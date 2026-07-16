În ce domeniu vrea să profeseze fiul Romaniței Iovan. Albert studiază la o facultate prestigioasă din Anglia

Romanița Iovan este o mamă fericită și împlinită. Fiul său a trecut de vârsta majoratului, iar de un an a plecat din casa părintească. Albert Iovan a ales să își continue studiile în străinătate și tocmai ce a finalizat primul an de facultate. În ce domeniu studiază Albert?

Fiul Romaniței Iovan a ajuns la vârsta de 19 ani, iar în urmă cu un an a făcut un pas important pentru el. După finalizarea liceului, tânărul a decis să își continue studiile în afara țării. Acesta a ales o facultate din Anglia, iar despărțirea de mama sa a fost una grea, însă cei doi vorbesc aproape zilnic la telefon.

La ce facultate studiază fiul Romaniței Iovan

Recent, Romanița Iovan a vorbit despre relația pe care o are cu fiul său. Deși acum este la distanță, cei doi păstrează legătură și vorbesc aproape zilnic. Albert o ține la curent pe mama sa cu tot ce se întâmplă în viața lui. Mai mult, de multe ori, Albert chiar învață cu mama lui la telefon, iar Romanița Iovan este fascinată de tot ce îi spune băiatul său.

Albert Iovan studiază în străinătate, iar în prezent urmează o facultate axată pe inginerie automobilistică. Acesta este student la University College London.

„Da, deci a terminat primul an de facultate. Continuăm cu o relație frumoasă și la distanță, pentru că vorbim zilnic de câteva ori și, nu de puține ori, ne și vedem. Adică facem apel video, îmi povestește ce a făcut, simte nevoia să-mi spună ce face și simte nevoia și să mă întrebe ce fac eu. Practic, ne ținem la curent cu tot ce se întâmplă. Și țin minte, chiar și în sesiune a procedat cum a făcut când era în țară și se pregătea pentru examene, repetă cu mine la telefon. Atunci era față în față. El își dă întrebările și tot el și răspunde. Așa memorează încă o dată ceea ce a învățat și, pe de altă parte, mă pregătește și pe mine de cultură generală. I-am zis: Albert, atât de multe lucruri interesante îmi spui. Multe dintre ele nu le înțeleg, normal, că sunt pe inginerie automobilistică. Îmi vorbește despre materiale, structuri și alte chestii. Pentru mine e ca o nebuloasă, dar nu contează, că eu mă bucur pentru el și, din când în când, chiar mai înțeleg ceva și e un lucru bun. Asta vreau să zic. Relația noastră continuă, chiar se amplifică în bunătatea lui și imaginația lui și suntem bine”, a declarat Romanița Iovan pentru Unica.

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