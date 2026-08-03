Românii ar putea scoate mai mulți bani din buzunar pentru energia electrică în lunile următoare. Avertismentul a fost făcut de premierul demis, Ilie Bolojan, care spune că actuala criză energetică va influența prețurile. Potrivit acestuia, importurile de energie din orele de seară sunt mai scumpe. În cele din urmă, aceste costuri s-ar putea regăsi și în facturile consumatorilor.

Premierul demis a explicat că autoritățile poartă discuții cu marii consumatori de energie. Deocamdată, Guvernul nu ia în calcul alte măsuri suplimentare.

„Nu luăm în calcul, în afară de dialogul cu marii consumatori, alte măsuri. Nu există o problemă legată de energie în România, în general. La importurile care se fac în acest moment, seara, prețul este mai mare. Într-o formă sau alta se va transforma în prețuri. Va fi o anumită influență. Trebuie să ai cantități și prețuri ca să poți spune ceva clar.”

România, în urma altor state din regiune

Ilie Bolojan susține că România a rămas în urmă în dezvoltarea proiectelor energetice. El a dat exemplul Bulgariei, care gestionează mai eficient energia produsă. Potrivit fostului premier, țara vecină poate stoca energia produsă la prânz. Aceasta este valorificată ulterior, în intervalele cu consum ridicat.

„Proiectele din energie nu se fac de pe o zi pe alta. Noi am luat ani de zile decizii pe care le consider nepotrivite. Proiectele pentru fotovoltaice n-au avut o strategie de stocare. S-au îngreunat proiecte. Avem o întârziere de un an, doi față de Bulgaria. Acest lucru îi permite să stocheze energia la prânz și să o vândă seara.”

Când s-ar putea îmbunătăți situația

Premierul demis a precizat că problemele din sistemul energetic nu pot fi rezolvate peste noapte. Totuși, acesta spune că anul 2027 ar putea aduce o situație mai stabilă. Până atunci, românii ar putea resimți efectele crizei energetice prin costuri mai mari la electricitate, dacă prețurile importurilor vor continua să crească.

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