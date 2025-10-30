Acasă » Știri » Laura Vicol, mesaj BIZAR după scandalul Nordis: ”Aroganța afișată este doar pentru îmbuibații cu venin”

Laura Vicol, mesaj BIZAR după scandalul Nordis: ”Aroganța afișată este doar pentru îmbuibații cu venin”

De: Denisa Iordache 30/10/2025 | 20:57
Laura Vicol, mesaj BIZAR după scandalul Nordis: ”Aroganța afișată este doar pentru îmbuibații cu venin”
Laura Vicol/ Sursa foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Laura Vicol a făcut valuri cu cel mai recent mesaj postat în mediul online. Avocata a avut o ieșire nervoasă și i-a taxat pe toți care o critică. Într-un mesaj direct și fără rețineri, ea a spus tot ce gândește. Vezi mai multe detalii în articol!

Laura Vicol este în continuare o prezență controversată în mediul online. Fosta deputată a stârnit o mulțime de reacții cu ultimul mesaj postat. După scandalul Nordis în care a fost implicată, ea și-a atras multă furie din partea românilor, iar ultima ei postare a pus sare pe rană!

Laura Vicol i-a deranjat pe internauți

Laura Vicol a postat o fotografie realizată în AI. Ea se află pe un tron de cristal și poartă o coroană aurie. Totul bine până acum! Mesajul atașat însă, i-a supărat teribil pe internauți. Aceștia au fost foarte deranjați de ce a putut să spună și de modul în care li s-a adresat.

Mai mult, cu toate că nu obișnuiește să facă asta pentru că primește mesaje negative, Laura Vicol le-a oferit o șansă internauților de a-și manifesta părerea și a lăsat secțiunea de comentarii activă pentru o scurtă perioadă de timp.

Zodia care se va împăca, în noiembrie, cu fostul partener de viață. Neti Sandu: „A doua șansă în dragoste”
Zodia care se va împăca, în noiembrie, cu fostul partener de viață. Neti...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

„După un an de minciuni, mizerii și caractere mici, am învățat două lucruri esențiale: să am răbdare și să atac frustrații care îşi aratā neputințele în curtea mea. Nu îmi cer scuze că exist, respir și, ghinion, arăt bine. Nu-i ușor să trăiești cu atâta ură, dar vă înțeleg – unii n-au alt combustibil. Le cer iertare celor care mă cunosc, aroganța afișată este doar pentru îmbuibații cu venin, ce să fac, nu pot să mă abțin să nu îi enervez. Liber la comentarii până la ora 14.00”, a scris Laura Vicol pe Facebook.

CITEȘTE ȘI:

Laura Vicol, cercetată în dosarul Nordis, și-a făcut un tatuaj controversat. Gestul a stârnit un val de reacții: ”Are tupeu doamna!”

Decizie de ultimă oră în dosarul Nordis! Ce au hotărât magistrații pentru Valdimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol

Tags:
Iți recomandăm
Tragedie în lumea muzicii! Celebra artistă a murit la doar 42 de ani
Știri
Tragedie în lumea muzicii! Celebra artistă a murit la doar 42 de ani
Lili Sandu, schimbare radicală de look! Prezentatoarea de la Vorbește lumea și-a surprins fanii
Știri
Lili Sandu, schimbare radicală de look! Prezentatoarea de la Vorbește lumea și-a surprins fanii
Fostul soț al cântăreței Andreea Bălan își anunță intenția de a candida la Primăria Capitalei
Mediafax
Fostul soț al cântăreței Andreea Bălan își anunță intenția de a candida la...
Cea mai lungă călătorie cu trenul pe care o poți face. 8.700 km și 13 țări. Câte zile durează
Gandul.ro
Cea mai lungă călătorie cu trenul pe care o poți face. 8.700 km...
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc...
Kamala Harris, despre relația „complicată” cu Joe Biden: „M-a dezamăgit profund”
Adevarul
Kamala Harris, despre relația „complicată” cu Joe Biden: „M-a dezamăgit profund”
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”
Digi24
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe...
Zece ani de la tragedia din Colectiv: Marș de comemorare organizat în București
Mediafax
Zece ani de la tragedia din Colectiv: Marș de comemorare organizat în București
Parteneri
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de...
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
Digi 24
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
„Rece și distantă”. După 40 de ani, fostul rege Juan Carlos spune adevărul despre presupusa idilă cu prințesa Diana
Digi24
„Rece și distantă”. După 40 de ani, fostul rege Juan Carlos spune adevărul despre presupusa...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
go4it.ro
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Cea mai lungă călătorie cu trenul pe care o poți face. 8.700 km și 13 țări. Câte zile durează
Gandul.ro
Cea mai lungă călătorie cu trenul pe care o poți face. 8.700 km și 13...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tragedie în lumea muzicii! Celebra artistă a murit la doar 42 de ani
Tragedie în lumea muzicii! Celebra artistă a murit la doar 42 de ani
Lili Sandu, schimbare radicală de look! Prezentatoarea de la Vorbește lumea și-a surprins fanii
Lili Sandu, schimbare radicală de look! Prezentatoarea de la Vorbește lumea și-a surprins fanii
Părinții Andreei Cuciuc vor să-și exhumeze fiica. Au văzut filmările din noaptea în care fiica ...
Părinții Andreei Cuciuc vor să-și exhumeze fiica. Au văzut filmările din noaptea în care fiica lor a murit și sunt șocați
Horoscop 31 octombrie 2025. Zodia pe care partenerul pune multă presiune
Horoscop 31 octombrie 2025. Zodia pe care partenerul pune multă presiune
Recunoști tânărul din imagine?! Astăzi e unul dintre cei mai apreciați artiști din România
Recunoști tânărul din imagine?! Astăzi e unul dintre cei mai apreciați artiști din România
Ce substanță au descoperit medicii legiști în corpul Ștefaniei Szabo. Acum totul e clar!
Ce substanță au descoperit medicii legiști în corpul Ștefaniei Szabo. Acum totul e clar!
Vezi toate știrile
×