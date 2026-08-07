Din ce cauză a apărut groapa de 3 metri de pe mijlocul Bulevardului Eroilor. Ce spune PMB

O surpare a carosabilului produsă joi seară pe Bulevardul Eroilor din București a perturbat circulația rutieră, după ce în asfalt a apărut o cavitate de aproximativ trei metri adâncime. Traficul a fost restricționat imediat, iar zona a fost delimitată pentru siguranța participanților la trafic.

Potrivit informațiilor transmise de Primăria Capitalei, prăbușirea asfaltului s-a produs în zona centrală a bulevardului, deasupra unui canal de serviciu al Apa Nova. Infiltrațiile de apă ar fi erodat treptat straturile de susținere aflate sub carosabil, ceea ce a dus la formarea golului și la cedarea suprafeței.

Din ce cauză a apărut groapa de 3 metri de pe mijlocul Bulevardului Eroilor

Groapa are o adâncime estimată la trei metri, iar echipele Apa Nova au intervenit rapid pentru a evalua situația și pentru a începe lucrările de consolidare și refacere a infrastructurii afectate. Reprezentanții municipalității au transmis că „până mâine dimineață vor fi gata”.

Incidentul a avut loc în jurul orei 16.30, conform datelor furnizate de Brigada Rutieră. În prezent, circulația pe Bulevardul Eroilor se desfășoară pe câte o bandă pentru fiecare sens, ceea ce menține traficul funcțional, însă cu dificultăți.

Polițiștii rutieri îi îndeamnă pe șoferi să circule cu atenție sporită, să respecte semnalizarea temporară instalată în zonă și indicațiile agenților aflați la fața locului, până la finalizarea intervențiilor și redeschiderea completă a carosabilului.



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