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Dispozitivele care pot crește factura la electricitate fără să îți dai seama. Cum eviți risipa de energie

De: Elisa Tîrgovățu 04/08/2026 | 11:12
Dispozitivele care pot crește factura la electricitate fără să îți dai seama. Cum eviți risipa de energie
Dispozitivele care pot crește factura la electricitate fără să îți dai seama. Cum eviți risipa de energie / Sursa foto: Pixabay
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Reducerea cheltuielilor la energie nu presupune neapărat schimbări majore sau investiții importante. Prin câteva ajustări simple în modul de consum, putem obține un consum mai eficient și, implicit, facturi mai mici.

Alegerea unei temperaturi potrivite în locuință, deconectarea dispozitivelor atunci când nu sunt utilizate și evitarea iluminatului inutil pot contribui la scăderea consumului de electricitate și, implicit, la reducerea valorii facturii lunare.

Chiar și atunci când nu sunt folosite, unele aparate precum laptopurile, încărcătoarele sau cafetierele pot continua să consume energie dacă rămân conectate la priză. Deși cantitatea folosită de fiecare dispozitiv în parte este mică, consumul cumulat pe parcursul unei luni poate duce la pierderi de energie care se reflectă în costurile finale.

În perioadele cu temperaturi ridicate, tendința este să setăm aerul condiționat la valori cât mai mici. Însă o diferență prea mare între temperatura de afară și cea din locuință poate duce la un consum mai ridicat de energie. Menținerea unei temperaturi moderate în interior poate contribui la reducerea costurilor, fără a afecta confortul.

De asemenea, becurile lăsate aprinse în camere nefolosite reprezintă un consum inutil. Un gest simplu, precum stingerea luminilor atunci când părăsim o încăpere, poate face diferența pe termen lung. În plus, înlocuirea becurilor tradiționale cu variante LED este o soluție eficientă pentru diminuarea consumului de electricitate, mai ales în locuințele unde iluminatul este folosit intens.

O metodă practică pentru limitarea consumului inutil este utilizarea unui prelungitor prevăzut cu buton de oprire. Astfel, seara, înainte de somn, mai multe dispozitive pot fi deconectate simultan, printr-o singură acțiune.

Prizele inteligente, un aliat în reducerea consumului de energie

O alternativă modernă o reprezintă prizele inteligente, care permit monitorizarea consumului de energie și pot fi controlate de la distanță, direct de pe telefon. Aceste dispozitive ajută la identificarea aparatelor care folosesc energie în exces și oferă un control mai bun asupra consumului zilnic.

Sursa foto: Pixabay

Monitorizarea consumului fiecărui aparat din locuință poate ajuta la identificarea surselor care folosesc cea mai multă energie. Prizele inteligente sau prelungitoarele cu funcție de măsurare permit verificarea consumului și programarea dispozitivelor în funcție de necesități.

Aparatele cu un consum ridicat, precum aerul condiționat, mașina de spălat sau uscătorul de rufe, pot fi utilizate într-un mod mai eficient dacă sunt setate să funcționeze doar în anumite intervale orare. Astfel, este mai ușor să fie evitată risipa de energie și să fie controlate mai bine costurile lunare.

O altă soluție la îndemână este folosirea echipamentelor cu eficiență energetică ridicată. Mulți consumatori au început deja să facă astfel de schimbări în locuințe, alegând becuri LED și aparate de aer condiționat moderne, care au un consum mai redus față de modelele mai vechi.

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