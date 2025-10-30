Laura Vicol, mesaj BIZAR după scandalul Nordis: ”Aroganța afișată este doar pentru îmbuibații cu venin”

Laura Vicol a făcut valuri cu cel mai recent mesaj postat în mediul online. Avocata a avut o ieșire nervoasă și i-a taxat pe toți care o critică. Într-un mesaj direct și fără rețineri, ea a spus tot ce gândește. Vezi mai multe detalii în articol!

Laura Vicol este în continuare o prezență controversată în mediul online. Fosta deputată a stârnit o mulțime de reacții cu ultimul mesaj postat. După scandalul Nordis în care a fost implicată, ea și-a atras multă furie din partea românilor, iar ultima ei postare a pus sare pe rană!

Laura Vicol i-a deranjat pe internauți

Laura Vicol a postat o fotografie realizată în AI. Ea se află pe un tron de cristal și poartă o coroană aurie. Totul bine până acum! Mesajul atașat însă, i-a supărat teribil pe internauți. Aceștia au fost foarte deranjați de ce a putut să spună și de modul în care li s-a adresat.

Mai mult, cu toate că nu obișnuiește să facă asta pentru că primește mesaje negative, Laura Vicol le-a oferit o șansă internauților de a-și manifesta părerea și a lăsat secțiunea de comentarii activă pentru o scurtă perioadă de timp.

„După un an de minciuni, mizerii și caractere mici, am învățat două lucruri esențiale: să am răbdare și să atac frustrații care îşi aratā neputințele în curtea mea. Nu îmi cer scuze că exist, respir și, ghinion, arăt bine. Nu-i ușor să trăiești cu atâta ură, dar vă înțeleg – unii n-au alt combustibil. Le cer iertare celor care mă cunosc, aroganța afișată este doar pentru îmbuibații cu venin, ce să fac, nu pot să mă abțin să nu îi enervez. Liber la comentarii până la ora 14.00”, a scris Laura Vicol pe Facebook.

