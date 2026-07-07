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Codul rutier 2026. Șoferii care trebuie să dea obligatoriu testul după suspendarea permisului

De: Alina Drăgan 07/07/2026 | 07:51
Codul rutier 2026. Șoferii care trebuie să dea obligatoriu testul după suspendarea permisului
Șoferii care trebuie să dea obligatoriu testul după suspendarea permisului
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Unii dintre șoferii care s-au ales cu permisul suspendat trebuie să susțină în mod obligatoriu un test de verificare a cunoașterii regulilor de circulație pentru a-și recupera permisul. În anumite situații prevăzute de Codul rutier, unii șoferi trebuie să treacă neapărat testul, nerespectarea acestei obligații sau nepromovarea examenului atrăgând automat o prelungire a suspendării dreptului de a conduce. Cine sunt cei care trebuie să susțină testul?

Pentru unii șoferi care au permisul suspendat, Codul rutier spune că nu pot evita testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație după suspendarea permisului. Pentru aceștia, susținerea examenului nu reprezintă o opțiune, ci o obligație legală.

Șoferii care trebuie să dea obligatoriu testul după suspendarea permisului

În anumite situații prevăzute de Codul rutier, unii șoferi trebuie să susțină în mod obligatoriu un test de verificare a cunoașterii regulilor de circulație. Nerespectarea acestei obligații sau nepromovarea examenului atrage automat o prelungire a suspendării dreptului de a conduce.

Mai exact, testul trebuie susținut de șoferii cărora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice. De asemenea, obligația îi vizează și pe cei sancționați pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea, trecerea la culoarea roșie a semaforului sau circulația pe sens opus, dacă în urma acestor abateri s-a produs un accident de circulație soldat cu avarierea unui vehicul ori cu alte pagube materiale.

Mai mult, Codul rutier prevede obligativitatea susținerii testului și pentru șoferii care au permisul suspendat pentru o perioadă de 180 de zile în anumite situații expres prevăzute de lege. Este vorba despre cazurile în care „fapta conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a fost urmărită ca infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice și procurorul sau instanța de judecată a dispus clasarea sau achitarea (…), renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligația prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 286/2009 (de a nu conduce anumite vehicule stabilite de instanță – n. red.)“.

Tot în această categorie intră și situațiile privind „accidentul de circulație din care a rezultat decesul sau rănirea unei persoane, produs ca urmare a încălcării de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a unei reguli de circulație pentru care prezenta ordonanță de urgență prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce, atunci când procurorul sau instanța de judecată a dispus clasarea (…), renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligația prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 286/2009 (…), achitarea (…) ori încetarea procesului penal“.

Când și unde trebuie susținut testul

De asemenea, Codul rutier mai spune că testul trebuie susținut până la expirarea perioadei de suspendare a permisului. Dacă șoferul nu se prezintă la test sau nu îl promovează în acest interval, perioada de suspendare nu rămâne aceeași, ci se prelungește automat cu încă 30 de zile.

De menționat este și faptul că există posibilitatea reducerii perioadei de suspendare pentru o parte dintre șoferii sancționați. Mai exact, conducătorii auto care nu sunt începători și care prezintă dovada achitării tuturor amenzilor rutiere primite pot solicita susținerea testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație. Dacă sunt declarați admiși, perioada de suspendare a permisului se reduce cu o treime.

O altă precizare importantă este are legătură cu faptul că testul care permite reducerea perioadei de suspendare a permisului auto nu se mai susține la sediile poliției rutiere. În prezent, examenul se desfășoară la serviciile de permise și înmatriculare a vehiculelor.

 

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