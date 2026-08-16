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Care sunt cele mai scumpe cartiere din România? Ce locuri ocupă zonele din București

De: Anca Chihaie 16/08/2026 | 20:50
Care sunt cele mai scumpe cartiere din România? Ce locuri ocupă zonele din București
Diferență uriașă de preț între două cartiere din București! Aproape 300.000 de euro pentru aceeași suprafață
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Piața rezidențială din România continuă să fie marcată de diferențe uriașe de preț, iar cele mai mari contraste se observă chiar în interiorul acelorași orașe. Datele aferente trimestrului al doilea din 2026 arată că zona în care este amplasat un apartament poate influența decisiv valoarea unei locuințe, în special în București.

Capitala domină clasamentul celor mai scumpe cartiere din țară. Cele mai ridicate prețuri au fost consemnate în nordul și centrul Bucureștiului, în zone cunoscute pentru proprietățile premium, clădirile exclusiviste și accesul la punctele importante ale orașului.

Diferență de aproape 300.000 de euro pentru aceeași suprafață

În Primăverii, prețul mediu solicitat pentru un metru pătrat util a ajuns la 5.638 de euro. Cartierul este urmat îndeaproape de Kiseleff, unde media a fost de 5.632 de euro/mp, în timp ce în Aviatorilor s-a ajuns la 5.541 de euro/mp.

La o distanță considerabilă se află Floreasca, cu o medie de 4.460 de euro/mp. Herăstrău a înregistrat 4.427 de euro/mp, iar în zona Șoseaua Nordului prețul mediu a ajuns la 4.245 de euro/mp. În Dorobanți, proprietarii au solicitat, în medie, 4.158 de euro pentru fiecare metru pătrat util.

O altă zonă scumpă a Capitalei este cea cunoscută drept „Capitale”, unde media a ajuns la 3.971 de euro/mp. Cartierul se remarcă prin vile istorice, proprietăți impunătoare și imobile situate în apropierea unor artere importante din București.

Contrastul dintre cartierele aflate la extremitățile clasamentului este impresionant. Dacă în Primăverii un apartament de 70 de metri pătrați ar ajunge, la nivelul prețului mediu solicitat, la aproape 395.000 de euro, o locuință cu aceeași suprafață în Ferentari ar avea o valoare de aproximativ 97.000 de euro.

Calculul arată o diferență de aproape 300.000 de euro pentru două apartamente cu aceeași suprafață, dar amplasate în zone diferite ale Capitalei.

Ferentari este, de altfel, zona cu cel mai redus preț mediu dintre cele analizate, valoarea ajungând la 1.389 de euro/mp util. Diferența față de Primăverii este de peste 4.200 de euro pentru fiecare metru pătrat.

Bucureștiul depășește cele mai scumpe zone din Cluj-Napoca

Deși Cluj-Napoca este considerat de ani buni una dintre cele mai scumpe piețe rezidențiale din România, Capitala ocupă primele poziții atunci când sunt comparate cele mai scumpe cartiere.

În zona Ultracentral din Cluj-Napoca, prețul mediu solicitat în trimestrul al doilea din 2026 a fost de 4.022 de euro/mp util. Nivelul este depășit de șapte zone din București.

Primăverii, Kiseleff, Aviatorilor, Floreasca, Herăstrău, Șoseaua Nordului și Dorobanți au înregistrat toate valori mai mari decât media din zona ultracentrală a Clujului.

În restul Clujului, prețurile sunt ceva mai scăzute, dar rămân ridicate în comparație cu multe alte orașe din țară. Andrei Mureșanu a ajuns la 3.614 euro/mp, în timp ce în Borhanci media a fost de 3.478 de euro/mp. Plopilor a înregistrat 3.476 de euro/mp, iar Bună Ziua 3.443 de euro/mp.

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