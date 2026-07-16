Acasă » Știri » În ce domeniu vrea să profeseze fiul Romaniței Iovan. Albert studiază la o facultate prestigioasă din Anglia

În ce domeniu vrea să profeseze fiul Romaniței Iovan. Albert studiază la o facultate prestigioasă din Anglia

De: Alina Drăgan 16/07/2026 | 20:58
În ce domeniu vrea să profeseze fiul Romaniței Iovan. Albert studiază la o facultate prestigioasă din Anglia
La ce facultate studiază fiul Romaniței Iovan
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Romanița Iovan este o mamă fericită și împlinită. Fiul său a trecut de vârsta majoratului, iar de un an a plecat din casa părintească. Albert Iovan a ales să își continue studiile în străinătate și tocmai ce a finalizat primul an de facultate. În ce domeniu studiază Albert?

Fiul Romaniței Iovan a ajuns la vârsta de 19 ani, iar în urmă cu un an a făcut un pas important pentru el. După finalizarea liceului, tânărul a decis să își continue studiile în afara țării. Acesta a ales o facultate din Anglia, iar despărțirea de mama sa a fost una grea, însă cei doi vorbesc aproape zilnic la telefon.

La ce facultate studiază fiul Romaniței Iovan

Recent, Romanița Iovan a vorbit despre relația pe care o are cu fiul său. Deși acum este la distanță, cei doi păstrează legătură și vorbesc aproape zilnic. Albert o ține la curent pe mama sa cu tot ce se întâmplă în viața lui. Mai mult, de multe ori, Albert chiar învață cu mama lui la telefon, iar Romanița Iovan este fascinată de tot ce îi spune băiatul său.

Albert Iovan studiază în străinătate, iar în prezent urmează o facultate axată pe inginerie automobilistică. Acesta este student la University College London.

„Da, deci a terminat primul an de facultate. Continuăm cu o relație frumoasă și la distanță, pentru că vorbim zilnic de câteva ori și, nu de puține ori, ne și vedem. Adică facem apel video, îmi povestește ce a făcut, simte nevoia să-mi spună ce face și simte nevoia și să mă întrebe ce fac eu.

Practic, ne ținem la curent cu tot ce se întâmplă. Și țin minte, chiar și în sesiune a procedat cum a făcut când era în țară și se pregătea pentru examene, repetă cu mine la telefon. Atunci era față în față. El își dă întrebările și tot el și răspunde.

Așa memorează încă o dată ceea ce a învățat și, pe de altă parte, mă pregătește și pe mine de cultură generală. I-am zis: Albert, atât de multe lucruri interesante îmi spui. Multe dintre ele nu le înțeleg, normal, că sunt pe inginerie automobilistică.

Îmi vorbește despre materiale, structuri și alte chestii. Pentru mine e ca o nebuloasă, dar nu contează, că eu mă bucur pentru el și, din când în când, chiar mai înțeleg ceva și e un lucru bun. Asta vreau să zic. Relația noastră continuă, chiar se amplifică în bunătatea lui și imaginația lui și suntem bine”, a declarat Romanița Iovan pentru Unica.

 

CITEȘTE ȘI:

Ce reguli are Romanița Iovan pentru o siluetă suplă și un ten curat, la 61 de ani

Cum arată casa Romaniței Iovan. Vila din Primăverii este inspirată din stilul parizian

 

