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Dan Alexa o susține pe Alina Pușcău în lupta cu boala. Ce gest a făcut antrenorul, după ce a făcut public diagnosticul

De: Anca Chihaie 04/08/2026 | 11:37
Dan Alexa o susține pe Alina Pușcău în lupta cu boala. Ce gest a făcut antrenorul, după ce a făcut public diagnosticul
Foto: social media
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Alina Pușcău traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, după ce a făcut public faptul că se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Dezvăluirea a stârnit un val de reacții în mediul online, iar numeroși prieteni, colegi de breaslă și admiratori au ținut să îi transmită mesaje de încurajare și sprijin. Printre cei care și-au arătat susținerea se numără și Dan Alexa.

Vestea privind starea de sănătate a Alinei Pușcău i-a întristat pe cei care o urmăresc de ani buni. Modelul, cunoscut atât pentru cariera sa internațională, cât și pentru aparițiile în emisiuni de televiziune, a ales să vorbească deschis despre perioada complicată prin care trece, iar sinceritatea sa a impresionat mii de oameni.

Ce mesaj de susținere a primit Alina Pușcău din partea lui Dan Alexa

La scurt timp după publicarea mesajului, secțiunea de comentarii s-a umplut de urări de bine și încurajări. Mulți dintre cei care o apreciază i-au transmis că se roagă pentru sănătatea ei și că speră să depășească această încercare cât mai repede.

Printre persoanele publice care au reacționat s-a numărat și Dan Alexa. Fostul concurent de la „Asia Express” și antrenorul de fotbal a lăsat un semn de susținere la postarea Alinei Pușcău, gest care nu a trecut neobservat de urmăritori. Cei doi au păstrat o relație apropiată de prietenie, iar reacția lui a fost interpretată ca o dovadă că îi este alături într-un moment atât de dificil.

În ultimele ore, rețelele de socializare au fost inundate de comentarii venite din partea celor care o cunosc pe Alina Pușcău sau care i-au urmărit activitatea de-a lungul timpului. Mulți și-au exprimat speranța că modelul va reuși să depășească această perioadă și că va reveni cât mai curând cu vești bune despre starea sa de sănătate.

Problemele medicale despre care a vorbit Alina Pușcău au stârnit și interesul publicului cu privire la afecțiunea menționată. În general, medicii explică faptul că metastazele osoase apar atunci când celulele canceroase provenite dintr-o tumoră aflată în altă parte a organismului ajung la nivelul oaselor. Acestea pot afecta unul sau mai multe oase și sunt asociate, de cele mai multe ori, cu dureri persistente, risc crescut de fracturi și limitarea mobilității. Totuși, manifestările diferă de la un pacient la altul, în funcție de stadiul bolii și de tratamentul urmat.

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