Ce verificări să faci la mașină vara, înainte de orice drum. La ce să fii atent pe timp de caniculă dacă pleci cu mașina în vacanță

Valurile de caniculă din timpul verii devin din ce în ce mai frecvente în România. Temperaturile de peste 30°C pot pune o presiune suplimentară pe mașina, crescând riscul de defecțiuni dacă mașina nu este întreținută corespunzător. Indiferent dacă plănuiești o vacanță în familie, mergi în fiecare zi la serviciu sau pleci într-o excursie de weekend, câteva minute în care îți pregătești mașina pentru vreme caldă te pot ajuta să rămâi în siguranță pe drum. Iată ce să verificări să faci la mașină vara înainte de orice drum mai lung.

Ce verificări să faci la mașină vara

Verifică anvelopele



Ar trebui să îți verifici anvelopele în mod regulat, mai ales înainte de o călătorie lungă cu mașina. Distanțele mai mari și bagajele suplimentare pun presiune în plus pe vehicul și pe anvelope. Mai întâi, verifică fiecare roată cu atenție și inspectează anvelopa pentru eventuale deteriorări.

Dacă observi probleme, mergi cu mașina la un service sau la o vulcanizare de încredere.

Apoi verifică adâncimea profilului anvelopei.

În final, verifică presiunea din anvelope, inclusiv roata de rezervă, conform specificațiilor din manualul mașinii. Nu supraîncărca presiunea, deoarece poate afecta manevrabilitatea, consumul și duce la uzură prematură.

Verifică ștergătoarele de parbriz



Nu știi niciodată când vei avea nevoie de ele, așa că este important să verifici dacă sunt în stare bună. Dacă lasă urme, sunt crăpate sau rupte, trebuie înlocuite. Verifică și nivelul lichidului de parbriz și completează dacă este necesar, precum și dacă duzele pulverizează corect pe parbriz. Asigură-te că parbrizul este curat înainte de plecare.

Verifică aerul condiționat



Sistemul de aer condiționat poate pierde până la 10% din agentul frigorific în fiecare an. În doi ani, poate deveni mult mai puțin eficient, solicitând mai mult motorul și crescând consumul, mai ales pe timp cald. Pentru verificare, setează temperatura la minim și ventilatorul la maxim. Dacă aerul este foarte rece, sistemul funcționează corect. Dacă nu, este posibil să fie nevoie de completarea agentului frigorific la un service autorizat.

Verifică lichidul de răcire



Trebuie verificat la fiecare câteva săptămâni, mai ales vara, deoarece previne supraîncălzirea motorului. Cu motorul rece, verifică nivelul din rezervor. Dacă este scăzut, trebuie completat cu tipul corect de lichid. Dacă scade frecvent, poate exista o scurgere și sistemul trebuie verificat.

Verifică uleiul



Nivelul uleiului trebuie verificat regulat și nu trebuie așteptat martorul din bord. Până atunci, motorul poate fi deja afectat. În mod orientativ, un motor poate consuma un litru de ulei în mai puțin de 1.600 km. Verifică nivelul și culoarea uleiului. Dacă nu mai are culoarea sa normală, este necesară schimbarea.

Verifică luminile



Deși multe mașini moderne avertizează când un bec este ars, este recomandat să verifici toate luminile: semnalizări, marșarier, frână și ceață, pentru becuri arse, murdărie sau defecte.

Verifică servodirecția



Lichidul de servodirecție este adesea ignorat, dar este important să fie la nivel și curat. Nivelul scăzut poate îngreuna direcția și poate duce la defectarea pompei, iar lichidul murdar poate afecta întregul sistem. Verifică manualul mașinii pentru procedură. Dacă este scăzut, completează; dacă este închis la culoare, trebuie schimbat și sistemul spălat la un service.

Verifică echipamentele



Este recomandat să ai echipamente de siguranță în mașină, pentru situații neprevăzute: triunghi reflectorizant, veste reflectorizante, lanternă, trusă de prim ajutor, set de becuri, ulei de motor, lichid de răcire și apă de urgență. Verifică și dacă ai roată de rezervă, pentru că mulți șoferi nu o au.

Pe lângă aceste verificări, reviziile periodice făcute la un service autorizat rămân esențiale pentru funcționarea corectă a mașinii și prevenirea defecțiunilor majore.

Parcarea pe timp de caniculă

Parchează la umbră. Dacă nu este posibil, parchează cu fața în direcția opusă soarelui, ca bordul să rămână mai rece. Sau folosește o parasolară pe parbriz.

Este cald în interiorul mașinii? Pornește scurt mașina cu toate geamurile deschise și pornește aerul condiționat pentru a scoate aerul fierbinte din sistemul de ventilație. Apoi poți închide geamurile.

Imediat ce aerul condiționat începe să sufle aer rece, activează modul de recirculare. În felul acesta, sistemul nu mai răcește aer din exterior și interiorul se răcește mai rapid.

Nu vrei să folosești aerul condiționat? Creează un curent de aer deschizând puțin geamul șoferului și geamul din spate de pe partea opusă.

Țintește o temperatură interioară de 22–23°C. Astfel, aerul condiționat nu va funcționa la capacitate maximă. Parasolarele cu ventuze sunt utile și pentru pasagerii din spate.

Direcționează aerul condiționat în sus pentru o circulație optimă a aerului în toată mașina.

Sfaturi pentru a călători pe caniculă

Fiecare drum este diferit, dar iată câteva aspecte importante pentru călătoriile de vară:

• Pune bagajele cele mai grele în partea de jos a portbagajului și cât mai aproape de roți.

• Evită obiectele lăsate liber în interiorul mașinii sau bagajele de mână nefixate.

• Ieși în vacanță cu biciclete? Nu le lăsa în căldură, mai ales bicicletele electrice.

• La coborâre, încearcă să frânezi cât mai puțin. Mai bine frânezi ferm pentru perioade scurte decât continuu. Astfel eviți supraîncălzirea frânelor și pierderea eficienței. Poți și să reduci treapta de viteză.

• Conduci un vehicul electric? Poți folosi frânarea regenerativă.

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