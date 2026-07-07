Ce reguli are Romanița Iovan pentru o siluetă suplă și un ten curat, la 61 de ani

Romanița Iovan rămâne unul dintre cele mai cunoscute nume din industria modei din România. Cu o experiență de peste 40 de ani în domeniu și la 35 de ani de la lansarea propriului brand, creatoarea de modă continuă să fie implicată în numeroase proiecte și să impresioneze prin energia și aspectul său fizic. Recent, aceasta a vorbit despre stilul de viață pe care îl urmează și despre obiceiurile care o ajută să se mențină în formă.

Romanița Iovan are multă grijă de felul în care arată. La vârsta de 61 de ani are o siluetă de vis, fiind rezultatul disciplinei și consecvenței. Ea pune accent pe o alimentație echilibrată, bazată pe porții moderate și alimente cât mai naturale, dar consideră că micile răsfățuri culinare nu trebuie eliminate complet, atât timp cât sunt consumate cu măsură.

Pe lângă alimentație, Romanița Iovan acordă o importanță deosebită mișcării. Pentru ea, sportul nu reprezintă doar o metodă de a-și păstra silueta, ci și o modalitate de a avea mai multă energie și o stare de bine, aspecte esențiale în ritmul alert impus de activitatea profesională.

„Mă bucur când primesc astfel de complimente, dar adevărul este că nu există o rețetă-minune și nici un secret ascuns. Cred că felul în care arăt astăzi este rezultatul unui stil de viață echilibrat și al consecvenței, nu al unor soluții rapide. Prefer să mănânc echilibrat, în porții rezonabile, să aleg alimente cât mai naturale și să îmi ascult organismul. Din când în când, îmi fac și plăceri culinare, pentru că viața trebuie trăită cu măsură, nu cu frustrări. La fel de importantă este mișcarea. Nu fac sport doar pentru siluetă, ci și pentru starea de bine pe care mi-o oferă. Încerc să fiu activă, să am grijă de corpul meu și să îmi păstrez energia, mai ales că profesia mea este foarte solicitantă”, a declarat Romanița Iovan pentru revista VIVA!

Cum are grijă Romanița Iovan de tenul său

În ceea ce privește îngrijirea, creatoarea de modă consideră că cele mai eficiente metode sunt cele simple și constante. Romanița Iovan acordă atenție hidratării, odihnei, protejării pielii de razele soarelui și menținerii unui ten îngrijit, fiind de părere că aceste obiceiuri au efecte mai importante decât produsele care promit rezultate spectaculoase într-un timp scurt.

În ceea ce privește frumusețea, cred că cea mai bună investiție este grija constantă față de tine. Un ten curat, hidratarea, somnul suficient și protecția împotriva soarelui fac mai mult decât orice produs-minune. Iar zâmbetul și starea de bine se văd întotdeauna pe chip. Cred însă că adevărata frumusețe vine din echilibrul interior. O femeie care este împăcată cu ea însăși, care se simte bine în pielea ei și care are încredere în propriile forțe va fi întotdeauna frumoasă, indiferent de vârstă. Trecerea timpului nu trebuie privită ca un dușman, ci ca un privilegiu. Important este să avem grijă de noi cu naturalețe și să nu încercăm să devenim altcineva”, a mai spus creatoarea de modă.

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