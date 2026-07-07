Prințul Harry revine singur în Marea Britanie, iar pregătirile s-au transformat într-un nou conflict cu Palatul Buckingham

Întoarcerea prințului Harry în Marea Britanie, programată în această săptămână, a fost umbrită de un nou schimb public de replici între echipa Ducelui de Sussex și Palatul Buckingham. Cele două părți oferă versiuni complet diferite despre oferta regelui Charles privind cazarea lui Harry, în timp ce Meghan Markle și cei doi copii ai cuplului nu îl vor mai însoți la Londra.

Două versiuni complet diferite despre oferta regelui Charles

O nouă dispută a izbucnit între Palatul Buckingham și echipa prințului Harry înaintea revenirii acestuia în Regatul Unit.

Reprezentantul ducelui a declarat luni, 6 iulie, că oferta regelui Charles ca Harry să fie găzduit la Palatul Buckingham a fost retrasă chiar după ce acesta o acceptase oficial.

Palatul Buckingham respinge însă această variantă și susține că prințul Harry nu a răspuns în termenul stabilit, iar solicitarea de a accepta oferta a venit prea târziu, când pregătirile logistice nu mai puteau fi realizate.

Disputa vine după mai bine de o săptămână de informații contradictorii privind vizita lui Harry în Marea Britanie, unde urmează să participe la evenimente dedicate începerii numărătorii inverse de un an până la Jocurile Invictus din 2027, organizate la Birmingham.

Meghan Markle și copiii nu mai merg la Londra

Inițial, Harry sperase să vină în Marea Britanie împreună cu Meghan Markle și cei doi copii ai lor, prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și prințesa Lilibet, de 5 ani.

Ar fi fost prima lor vizită în Regatul Unit din 2022 și o ocazie pentru copii să cunoască mai bine țara în care a crescut tatăl lor și, posibil, să petreacă timp alături de regele Charles.

Planurile s-au schimbat însă după ce Harry a aflat că familia sa ar beneficia de protecție din partea poliției doar în interiorul proprietăților regale, nu și pe durata întregii vizite.

În aceste condiții, ducele a decis ca Meghan, Archie și Lilibet să nu îl însoțească la Londra.

Harry spune că și-a organizat singur securitatea

Potrivit purtătorului său de cuvânt, după refuzul Comitetului Executiv pentru Protecția Familiei Regale și a Personalităților Publice (RAVEC) de a acorda protecție suplimentară familiei sale, Harry a petrecut mare parte din săptămâna trecută organizând măsuri private de securitate.

Abia după finalizarea acestor aranjamente, în weekend, el ar fi acceptat oficial oferta regelui Charles privind cazarea.

„Este, prin urmare, dezamăgitor că oferta a fost acum retrasă”, a transmis reprezentantul prințului Harry.

Acesta a susținut că Palatul Buckingham a invocat drept motiv apropiata pronunțare a hotărârii într-un proces intentat de Harry împotriva grupului Associated Newspapers, argument considerat greu de înțeles, întrucât Palatul știa de mai multe zile că verdictul urma să fie pronunțat.

Palatul Buckingham: oferta a fost refuzată înainte de termen

Surse de la Palatul Buckingham oferă însă o versiune complet diferită.

Potrivit acestora, oferta de cazare a rămas valabilă până la sfârșitul săptămânii trecute, iar, în ciuda solicitărilor repetate de clarificare, nu a fost primită nicio acceptare oficială înainte de termenul-limită necesar pregătirii vizitei.

Mai mult, reprezentanții Casei Regale susțin că o corespondență primită sâmbătă dimineață conținea, de fapt, refuzul oficial al ofertei regelui.

Ulterior ar fi existat o nouă solicitare pentru o cazare de scurtă durată, însă între timp personalul și întreaga organizare necesară primirii prințului nu mai puteau fi asigurate.

Palatul mai afirmă că apropierea verdictului din procesul lui Harry împotriva grupului Associated Newspapers ridica și o problemă constituțională, fiind important ca poziția regelui Charles să nu poată fi interpretată ca o implicare într-un litigiu aflat încă pe rol.

Totuși, sursele regale precizează că o reședință regală va rămâne disponibilă pentru Harry și familia sa la o viitoare vizită.

Echipa lui Harry contestă explicațiile Palatului

Reprezentanții ducelui de Sussex insistă că Harry a acționat cu bună-credință pe tot parcursul negocierilor.

Potrivit acestora, prioritatea a fost rezolvarea problemelor de securitate, iar acceptarea ofertei de cazare a fost transmisă imediat ce acest lucru a devenit posibil.

De asemenea, echipa lui Harry pune sub semnul întrebării faptul că explicațiile oferite de Palatul Buckingham s-au schimbat de la o zi la alta.

Inițial s-a afirmat că prințul nu acceptase oferta de cazare, apoi au fost invocate probleme legate de termen, de personalul disponibil și, ulterior, de procesul aflat pe rol.

Programul vizitei rămâne neschimbat

În ciuda disputei publice, agenda prințului Harry nu va suferi modificări.

El va participa la mai multe evenimente dedicate Jocurilor Invictus și va afla, în același timp, verdictul în procesul intentat editorului publicațiilor Daily Mail și Mail on Sunday.

Deși Meghan Markle și copiii nu vor merge la Londra, există posibilitatea ca aceștia să i se alăture lui Harry în alte zone ale Marii Britanii, spre finalul săptămânii.

Absența lor din capitală nu exclude nici o posibilă întâlnire cu regele Charles, pe care Harry spera ca Archie și Lilibet să îl revadă în timpul acestei vizite.

În același timp, presa britanică speculează că familia ar putea vizita și Althorp House, domeniul familiei Spencer, unde este înmormântată prințesa Diana, însă până în acest moment nu există o confirmare oficială în acest sens.

Astfel, ceea ce trebuia să fie revenirea mult așteptată a prințului Harry în Marea Britanie alături de familie s-a transformat într-o nouă controversă privind securitatea, cazarea și negocierile purtate în culisele Casei Regale.

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