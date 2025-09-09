Laura Vicol, cercetată în dosarul Nordis, și-a făcut un tatuaj controversat. Gestul a stârnit un val de reacții: ”Are tupeu doamna!”

Laura Vicol, avocată și fostă șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, se află din nou în atenția opiniei publice, dar de această dată nu pentru dosarul în care este cercetată, ci pentru o alegere personală ce a generat multe reacții în mediul online. Politiciana s-a tatuat!

Alegerea acestui model a devenit rapid subiect de discuție, mai ales în contextul investigațiilor legate de dosarul Nordis, în care Vicol, soțul ei și mai mulți asociați sunt acuzați de infracțiuni economice, precum delapidare, evaziune fiscală și înșelăciune.

Ce tatuaj și-a făcut Laura Vicol

La începutul acestui an, Laura Vicol a petrecut mai multe zile în arest preventiv, în urma măsurilor luate de procurorii DIICOT în dosarul Nordis. Cazul a atras atenția presei prin amploarea acuzațiilor și prin implicarea unor persoane cunoscute din mediul juridic și de afaceri.

Deși procesul este în desfășurare și nu există o decizie definitivă, ancheta a afectat semnificativ imaginea publică a avocatei. În acest context, fiecare gest personal sau apariție publică devine un prilej de interpretare și dezbatere.

Politiciana și-a făcut un tatuaj vizibil pe brațul drept, reprezentând o vulpiță purtând o coroană. Din punct de vedere simbolic, vulpea este asociată, în mitologie și cultură, cu inteligența, adaptabilitatea și spiritul strategic. Adăugarea unei coroane transformă imaginea într-un simbol al puterii, al autorității sau al dorinței de a transmite o imagine de control și independență.

În spațiul public, imaginea tatuajului a stârnit numeroase discuții. Rețelele sociale au amplificat vizibilitatea subiectului, iar interpretările s-au împărțit între cei care văd în gestul său o încercare de a demonstra tărie de caracter și cei care consideră momentul nepotrivit, având în vedere situația juridică în care se află.

„Da… vulpiță, că e șmecheră… a înșelat atâția oameni”, „Vulpea cea șireată”, „Ce tatuaj de tirist și-a făcut (fosta) șefă a comisiei juridice”, „Mie mi-ar fi rușine să ies în public! V-ați îmbogățit pe spinarea românilor! Nu ți-e frică de Dumnezeu???”, ”Are tupeu doamna!”, sunt doar câteva comentarii ale internauților.

Dincolo de cariera profesională și implicarea politică, Laura Vicol este mamă a trei copii. Ea a avut un mariaj cu omul de afaceri Mihai Tiberiu Vicol, din care are doi copii, iar în prezent este căsătorită cu Vladimir Ciorbă, cu care are un al treilea copil. Viața personală și cea profesională s-au intersectat adesea în atenția mass-media, contribuind la profilul său public complex și, în același timp, controversat.