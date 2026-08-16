Marcel “Maluma” a călcat strâmb la Insula iubirii? Au apărut primele imagini cu ispita care i-a căzut cu tronc

Sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii” vine cu răsturnări de situație încă din primele zile de filmare. Printre concurenții care au atras atenția se află și Marcel Andrei, cunoscut publicului drept „Maluma de România”, care a revenit în Thailanda de această dată din postura de concurent, alături de soția sa, Armina. Dacă în sezonul 8 a făcut furori în rolul de ispită, acum bărbatul a venit să își testeze propria relație.

Parcursul lui Marcel în cadrul emisiunii nu a fost însă unul de lungă durată. Acesta și Armina au părăsit competiția la scurt timp după ce au ajuns în Thailanda, iar locul lor a fost ocupat ulterior de un alt cuplu. Plecarea celor doi ar fi venit pe fondul unor momente tensionate petrecute în timpul filmărilor.

Marcel “Maluma” a călcat strâmb la Insula iubirii?

Chiar dacă Marcel nu a rămas suficient de mult în emisiune pentru a parcurge întregul test al fidelității, aparițiile sale alături de ispite au fost suficiente pentru a stârni reacții. Primele imagini surprinse în timpul filmărilor îl arată pe „Maluma” într-o ipostază apropiată de una dintre ispite, iar gesturile dintre cei doi au atras imediat atenția.

Este vorba despre Frankie, o tânără din Craiova care activează ca artist tatuator. Frankie are propriul studio profesional și realizează atât tatuaje alb-negru, cât și modele colorate, folosind materiale profesionale. Prezența sa în Thailanda pare să fi creat rapid o conexiune cu Marcel, cei doi fiind surprinși în momente în care interacționează mai apropiat.

Imaginile apărute acum ridică semne de întrebare cu privire la modul în care Marcel ar fi reacționat în fața ispitelor dacă ar fi rămas mai mult timp în competiție. Fostul „Maluma” al emisiunii cunoaște foarte bine mecanismul show-ului, având în vedere că în sezonul 8 el însuși a fost unul dintre bărbații veniți să pună la încercare relațiile concurentelor.

De această dată, situația s-a schimbat radical. Marcel a venit în Thailanda alături de femeia cu care formează un cuplu și cu intenția declarată de a vedea cât de solidă este relația lor. În locul ispitei care provoacă și testează, el a ajuns în postura celui care trebuie să reziste tentațiilor.

Astfel, aventura lui Marcel în sezonul 10 al „Insula Iubirii” s-a încheiat înainte ca telespectatorii să poată vedea până unde ar fi putut merge testul relației sale. Cu toate acestea, apropierea de Frankie, surprinsă în timpul filmărilor, adaugă un nou element de interes poveștii.

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