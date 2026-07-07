Acasă » Știri » Prințul Harry revine singur în Marea Britanie, iar pregătirile s-au transformat într-un nou conflict cu Palatul Buckingham

Prințul Harry revine singur în Marea Britanie, iar pregătirile s-au transformat într-un nou conflict cu Palatul Buckingham

De: Paul Hangerli 07/07/2026 | 07:20
Prințul Harry revine singur în Marea Britanie, iar pregătirile s-au transformat într-un nou conflict cu Palatul Buckingham
Harry merge singur în vizită din pricina noului scandal exploziv, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Întoarcerea prințului Harry în Marea Britanie, programată în această săptămână, a fost umbrită de un nou schimb public de replici între echipa Ducelui de Sussex și Palatul Buckingham. Cele două părți oferă versiuni complet diferite despre oferta regelui Charles privind cazarea lui Harry, în timp ce Meghan Markle și cei doi copii ai cuplului nu îl vor mai însoți la Londra.

Două versiuni complet diferite despre oferta regelui Charles

O nouă dispută a izbucnit între Palatul Buckingham și echipa prințului Harry înaintea revenirii acestuia în Regatul Unit.

Reprezentantul ducelui a declarat luni, 6 iulie, că oferta regelui Charles ca Harry să fie găzduit la Palatul Buckingham a fost retrasă chiar după ce acesta o acceptase oficial.

Palatul Buckingham respinge însă această variantă și susține că prințul Harry nu a răspuns în termenul stabilit, iar solicitarea de a accepta oferta a venit prea târziu, când pregătirile logistice nu mai puteau fi realizate.

Disputa vine după mai bine de o săptămână de informații contradictorii privind vizita lui Harry în Marea Britanie, unde urmează să participe la evenimente dedicate începerii numărătorii inverse de un an până la Jocurile Invictus din 2027, organizate la Birmingham.

Meghan Markle și copiii nu mai merg la Londra

Inițial, Harry sperase să vină în Marea Britanie împreună cu Meghan Markle și cei doi copii ai lor, prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și prințesa Lilibet, de 5 ani.

Ar fi fost prima lor vizită în Regatul Unit din 2022 și o ocazie pentru copii să cunoască mai bine țara în care a crescut tatăl lor și, posibil, să petreacă timp alături de regele Charles.

Planurile s-au schimbat însă după ce Harry a aflat că familia sa ar beneficia de protecție din partea poliției doar în interiorul proprietăților regale, nu și pe durata întregii vizite.

În aceste condiții, ducele a decis ca Meghan, Archie și Lilibet să nu îl însoțească la Londra.

Harry spune că și-a organizat singur securitatea

Potrivit purtătorului său de cuvânt, după refuzul Comitetului Executiv pentru Protecția Familiei Regale și a Personalităților Publice (RAVEC) de a acorda protecție suplimentară familiei sale, Harry a petrecut mare parte din săptămâna trecută organizând măsuri private de securitate.

Abia după finalizarea acestor aranjamente, în weekend, el ar fi acceptat oficial oferta regelui Charles privind cazarea.

„Este, prin urmare, dezamăgitor că oferta a fost acum retrasă”, a transmis reprezentantul prințului Harry.

Acesta a susținut că Palatul Buckingham a invocat drept motiv apropiata pronunțare a hotărârii într-un proces intentat de Harry împotriva grupului Associated Newspapers, argument considerat greu de înțeles, întrucât Palatul știa de mai multe zile că verdictul urma să fie pronunțat.

Palatul Buckingham: oferta a fost refuzată înainte de termen

Surse de la Palatul Buckingham oferă însă o versiune complet diferită.

Potrivit acestora, oferta de cazare a rămas valabilă până la sfârșitul săptămânii trecute, iar, în ciuda solicitărilor repetate de clarificare, nu a fost primită nicio acceptare oficială înainte de termenul-limită necesar pregătirii vizitei.

Mai mult, reprezentanții Casei Regale susțin că o corespondență primită sâmbătă dimineață conținea, de fapt, refuzul oficial al ofertei regelui.

Ulterior ar fi existat o nouă solicitare pentru o cazare de scurtă durată, însă între timp personalul și întreaga organizare necesară primirii prințului nu mai puteau fi asigurate.

Palatul mai afirmă că apropierea verdictului din procesul lui Harry împotriva grupului Associated Newspapers ridica și o problemă constituțională, fiind important ca poziția regelui Charles să nu poată fi interpretată ca o implicare într-un litigiu aflat încă pe rol.

Totuși, sursele regale precizează că o reședință regală va rămâne disponibilă pentru Harry și familia sa la o viitoare vizită.

Echipa lui Harry contestă explicațiile Palatului

Reprezentanții ducelui de Sussex insistă că Harry a acționat cu bună-credință pe tot parcursul negocierilor.

Potrivit acestora, prioritatea a fost rezolvarea problemelor de securitate, iar acceptarea ofertei de cazare a fost transmisă imediat ce acest lucru a devenit posibil.

De asemenea, echipa lui Harry pune sub semnul întrebării faptul că explicațiile oferite de Palatul Buckingham s-au schimbat de la o zi la alta.

Inițial s-a afirmat că prințul nu acceptase oferta de cazare, apoi au fost invocate probleme legate de termen, de personalul disponibil și, ulterior, de procesul aflat pe rol.

Programul vizitei rămâne neschimbat

În ciuda disputei publice, agenda prințului Harry nu va suferi modificări.

El va participa la mai multe evenimente dedicate Jocurilor Invictus și va afla, în același timp, verdictul în procesul intentat editorului publicațiilor Daily Mail și Mail on Sunday.

