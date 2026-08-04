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Alertă pentru șoferii de TIR. Drumurile din vestul României se închid din cauza caniculei

De: David Ioan 04/08/2026 | 11:07
Alertă pentru șoferii de TIR. Drumurile din vestul României se închid din cauza caniculei
Alertă pentru șoferii de TIR. Drumurile din vestul României se închid din cauza caniculei. Foto: Mediafax Foto
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Circulația vehiculelor de mare tonaj va fi limitată marți, timp de opt ore, pe mai multe drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din vestul României, după emiterea unui cod roșu de caniculă de către Administrația Națională de Meteorologie. Măsura vizează județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, unde sunt așteptate temperaturi extreme și disconfort termic accentuat.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că, în intervalul 12:00–20:00, camioanele cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone nu vor avea acces pe sectoarele de drum afectate. Decizia este luată pentru a reduce riscurile generate de temperaturile foarte ridicate asupra infrastructurii rutiere și asupra siguranței traficului.

Alertă pentru șoferii de TIR

Conform Mediafax, restricțiile nu se aplică tuturor vehiculelor grele. Transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile, intervențiile de urgență, transporturile funerare, poștale, echipamentele de prim ajutor, distribuția de carburanți și mărfurile la temperatură controlată își pot continua deplasarea.

Sunt permise și vehiculele care tractează autovehicule avariate, transporturile destinate zonelor afectate de fenomene extreme, autospecialele de salubrizare și cele din Sistemul Garanție-Returnare.

Lista excepțiilor include și transporturile de apă îmbuteliată, băuturi răcoritoare, produse agricole, precum și o gamă extinsă de produse alimentare, de la pâine și patiserie până la zahăr, cafea, paste făinoase, condimente și diverse băuturi.

Drumurile din vestul României se închid din cauza caniculei

În contextul temperaturilor ridicate, polițiștii recomandă șoferilor să verifice starea tehnică a vehiculului înainte de plecare, în special presiunea anvelopelor, funcționarea sistemului de climatizare și nivelul lichidului de răcire. Pentru drumurile lungi, este indicată evitarea intervalelor cu temperaturi maxime, preferându-se plecările dimineața devreme sau seara.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să facă pauze regulate pentru hidratare și odihnă și să fie atenți la semnele suprasolicitării cauzate de căldură, precum amețeala, somnolența sau dificultățile de concentrare. Poliția atrage atenția că manevrele riscante și comportamentul agresiv în trafic pot amplifica riscul de accidente, mai ales în condiții de caniculă severă.

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