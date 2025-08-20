Decizie de ultimă oră în dosarul Nordis! Ce au hotărât magistrații pentru Valdimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol

Răsturnare de situația în dosarul Nordis! Instanța a luat o decizie neașteptată cu privire la măsura aplicată împotriva lui Vladimir Ciorbă. Acesta se afla sub control judiciar. Află, în articol, toate detaliile!

Laura Vicol și soțul său, Vladimir Ciorbă au fost arestați preventiv în data de 4 februarie. După câteva zile petrecute în spatele gratiilor, pe 14 februarie, cei doi au fost eliberați în urma unei hotărâri controversate a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Atunci, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților a rămas fără nicio măsură, iar pentru partenerul ei s-a stabilit măsura controlului judiciar.

Ce decizie a luat instanța pentru Vladimir Ciorbă în dosarul Nordis

După eliberarea din spatele gratiilor, Laura Vicol nu a mai primit nicio măsură preventivă. Pentru Vladimir Ciorbă s-a stabilit atunci controlul judiciar, însă acum instanța a luat o decizie neașteptată. Mai exact, patronul grupului de firme Nordis a scăpat și el de această măsură, iar hotărârea magistraților este definitivă.

„Admite plângerea formulată de inculpatul Ciorbă Vladimir împotriva ordonanţei nr.1854/D/P/2022 din data de 11.08.2025 a DIICOT, prin care s-a dispus prelungirea măsurii controlului judiciar. Revocă măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Ciorbă Vladimir, prin încheierea nr.107/14.02.2025 a judecătorilor de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prelungită prin ordonanţele din datele de 14.04.2025, 13.06.2025 şi 11.08.2025, respectiv, modificată, prin încheierea din data de 19.06.2025, în dosarul nr 3909/2/2025 al Curţii de Apel Bucureşti. Definitivă”, se arată în minuta instanţei.

Laura Vicol și soțul său, Vladimir Ciorbă, sunt anchetați într-un dosar de delapidare, înșelăciune și spălare de bani, în care prejudiciul este estimat la zeci de milioane de euro. Potrivit procurorilor DIICOT, cei doi ar fi folosit sume uriașe din conturile grupului Nordis, bani proveniți de la clienți care plătiseră pentru apartamente pe care nu le-au mai primit niciodată.

Anchetatorii au susținut că banii au fost cheltuiți pe călătorii de lux cu avioane și elicoptere private în destinații exclusiviste precum Paris, Nisa, Madrid, Mykonos sau Delta Dunării. De asemenea, cuplul ar fi investit aproape 5 milioane de euro în achiziția unor automobile de lux precum Ferrari, Bentley și Rolls Royce.

