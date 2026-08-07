Unde a fost găsit băiețelul de 3 ani care a dispărut de la stâna din Corbu. A rătăcit timp de 12 ore singur

Mobilizare de amploare în județul Constanța, după dispariția unui copil în vârstă de trei ani din zona localității Corbu. Băiețelul, care plecase joi seară din apropierea unei stâne, a fost căutat ore întregi de zeci de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră. După aproximativ 12 ore de la momentul în care a fost dat dispărut, copilul a fost găsit în viață, la circa 1,5 kilometri de locul în care se afla.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, sesizarea privind dispariția micuțului a fost făcută în cursul nopții de joi spre vineri. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost informați cu privire la plecarea voluntară a lui Eduard Florin Bîrcău, în vârstă de trei ani.

Copilul de 3 ani a fost găsit

Din primele informații, copilul ar fi părăsit locul în care se afla în jurul orei 19:00. De atunci, acesta nu a mai fost găsit, iar autoritățile încearcă să identifice cât mai rapid locul în care se află. Având în vedere vârsta foarte fragedă a copilului, fiecare informație poate fi importantă pentru stabilirea direcției în care s-a deplasat.

În momentul în care a plecat, băiatul purta haine de culoare neagră. Mai exact, acesta era îmbrăcat cu o pereche de pantaloni scurți negri și un tricou negru.

Operațiunea s-a desfășurat pe parcursul nopții și a implicat numeroase echipe. Polițiștii au verificat sistematic o suprafață de peste 100 de hectare, încercând să acopere cât mai rapid toate zonele în care copilul ar fi putut ajunge.

Pentru identificarea micuțului au fost folosite inclusiv drone și echipamente de termoviziune. De asemenea, în operațiune au fost implicați câini specializați în căutarea persoanelor dispărute. Echipele au luat la pas terenurile din apropierea stânei și au verificat zonele care puteau reprezenta un posibil traseu pentru un copil atât de mic.

Una dintre principalele dificultăți a fost suprafața mare care trebuia verificată. Peste 100 de hectare de teren au fost cercetate în detaliu. Vorbim despre un teritoriu format din terenuri agricole, pășuni, ferme și zone industriale, în care un copil de trei ani se putea rătăci cu ușurință.

După aproximativ șapte ore de căutări intense, echipele au continuat verificările până când au reușit să stabilească locul în care se afla băiețelul. În cele din urmă, la aproximativ 12 ore de la dispariție, copilul a fost găsit în viață.

Micuțul se afla la aproximativ 1,5 kilometri de casă. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, acesta era dezorientat în momentul în care a fost găsit, însă era în viață și a putut fi recuperat de echipele de intervenție.

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