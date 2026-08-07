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Alina Pușcău a făcut anunțul trist: „Am intrat în metastază.” Ce minune s-a întâmplat după ce fanii s-au rugat pentru ea

De: David Ioan 07/08/2026 | 10:03
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Alina Pușcău a făcut public un mesaj care a cutremurat lumea mondenă și a emoționat profund comunitatea ei de pe Instagram.

Vedeta a dezvăluit că se confruntă cu metastază, după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân, însă spune că un miracol s-a produs chiar în momentul în care fanii au început să se roage pentru ea. Mesajele ei au devenit virale, iar reacțiile oamenilor au fost copleșitoare.

Alina Pușcău a făcut anunțul trist: „Am intrat în metastază.”

Într-o serie de story-uri, Alina Pușcău a transmis un mesaj lung, sincer și plin de vulnerabilitate, în care a explicat că sprijinul primit din partea românilor a surprins-o și a emoționat-o profund.

„Mulțumesc din suflet și din inimă pentru mesajele voastre. Le-am primit cu mare drag în suflet și în inimă mea. Sunteți minunați! Ce să vă spun? N-am cuvinte. Nu m-am așteptat să fiu așa de mult iubită și apreciată în țara mea.” Vedeta a mărturisit că această perioadă dificilă i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții și a lucrurilor cu adevărat importante.

Alina a vorbit deschis despre felul în care faima și validarea exterioară nu mai au nicio valoare în fața unei lupte reale pentru supraviețuire.

„Am crezut că faima, frumusețea, este ce avem nevoie. Nu. Este frumusețea din interior, nu cea din exterior, nu validarea din exterior pe care oamenii îți o dau. Este ce e tu, înăuntru, sufletul tău, inima ta și Dumnezeu.” Mesajul ei a fost interpretat de mulți ca o lecție de viață și un apel la introspecție.

Ce minune s-a întâmplat după ce fanii s-au rugat pentru ea

În același mesaj, Alina Pușcău a dezvăluit că a intrat în metastază și că situația este extrem de dificilă.

„Pentru că v-ați rugat pentru mine, a venit miracolul. Vineri, pe șapte, UCLA încearcă să-mi salveze viața. Am cancer la sân, am intrat în metastază, este foarte greu pentru mine. Nu este ușor, dar cu rugăciunile voastre și cu credința voastră voi trece peste acest moment.” Vedeta a povestit și despre momentul în care, anul trecut, a alergat pentru cauza cancerului la sân, fără să știe că ea însăși era afectată.

Alina Pușcău a explicat că a fost acceptată la un tratament țintit extrem de rar, disponibil doar la UCLA, și consideră acest lucru un miracol.

„Viața bate filmul vineri, pe 7, la ora 11 în Los Angeles, nu știu ce oră este România, vă rog frumos rugați-vă pentru mine, pentru că este singurul tratament țintit care o să mă ajute să-mi salvez viața. Sunt candidată la acest tratament care este destinația numărul 9, care este numai la UCLA. Am avut mare noroc și de asta spun că miracolul s-a întâmplat.”

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