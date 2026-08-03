Ramona Dumitrescu a trecut printr-o depresie cruntă: „Nu știam ce să fac cu viața mea”

Ramona Dumitrescu a traversat una dintre cele mai dificile perioade din viața ei. Coprezentatoarea de radio și-a deschis sufletul și a vorbit în cadrul unei emisiuni despre lupta sa cu depresia, dar și despre încercările vieții.

Ramona Dumitrescu are una dintre cele mai cunoscute voci de radio din România. Aceasta este coprezentatoarea matinalului „Brigada devreme” de la Radio Impuls, iar de curând a fost invitata emisiunii „În oglindă”, prezentată de Mihai Ghiță la Kanal D2.

Acolo, vedeta a povestit despre momentele grele din viața ei și depresia cruntă prin care a trecut. Ea a mărturisit că nu mai știa cum să găsească o cale de scăpare, însă a reușit să meargă pe drumul cel bun.

Ramona Dumitrescu a trecut printr-o depresie cruntă

Matinala a plecat de la o vârstă fragedă dintr-un oraș mic, fără să știe încotro să o apuce. Cu mult curaj și determinare, viața a purtat-o pe un drum plin de provocări, cu care s-a confruntat de una singură. Deși în fiecare dimineață, la radio, este mereu cu zâmbetul pe buze și îi trezește pe ascultătorii ei cu o energie debordantă, în spatele măștii se află o femeie care a trecut prin multe.

Aceasta a fost mai sinceră ca niciodată la emisiunea „În oglindă”, acolo unde a explicat că uneori nu știe cine este, de fapt, însă se gândește mereu la evoluție.

Nu cred că o să știu vreodată cine sunt în adevăratul sens al cuvântului, pentru că mi se pare că, odată cu acumularea unor noi cunoștințe, mă schimb, încerc să devin o versiune din ce în ce mai bună a mea. Asta am făcut mereu și probabil că o să o fac constant, a spus Ramona Dumitrescu.

De asemenea, ea a vorbit și despre depresia prin care a trecut. Vedeta a precizat că și-a dat seama că nu este bine, atunci când a stat cu draperiile trase o zi întreagă și era lipsită de energie.

Nu am știut ce se întâmplă cu mine. Eu m-am trezit pur și simplu într-o dimineață, am tras draperiile și am rămas în pat toată ziua. Acela a fost primul moment în care am simțit că nu sunt bine. Nu cred că am cuvinte suficiente pentru a descrie nimicul pe care îl simți în momentul în care ești în depresie, a mai adăugat ea.

Cum s-a vindecat vedeta de depresie

Cu toate acestea, a reușit să învingă momentele grele, cu ajutorul introspecției. Ea a mărturisit că nu i-a fost ușor, însă a avut curajul să își confrunte propriile vulnerabilități.

Trebuie să-ți pui întrebări. Și este inconfortabil să-ți pui întrebări, pentru că s-ar putea să dai de niște răspunsuri care să te facă să conștientizezi că și tu ești de vină pentru anumite lucruri care te-au adus în punctul acesta, a încheiat vedeta.

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