Deși Meghan Markle și copiii nu vor merge la Londra, există posibilitatea ca aceștia să i se alăture lui Harry în alte zone ale Marii Britanii, spre finalul săptămânii.

Absența lor din capitală nu exclude nici o posibilă întâlnire cu regele Charles, pe care Harry spera ca Archie și Lilibet să îl revadă în timpul acestei vizite.

În același timp, presa britanică speculează că familia ar putea vizita și Althorp House, domeniul familiei Spencer, unde este înmormântată prințesa Diana, însă până în acest moment nu există o confirmare oficială în acest sens.

Astfel, ceea ce trebuia să fie revenirea mult așteptată a prințului Harry în Marea Britanie alături de familie s-a transformat într-o nouă controversă privind securitatea, cazarea și negocierile purtate în culisele Casei Regale.

CITEȘTE ȘI: Prințul Harry și Meghan Markle, criticați înainte de vizita în Marea Britanie. „E deja un dezastru”

Cum a ajuns Prințul William să fie mai bogat decât Regele Charles, tatăl său

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce nu este bine să faci duș rece pe caniculă. Explicația surprinzătoare a specialiștilor
Știri
De ce nu este bine să faci duș rece pe caniculă. Explicația surprinzătoare a specialiștilor
Cât a plătit un turist român pentru un cartuș de țigări, într-un duty-free din Turcia. A crezut că este o eroare!
Știri
Cât a plătit un turist român pentru un cartuș de țigări, într-un duty-free din Turcia. A crezut că…
Nici oamenii NU MAI FAC FAȚĂ! în Tokyo, angajatul anului este… un câine
Mediafax
Nici oamenii NU MAI FAC FAȚĂ! în Tokyo, angajatul anului este… un câine
„Mica Sicilie” din Constanța. Povestea celui mai violent clan de la malul mării. Episodul 1: Înființarea și organigrama grupării mafiote KM 4-5
Gandul.ro
„Mica Sicilie” din Constanța. Povestea celui mai violent clan de la malul mării....
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut femeia în aeroport
Prosport.ro
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut...
O mamă și-a bătut și tras de păr fiica, în plină stradă, sub privirele trecătorilor. Explicația femeii: „Credeți că trăim într-o bulă de cristal?”
Adevarul
O mamă și-a bătut și tras de păr fiica, în plină stradă, sub...
„Este un tăntălău ajuns în locuri greșite”. Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan
Digi24
„Este un tăntălău ajuns în locuri greșite”. Senator USR, atac dur la adresa...
Sicriul plutitor. Cum a reușit un tânăr din București să supraviețuiască unei tragedii cu 800 de morți
Mediafax
Sicriul plutitor. Cum a reușit un tânăr din București să supraviețuiască unei tragedii...
Parteneri
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a vedetei de-a lungul anilor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a...
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport.ro
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum se înțelege Andreea Popescu cu foștii socri. Ce a dezvăluit, fără reținere: „Orgoliul trebuie să se rupă puțin”
Click.ro
Cum se înțelege Andreea Popescu cu foștii socri. Ce a dezvăluit, fără reținere: „Orgoliul trebuie...
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de un ordin de restricție”
Digi 24
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de...
Anunț oficial: Programul Rabla 2026 se lansează în condiții similare cu cele de anul trecut
Promotor.ro
Anunț oficial: Programul Rabla 2026 se lansează în condiții similare cu cele de anul trecut
BANCUL ZILEI. Ion: – Maria își ține picioarele depărtate!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion: – Maria își ține picioarele depărtate!
Premieră NATO: România primește sistemul naval turc ADVENT
go4it.ro
Premieră NATO: România primește sistemul naval turc ADVENT
De ce avem 2 plămâni și doar o singură inimă?
Descopera.ro
De ce avem 2 plămâni și doar o singură inimă?
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
„Mica Sicilie” din Constanța. Povestea celui mai violent clan de la malul mării. Episodul 1: Înființarea și organigrama grupării mafiote KM 4-5
Gandul.ro
„Mica Sicilie” din Constanța. Povestea celui mai violent clan de la malul mării. Episodul 1:...
Tags:
ULTIMA ORĂ
De ce nu este bine să faci duș rece pe caniculă. Explicația surprinzătoare a specialiștilor
De ce nu este bine să faci duș rece pe caniculă. Explicația surprinzătoare a specialiștilor
Cât a plătit un turist român pentru un cartuș de țigări, într-un duty-free din Turcia. A crezut ...
Cât a plătit un turist român pentru un cartuș de țigări, într-un duty-free din Turcia. A crezut că este o eroare!
George Mihăiță, ultimul mare nume din „Brigada Diverse” rămas în viață. La 77 de ani cucerește ...
George Mihăiță, ultimul mare nume din „Brigada Diverse” rămas în viață. La 77 de ani cucerește o nouă generație în „Tătuțu’”
Rezultate LIVE Bacalaureat 2026 | Notele au fost publicate pe Edu.ro
Rezultate LIVE Bacalaureat 2026 | Notele au fost publicate pe Edu.ro
BANC | Bulă, la Poarta Raiului
BANC | Bulă, la Poarta Raiului
Horoscop rune azi, 7 iulie 2026. Zi cu capcane financiare pentru toate zodiile. Ce spune runa Thurisaz ...
Horoscop rune azi, 7 iulie 2026. Zi cu capcane financiare pentru toate zodiile. Ce spune runa Thurisaz inversat
Vezi toate știrile