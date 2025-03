Laura Vicol, prima reacție după ce s-a spus că ar fi divorțat în secret: ”Se nasc asemenea mizerii...”

Laura Vicol a reacționat, după ce s-a spus că ar fi divorțat în secret! Nu a mai rezistat și a publicat un mesaj pe rețelele de socializare prin intermediul căruia a ținut să clarifice situația! Cele mai noi informații!

Laura Vicol a reacționat în urma zvonurilor apărute în presă, conform cărora ar fi divorțat în secret pentru a „fenta legea”. Ea a respins categoric informațiile ca fiind „minciuni periculoase” și i-a acuzat pe jurnaliști de „lipsă de etică”.

Într-o postare pe rețelele sociale, ea a condamnat articolele care răspândesc speculații despre viața ei personală, subliniind că aceste afirmații sunt false. Deputata a subliniat că afirmațiile potrivit cărora statutul civil ar influența dosarele de justiție sunt „aberante” și că cei care răspândesc astfele de zvonuri nu fac presă.

Laura Vicol a criticat și atacurile asupra familiei sale, acuzând un comportament „mârșav și ordinar” din partea unor publicații. Deputata a afirmat că „arestată pe nedrept” alături de soțul ei și a subliniat că adevărul va ieși la iveală.

„Așa cum faceți, leprelor, din octombrie incoace: mințiți cu neruşinare despre mine, mi-ați atacat familia și copiii în mod mârșav și ordinar, aidoma vouă! Faptul că cineva îndrăznește să creadă că statutul civil al unei persoane determină actele de justiție dintr-un dosar penal e dovada fie a prostiei crase, fie a unei agende toxice. Iar pentru cei care consumă și răspândesc astfel de mizerii, e timpul să înțeleagă: o minciună repetată nu devine Adevār! Devine doar rușinea celor care o întrețin. Și da, am fost arestatā pe nedrept, alături de soțul meu, cu trei copii rămași acasă cu mama mea. Dar Dumnezeu e sus! Adevărul nu are nevoie de spectacol. Are nevoie doar de timp. Și răbdare”, a adăugat Laura Vicol.