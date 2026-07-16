Postarea făcută de Marius Elisei, după ce a dispărut din mediul online: ”Locul în care îți găsești liniștea”

După divorțul de Oana Roman, Marius Elisei și-a refăcut pentru o perioadă viața sentimentală alături de Gabriela și a ales să fie cât mai discret, evitând aparițiile publice și expunerea în mediul online. În ultimele luni a fost aproape absent de pe rețelele de socializare, însă recent a revenit cu o fotografie și un mesaj care au atras imediat atenția urmăritorilor.

Oana Roman și Marius Elisei au pus capăt definitiv căsniciei în urmă cu câțiva ani, după mai multe încercări de împăcare. De atunci, relația dintre cei doi a rămas tensionată, iar vedeta a vorbit în repetate rânduri despre neînțelegerile legate de creșterea fiicei lor, Isabela.

Ce postare a făcut Marius Elisei

În ultima perioadă, Marius Elisei a fost discret și a preferat să stea departe de atenția publicului și de rețelele de socializare. Recent, însă, el a revenit în mediul online cu o nouă fotografie, surprinsă în fața unei biserici, imagine care a atras rapid atenția urmăritorilor.

Îmbrăcat într-o ținută casual, fostul soț al Oanei Roman a ales să transmită un mesaj despre liniște și echilibru interior, fără a face referire directă la viața sa personală. Postarea i-a determinat pe mulți dintre cei care îl urmăresc să creadă că traversează o perioadă de reflecție și încearcă să își găsească liniștea după schimbările din ultimii ani.

După despărțirea de Oana Roman, Marius Elisei a avut o altă relație, însă aceasta s-a încheiat după o perioadă. De atunci, fostul soț al vedetei a preferat să fie rezervat în privința vieții personale și să apară tot mai rar în spațiul public. Cea mai recentă postare este una dintre puținele sale apariții din ultimele luni și a stârnit numeroase reacții în rândul urmăritorilor.

„Locul în care îți găsești liniștea este mai important decât locul în care încerci”, a scris Marius Elisei pe rețelele de socializare.

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