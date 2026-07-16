Andreea Marin, în lacrimi la Parlamentul European. Trauma care i-a schimbat viața: ”Am căzut în depresie”

Andreea Marin (51 de ani) a trăit unul dintre cele mai emoționante momente din ultimii ani. Aflată la Parlamentul European, vedeta nu și-a mai putut stăpâni lacrimile în timp ce vorbea despre trauma care i-a schimbat viața pentru totdeauna. Moartea mamei sale, petrecută când avea doar 9 ani, continuă să fie rana care nu s-a vindecat nici după zeci de ani.

Zâna Surprizelor a renunțat pentru câteva clipe la imaginea femeii puternice pe care publicul o cunoaște și a povestit despre depresie, anxietate și pierderea care i-a marcat copilăria. Vizibil emoționată, vedeta a mărturisit că lacrimile nu sunt un semn de slăbiciune, ci pot avea un rol vindecător.

Andreea Marin, în lacrimi

Fosta soție a lui Ștefan Bănică a spus că oamenii trebuie să fie atenți la sănătatea lor mentală și să ceară ajutorul atunci când simt că nu mai pot.

„Plânsul poate fi și terapeutic, e omenește să lăcrimezi, nu o rușine. Acest eveniment, „Nu ești singur afară!” a fost organizat aici, la Parlamentul European, prin bunăvoința echipei Vicepreședintelui Parlamentului European – Nicu Ștefănuță și îi mulțumesc.

Este o oportunitate să putem vorbi într-un astfel de cadru despre sănătatea noastră mentală, durerile noastre interioare, deznădejdile, fricile care ne încearcă uneori, fie că suntem în diaspora, departe de casă, sau români care locuim acasă. Eu cred că sănătatea noastră mentală merită grija de care avem nevoie. Nu putem lăsa lucrurile neocrotite! Trebuie să ne ocrotim sănătatea pe toate palierele ei”, a declarat Andreea Marin după încheierea evenimentului.

A făcut o mărturisire cutremurătoare

În cadrul discursului susținut la Parlamentul European, Andreea Marin a făcut o mărturisire cutremurătoare. Ea a povestit că a trecut prin depresie atunci când fiica sa, Violeta, era foarte mică, iar anul trecut s-a confruntat și cu anxietatea, după plecarea acesteia la studii în străinătate. Vedeta a recunoscut că a avut nevoie de ajutor specializat pentru a reuși să depășească una dintre cele mai grele perioade din viața sa.

„Copila mea avea sub doi ani pe atunci când am căzut în depresie. A fost cea mai bună motivație să lupt și să caut soluție. Artista Mădălina Manole, mama tânără și ea, s-a stins atunci în urma unei depresii adânci și pentru prima dată s-a vorbit mult la TV despre asta. M-am recunoscut în fiecare simptom adus în discuție. A fost momentul decisiv pentru mine. Am hotărât să bat la ușa unui specialist, am ascultat, am făcut ce am fost sfătuită, am ieșit la lumină, în timp. După mulți ani, adică anul trecut chiar, când credeam că le știu deja pe toate, o anxietate puternică și-a făcut loc în mintea mea. Nu e același lucru, experiența de a te trezi pierzându-ți respirația noapte de noapte încă nu-mi era cunoscută. Nici frica inexplicabilă trăită într-un fel greu de acceptat ca realitate”, a mărturisit Andreea Marin.

N-a trecut peste pierderea mamei sale

Cel mai greu moment al intervenției a fost atunci când a început să vorbească despre accidentul în care și-a pierdut mama. Cu vocea tremurândă și cu lacrimi în ochi, Andreea Marin a povestit că încă poartă în suflet sentimentul de vinovăție pe care l-a avut în copilărie.

„Eu sunt Andreea, cea de la televizor pentru mulți dintre voi. Numele meu a fost legat mult timp de știrile aduse cu optimism, de surprizele plăcute ale vieții, de povești de viață extraordinare și inspirație, de campanii și salvări de vieți omenești, de speranță. Ce șansă și ce binecuvântare să poți fi omul care aduce lumină în casele și în inimile altora, îmi continui misiunea în alte forme și azi și sunt primită în suflete cu drag, simt asta și știu, sunt tare recunoscătoare pentru atâta omenie! Și totuși, uneori nu a fost de ajuns să fiu cu totul bine, așa cum s-ar putea bănui… Dar azi nu vreau să vă vorbesc despre imaginea publică a unui om ca mine, care pare puternic în lumina reflectoarelor. Ci despre omul ca oricare altul din spatele ei, pentru că dincolo de ceea ce vede camera de luat vederi, sunt un om cu plusuri și minusuri, cu bucurii și tristeți și temeri și deznădejdi, ca noi toți. Mult înainte ca identitatea mea de azi din ochii voștri să existe, fetița Andreea trăia ceea ce încă nu s-a vindecat deplin: la 9 ani, în urma unui accident grav cu întreaga familie, cu toții am fost afectați, însă mama mea, în vârstă de 36 de ani, se stingea în brațele mele, în drum spre spital, în condiții pe care nu o să vi le descriu… Mi-am reproșat mult timp că brațele mele erau prea mici și poate nu am ținut-o eu cum se cuvine să ajungă la medici, la timp, în siguranță. Că nu am meritat poate un înger de om ca ea. Că nu am fost copilul cel mai cuminte… Sunt multe povești care încearcă să îți explice de ce un om drag pleacă prea devreme de lângă tine, nu doar la cer, ci poate viața face să fie mult prea departe decât poți suporta, dar pentru copilul din mine de atunci a fost imposibil de înțeles. De integrat. A rămas doar de… luptat. Am devenit, brusc, un om mare, ca să-i protejez pe cei dragi. Eu, o mână de om, credeam că pot să salvez… ce mai era de salvat. Psihologi pe atunci, pe timpul regimului comunist, care să mă ajute?! Nu am auzit multă vreme, până la maturitate, nici măcar cuvântul acesta…”, a citit vedeta din scrisoarea pregătită pentru eveniment, potrivit Click.

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