcău! Care sunt cele 8 vedete din România care au învins cancerul

Alina Puşcău a dezvăluit recent că se confruntă cu un diagnostic dur: cancer la sân. A început tratamentul și a declarat că este hotărâtă să lupte, să rămână puternică și să nu lase boala să o definească.

Povestea ei readuce în atenție numele altor opt vedete din România care au trecut prin aceeași încercare și au reușit să învingă cancerul.

Curaj, Alina Pușcău!

Monica Tatoiu a fost diagnosticată de două ori cu cancer de col uterin, prima dată la doar 23 de ani. A urmat tratamente dificile, a trecut prin momente de cumpănă, însă a reușit să se recupereze complet. Boala a revenit după câțiva ani, dar femeia de afaceri a luptat din nou și a ieșit învingătoare.

„Mi-am făcut niște analize și doctorul mi-a zis: puteți să muriți în orice clipă”, spunea Monica Tatoiu în 2010.

Sanda Nicola a primit același diagnostic în 2005. Timp de doi ani a urmat tratamente complexe și a trecut printr-o intervenție chirurgicală, reușind să se vindece.

„Am o relație specială și tumultoasă cu norocul. N-a venit niciodată când am bătut eu din picior cu nerăbdare. Nu s-a arătat niciodată când am jucat la loto și a refuzat categoric să-mi ofere ceva nemuncit. Însă m-a așteptat întotdeauna cu brațele deschise la capătul unei curse nebune cu propriile limite și m-a răsplătit de fiecare dată când mi-am dovedit perseverența”, povestea jurnalista.

Bianca Brad a aflat în 2015 că are cancer la sân. Lupta ei a durat șase ani, perioadă în care a trecut prin momente de speranță, dar și de deznădejde. În 2021 a suferit o intervenție chirurgicală care i-a schimbat viața, iar actrița a reușit să se vindece.

„Am fost şi voi fi mereu recunoscătoare tuturor celor care m-au ajutat, dar astăzi, 8 aprilie 2022 – la un an de când am trăit prima zi din restul noii mele vieţi, vreau să spun, pe această cale, în mod special: dacă ar fi să fac o „to do list” – o listă cu cele mai importante lucruri de făcut pentru a te vindeca, după cei 6 ani, cu urcuşuri şi coborâşuri, cu reuşite şi eşecuri, cu momente de deznădejde, dar şi de speranţă şi bucurie, ar fi aşa: Să ai curaj! Să lupţi! Să-ţi înfrângi frica! Să-ţi asculţi intuiţia! Să te rogi! Să ai răbdare! Să crezi! Să fii recunoscător! Să te bucuri de viaţă!”

Corina Drăgotescu a trecut printr-un diagnostic dur și a continuat să lucreze chiar și în timpul chimioterapiei. Jurnalista a avut nevoie de o histerectomie totală pentru a se vindeca.

„Am aflat brusc, într-o dimineaţă, în urma unui control urmat de o ecografie. A fost un şoc, dar primul lucru pe care am vrut să-l ştiu a fost care sunt paşii imediaţi. Doctoriţa mi-a spus că ar trebui să mă operez a doua zi şi că e posibil să urmez apoi un tratament mai lung. Îi mulţumesc şi acum că nu mi-a dat false speranţe. Undeva, în mintea mea, mai era o speranţă firavă că n-aş avea cancer, dar din nefericire n-am lăsat-o să se dezvolte”, a povestit aceasta.

Care sunt cele 8 vedete din România care au învins cancerul

Eugenia Șerban a trecut prin două diagnostice consecutive: cancer genital și tumori la sân. A urmat intervenții chirurgicale, chimioterapie și radioterapie, iar în urmă cu aproximativ trei ani a reușit să se vindece. Actrița merge periodic la controale pentru a se asigura că totul este sub control.

„Pe mine această boală m-a învățat să nu mai stresez din orice, să las lucrurile să se rezolve în ritmul lor. De asemenea, am mai învățat că trebuie să mă bucur mai mult de fiecare clipă importantă din viața mea”, spunea aceasta.

Monica Pop, unul dintre cei mai cunoscuți medici din România, se luptă de opt ani cu cancerul de colon. A trecut prin operații și tratamente, însă a rămas optimistă și activă profesional, considerând că modul de gândire a ajutat-o să depășească momentele dificile.

„Și când nu îmi era foarte bine, eu spuneam că sunt foarte bine. Pentru că mi-am creat un mod de gândire, de viață, așa am învins. Nu am stat acasă nicio zi. A doua zi după externare, după intervențiile chirurgicale, m-am dus la serviciu”, a declarat aceasta.

Luciana Indre a primit diagnosticul care i-a schimbat viața și, deși inițial s-a simțit copleșită, a găsit puterea de a lupta. Rezultatul PET CT i-a dat speranță, iar jurnalista a reușit să se vindece.

„Inițial am considerat că e o luptă inegală. Eu contra destinului. Când ani la rând te trezești zâmbind și brusc cineva te trage de mânecă și cumva te face să înțelegi că poate e sfârșitul, te cutremuri, se rupe în tine totul, te zdruncină din temelii, nu mai vezi răsăritul. Clipa în care am conștientizat că trebuie să lupt a fost când am primit rezultatul de la Pet CT. Am aflat că nu am metastaze și sunt șanse mari să mă vindec.”

Carmen Șerban a dezvăluit după ani de tăcere că a fost diagnosticată cu cancer, însă credința a fost cea care a ajutat-o să se vindece. Artista a povestit că medicii au ales să o monitorizeze fără tratament agresiv, sfătuind-o să se roage.

„Una din minunile care mi-au schimbat deja viața este, în primul rând, faptul că m-am vindecat de un cancer prin credință. Știți foarte bine povestea mea, fanii mei o cunosc. Într-adevăr, am avut un cancer în urmă cu 11 sau 12 ani, când am fost depistată. Se mărea de la o zi la alta, de la o lună la alta, era galopant cancerul și l-am vindecat într-un an și jumătate doar prin credință. Fără medici, desigur sub monitorizarea medicilor, care nu voiau să îmi administreze tratament medical, ci pur și simplu mă trimiteau să merg la biserică. Eu credeam atunci că au luat-o razna preoții și în gândul meu îi înjuram. Acum m-am vindecat, sunt vindecată, sunt bine și fericită”, a declarat artista.

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