Foto: Social media

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
SUA schimbă regulile pentru viză. Ce prevede hotărârea DHS, de fapt
Știri
SUA schimbă regulile pentru viză. Ce prevede hotărârea DHS, de fapt
Ancuța Cârcu, dezvăluiri despre dosarul care i-a afectat afacerea: ”La ora 6 dimineața au venit mascații”
Știri
Ancuța Cârcu, dezvăluiri despre dosarul care i-a afectat afacerea: ”La ora 6 dimineața au venit mascații”
Topul gafelor culturale făcute de turiști. Un gest obișnuit la noi poate fi ofensator în alte țări
Mediafax
Topul gafelor culturale făcute de turiști. Un gest obișnuit la noi poate fi...
Cum a răspuns Nicușor Dan la întrebarea Gândul despre ce a aflat de la Zelenski în legătură cu drona din Constanța. Ce termen a oferit președintele ucrainean pentru lămuriri
Gandul.ro
Cum a răspuns Nicușor Dan la întrebarea Gândul despre ce a aflat de...
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
Prosport.ro
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o...
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut
Adevarul
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze...
Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco, după Anglia - Argentina 1-2
Digi24
Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco,...
Ciucu: Apartamentul meu cu 3 camere nu se compară cu «viloiul» lui Grindeanu
Mediafax
Ciucu: Apartamentul meu cu 3 camere nu se compară cu «viloiul» lui Grindeanu
Parteneri
Cum arată Alina Laufer după ce și-a făcut lifting facial! Nimeni nu o mai recunoaște: „Am apelat la această soluție. Sunt obsedată de perfecțiune”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Alina Laufer după ce și-a făcut lifting facial! Nimeni nu o mai recunoaște:...
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport.ro
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cât de periculoase sunt turbulențele pe parcursul unui zbor? Ce le recomandă pilotul Mihai Sturzu celor care au frică de avion? „Zborul are partea lui de provocări”
Click.ro
Cât de periculoase sunt turbulențele pe parcursul unui zbor? Ce le recomandă pilotul Mihai Sturzu...
De ce vrea Iranul ca războiul cu SUA să continue. Ce spune generalul (r) Bălăceanu
Digi 24
De ce vrea Iranul ca războiul cu SUA să continue. Ce spune generalul (r) Bălăceanu
Situație hilară la Cupa Mondială: Argentinienii au găsit notițele făcute de Pickford pentru loviturile de departajare
Digi24
Situație hilară la Cupa Mondială: Argentinienii au găsit notițele făcute de Pickford pentru loviturile de...
KIA România atacă unul dintre cele mai mari avantaje ale Dacia
Promotor.ro
KIA România atacă unul dintre cele mai mari avantaje ale Dacia
BANCUL ZILEI. Bulă își duce BMW-ul în service: - Face un zgomot ciudat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă își duce BMW-ul în service: - Face un zgomot ciudat!
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
go4it.ro
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu?
Descopera.ro
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu?
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Cum a răspuns Nicușor Dan la întrebarea Gândul despre ce a aflat de la Zelenski în legătură cu drona din Constanța. Ce termen a oferit președintele ucrainean pentru lămuriri
Gandul.ro
Cum a răspuns Nicușor Dan la întrebarea Gândul despre ce a aflat de la Zelenski...
Tags:
ULTIMA ORĂ
SUA schimbă regulile pentru viză. Ce prevede hotărârea DHS, de fapt
SUA schimbă regulile pentru viză. Ce prevede hotărârea DHS, de fapt
Ancuța Cârcu, dezvăluiri despre dosarul care i-a afectat afacerea: ”La ora 6 dimineața au venit ...
Ancuța Cârcu, dezvăluiri despre dosarul care i-a afectat afacerea: ”La ora 6 dimineața au venit mascații”
Doliu la ISU Timiș! A murit plutonierul adjutant Otescu Ioan-Toma
Doliu la ISU Timiș! A murit plutonierul adjutant Otescu Ioan-Toma
Postarea făcută de Marius Elisei, după ce a dispărut din mediul online: ”Locul în care îți găsești ...
Postarea făcută de Marius Elisei, după ce a dispărut din mediul online: ”Locul în care îți găsești liniștea”
Mădălina Ghenea și-a ascuns „pușculița” în Popești-Leordeni! Firma modelului internațional, ...
Mădălina Ghenea și-a ascuns „pușculița” în Popești-Leordeni! Firma modelului internațional, cu un singur angajat, a produs aproape 1 milion de euro
BANCUL ZILEI | ”Marcele, unde ești?”
BANCUL ZILEI | ”Marcele, unde ești?”
Vezi toate știrile